Sammi｜鄭秀文和我們的主題曲｜林綸詩專欄｜歌詞心頭好

這是我第一次看鄭秀文的演唱會，《Sammi: Listen to Mi Birthday Gig》又是和歌迷聚會，進場前的想像畫面就是電影《愛你愛到殺死你》—— 歌迷瘋狂歡呼，黎明暗中保護，黎耀祥等機會殺出來…..結果，她唱的第一曲竟然就是唱其主題曲《我們的主題曲》！簡直以為自己還在白日夢中！

文：林綸詩

我對鄭秀文的印象是電影比歌曲深刻，那晚心想事成，她用一小節回顧了自己喜歡及參演過的電影。她說未必是最紅的電影，頗有自選遺珠的感覺。

+ 8

第一首是《我左眼見到鬼》的《愛上一個人》; 第二首是《魔幻廚房》的《調情》; 最後是《龍鳳鬥》的《如果你有事》。熒幕上播著她的演出戲份，發覺她唱主題曲的比率比男主角都多（例如劉德華），我還記得當年師奶朋友們很流行學唱卡啦OK，她們說大部份的教材都是鄭秀文的電影主題曲。

鄭秀文的快歌

說回她的音樂路，我想由海外說起。鄭秀文是九十年代最殺得出香港的女歌手。要知道在外國華人之間吃得開，不只要在香港紅，還要有點國際天后公式的元素。鄭秀文歌曲大路入耳，（所以唱K必選），快歌對海外年青人最吸引，形象也前衞，甚至對連廣東話也說不清的「竹升妹」來說，也是一個模範。

+ 10

演唱會另有一節快歌，少不了《煞科》、《Chotto 等等》，完全重現我中學時代班際歌唱比賽的畫面。每年，真的是每年，都會有同學個人或團體說她的快歌來騷quali。

久沒唱live。十分感激Sammi在生日有如此好心思的音樂會，雖然不該以懷舊的角度去談 （其實她有唱新歌放新MV啦），但實在太多回憶，每一個明星對每一個人也有不同的獨家回憶，你的鄭秀文又是什麼呢？

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。



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