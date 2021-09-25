《死役所》的死後世界｜還是日本｜湯禎兆專欄

最近覺得Netflix的《死役所》頗有趣味，劇中設定一類似政府部門的辦事處，供所有離世的人來辦理投胎手續，各人按死因去不同專科登記，如他殺、自殺、衰老等，然後遞上投胎申請表。

文：湯禎兆



在名為「死役所」的辦事處最多可逗留49天，若不離去便成為遊魂野鬼，而走向轉世之門的死者，其實也沒有人知道他們最後的目的地——即最終是上天堂、下地獄又或是投胎做人都是到時才分曉。

當中所有的職員，都是由死刑犯來出任，這正是特別的地方。我登時想起暢銷韓片《與神同行》的類近世界觀。還記得３名幽冥使者的任務嗎？他們被委派去協助指定死者轉世，當中要超越不同地獄的考驗，甚至當起死者的辯護人，與冥界各方權力周旋。但在續集中卻清楚披露３人成為幽冥使者的因由，原來３人前世牽連甚深，且各有孽債未還，所以要協助４９位亡者成功轉生，自己才可以解脫轉世。

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此正是兩劇不謀而合的地方，生前因罪孽未清，於是在死後世界要出任「公職」，協助他人往生，才得以贖罪重生。《死役所》中的石間德治正是在「服役」中接到辭任令，於是可以離開《死役所》去轉世，當然仍不知是上天堂、下地獄又或是投胎做人。

看來東方文化還是對死後世界有較大的興趣，而且念念不忘，終有所得。

（本文不代表藝文格物立場）

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