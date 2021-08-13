肥胖革命：反胖是種霸權　減重不代表健康｜異域旅者｜銀乙專欄

Dani Walmsley

Dani Walmsley，三十多歲，住在曼徹斯特，已婚，丈夫是職業摔跤選手。她因體形問題，長時間受到外界打擊與質疑，她決心反抗這些聲音，開了一個名叫The Unseasoned Wag的博客，鼓勵大家不要因體型而感到羞恥，要努力活出屬於自己的人生。我在網上論壇看見她寫關於肥胖的資訊，深受觸動，因而用電郵聯絡她，邀請她説出自己的故事。



文：Dani Walmsley ｜ 整理及翻譯：銀乙 ｜ 原題：打響肥胖的戰爭



讓我們剝去糖衣：當個胖女人，實在太難了。

像我這樣的胖女人，身邊總有很多負面、辱罵聲音。

陌生人喜歡對我們評頭品足，憑外表批判我們。我認為，我們必須奮起反抗這些微不足道的人。

僅僅因佔用更多空間，擁有更多血肉，所有形容醜陋的詞語都堆砌到我們身上。

不健康、無知、糟糕、難看、不受歡迎……所有用來形容我們的詞語，都在表明，我們活得不如身材苗條的人。

普通人活著，沒必要向他人澄清自己的存在、人生選擇的價值何在，至少不用跟與自己毫無關聯的陌生人說。

那麼，為什麼社會總一再要求我們為自己的肥胖體型辯護？還期望我們為自己的外表、生活模式、愛好而道歉？

體型的誤解

顯而易見，一個「看起來」不健康的肥胖女人，可能是憑出色的體能，贏得某項運動獎牌的運動員，一個「看起來」健康的瘦削女人，可能是個長期吸煙的人，肺功能退化得像八十歲的老人那樣弱。我們不能單從外表，就輕易判斷到一個人的健康與成就。

Dani Walmsley

打破體型的誤解，是一場正在的進行的戰爭。我們要消除街上那些思想狹隘、毫無依據的觀念。這場戰爭將持續很久，而且很難獲勝。

任何時候，當我們生活得毫無歉意，不遮掩我們的贅肉、不計算攝取的卡路里，人們都批評我們在「歌頌肥胖」。他們認為我們對自己的健康持「不負責任」態度，應該對自己的行為感到羞愧。當然，世上的確有無數例子，説明胖女人的身體不健康，現實中，也很容易找到無知、不被喜愛的胖女人例子。

我們不否認以上任何一個觀點，我們試圖反駁的，是「胖子不配擁有幸福」。其他不同體型的人獲得的生活常態，我們都值得擁有。

「你不胖，你很美麗」這句話到底有什麼問題？

即使我們忽略街上那些挑剔的陌生人，看看更權威、廣受尊敬的社會成員，例如醫護人員，這場關於肥胖的戰爭仍然存在。從被受感染的昆蟲叮咬，到從瘦削母親那裏繼承遺傳病，對於每種與肥胖不相關的疾病，總有一把聲音對你說：「你快減重，這有助預防疾病。」我們面臨許多令人擔憂的患病風險，即使絕大多數都不是真確的。

更沮喪的是，那些帶善意看待我們的人，常説出隱含挖苦的恭維話，進一步助長「肥胖使人恐懼」的風氣。

常見的，是對我們說：「你不胖，你很美麗。」在肥胖的人看來，這不是一件美好的事。這在告訴我們，我們只能在「胖」與「美麗」之間二選一，但是，我們其實又胖又美麗，可惡！

一個強大的姐妹支援網絡上線

還好，上天眷顧我們，一個充滿正能量的肥胖社區在線上成立了。我們正慢慢向全世界證明，他們很多觀點都是錯誤的。我們正以持續、強烈的正面態度，撲滅任何有關肥胖羞辱的負面火燄，讓不同體型的人都能得到接納和喜愛。我們鼓勵肥胖同伴，欣然接受身上的贅肉、像苗條女性那樣肆意生活、享受快樂、不必感到羞恥。在社交平台上，我們建立了一個緊密的姐妹網絡。

雖然社交平台，仍屬公眾領域，我們面對的，來自陌生人的潛在惡意與威脅，不比街上遇見的少，但對我們來説，這是個相對安全的庇護所，提供空間讓我們探討體型自信與自尊等議題。在這個線上社區，人們能夠互相學習對方有點，結識志同道合的人，那些同為體重與人抗爭的同伴。儘管在虛擬世界堅守同樣正面價值觀的人很多，但我們很少能在現實中碰見相似的人。

Dani Walmsley

在社區，我們會分享自己的個人經歷、軼事、在纖瘦女人世界中的個人成長（當然這裏僅僅是指心靈成長，不是指體重）。我們還會分享大碼時尚和舒適的服飾，讓每個人都能盡情展現自己身體最美一面。這個社區，從最初單純説説「你穿那件衣服，看起來很凶猛」等讚美的話，逐漸變成一個完善的情感支援網絡。

我們的社區，歡迎任何體型和尺碼的人加入，沙漏身形和有大肚腩的人能在這裏結盟；直言不諱的肥胖活動家與肥胖羞辱的受害者聯合起來，再次學習愛惜自己；慢性疾病患者與健康人士建立聯繫，互相支持。

向前一步

就像我們光彩奪目的背部贅肉顯露在我們胸罩肩帶上一樣，積極、正面的社區網絡、肥胖自由的抗爭運動正慢慢滲透到日常生活中。

我們運行的節奏是「慢慢地」。讓一個醫生不單以BMI評價我們、讓一個服裝品牌增加衣服的尺碼範圍、讓一個人醒悟過來，不再讚美我們的身形，或是羞辱我們身形之外的事，都是我們取得成功的一小步。

小勝利仍算是勝利，希望很快能取得「肥胖自由」的勝利。

（標題由編輯擬寫。本文不代表藝文格物立場）

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