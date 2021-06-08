從電影看教育：《跟蹤》的師徒情｜活學VIVA｜馬世創專欄

撰文： 馬世創 最後更新日期： 2021-06-08 14:59

電影《跟蹤》是游乃海首次執導的作品。他憑藉這套處女作，榮獲第27屆香港電影金像獎最佳新晉導演。《跟蹤》表面上是一齣警匪片，骨子裡道出一段師徒情。

文：馬世創

承襲了銀河映像的風格，簡單故事的背後承載哲學的命題。像《PTU》讓觀眾展現人性；或是《鎗火》強調團隊精神。《跟蹤》的劇情並不複雜。為免劇透太多，我用一句說話歸納：「警察發現珠寶劫匪，然後跟蹤他們，最後展開拘捕行動。」很多評論都從宿命論和劇情推進的角度分析，然而作為教育工作者，我嘗試分享另一角度—探討電影承載濃厚的師徒情。

電影《跟蹤》劇照。左起：徐子珊、任達華。

電影中，經驗豐富的老差骨—狗頭（任達華 飾），負責教導新人豬女（徐子珊 飾）。教學的場景不是警校，而是日常的工作環境。表面上，狗頭沒有太多的說話，亦沒有系統的課程，只是在工作中提點豬女一些細節。值得一提，這亦是徐子珊首次擔任女主角，並奪得《香港電影金像獎最佳新演員》。她曾在訪問表示，任達華在戲裡戲外都教了他很多東西。

令我印象最深刻的莫過於二人從一袋垃圾裡尋找線索的一幕。豬女不嫌骯髒地把每件垃圾都撿起，表面上很積極，實際上只是漫無目的地搜索。反之師父狗頭默不作聲，細心觀察那堆垃圾。突然捉住豬女的手，引導她拾起一張碎紙。豬女頓悟了，明白疑犯刻意撕碎了重要的訊息。於是她集中尋找碎紙，最後找出重要的線索。整段戲沒有對白，狗頭甚至沒有看過豬女一眼，豬女邊做邊學，短短幾分鐘已成就解鎖，掌握搜索的技巧。這段精彩的教學，含金量極高，絕對有資格問鼎行政長官卓越教學獎。

【延伸閱讀：玩具變藝術教材 別被說明書限制創意｜活學VIVA｜馬世創專欄】

導演刻劃的不只是師生關係，而是一段難得的師徒情。師父肯教，徒弟願學。是孔子與子路；是黃飛鴻與牙擦蘇，也是于占元與七小福。可惜自從學校教育及免費教育普及，師徒制度逐漸退場。以前學校還有空間讓教師與學生在課堂以外建立關係，反觀今時今日，教師都受「完善」的指引規範。學生有情緒問題，與其陪他去小食部食條雪條，慢慢開解，倒不如立即轉介社工，向輔導主任匯報，然後自己繼續改簿和出卷。

學校根本容不下狗頭這位卓越教師。先不要說他沒有完整的課程，也別說他授課時沒有跟學生眼神接觸，單是他作為一位男教師，膽敢捉住女學生的手找資料，恐怕他要面對學生和家長的投訴。

（專欄「活學VIVA」每月刊出，標題由編輯撰寫，原題：「從電影看教育：《跟蹤》的師徒情」。本文不代表藝文格物立場）

電影《跟蹤》。