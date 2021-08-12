集體意識、大事件、小事情和那個逝去了的人｜林綸詩專欄

我一直相信社會學和心理學裡的集體意識都是掛鈎的，不說那麼深入，最顯淺的例子是流行音樂絕對是集體意識的最佳反映，共同的音樂體驗，令所有人都有一個音樂共同潛意識。

文：林綸詩

音樂本身就是魔法，容我今次說點不可思議的經歷。盧凱彤逝世三年，今年八月，風雨動蕩。我們的回憶總是由大事件和小事件交織而成，大事件就是共同經歷，小事件就是個人經歷，而懷念，漸漸會由大事件變成小事件，由媒體主導變成我們自己的私密回憶……悼念一個歌手，就是如此，由鋪天蓋地，到歌迷會活動，再到自己的私人回想。

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她離開的那天，我在外地公幹，每一個晚上也是自己住酒店。香港時間的白天，是美國的晚上。那晚入睡後，發夢在身處的酒店房間，一隻飛蛾撲向風扇，然後自己很驚慌，但感覺這像夢，很想醒過來，感覺到有一股力量把我推向床頭櫃的電話，然後哇的一聲便醒了。醒來看到電話在夢裡的原位，便順勢開機，開了Facebook看到所有朋友都貼了盧凱彤離世的新聞。

結果沒法入睡，清晨便要去機場，在機場裡看到日出，覺得是香港的集體感傷透過手提電話傳來地球另一邊的我。不要小看集體共同意識，一個城市的情緒，影響地運以至人心。一個大家共同喜歡過、欣賞過、支持過的人，離開時，帶給那個城市的人的震撼，足以震蕩到千里以外。

記得第一次見盧凱彤，是她和二汶以at 17組合出現在人山人海的音樂會上，她們穿著Twins大頭的衞衣，似在反諷香港的女子流行組合定律。不賣可愛美貌，以音樂實力壓倒全場。

之後就是看著這顆星星閃耀發亮，直到那一晚。「回憶游來游去 卻不散」——《雀斑》

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。



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