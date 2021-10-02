女警的反擊｜不離不棄的深刻羈絆｜還是日本｜湯禎兆專欄

今季日劇算是弱檔，吸引力及作品水準大部分均乏善可陳，不過在沙漠中始有仍有綠洲存在，那就是《秘密內幕——女警的反擊》——一齣在啟播時沒有太多人注意，也沒有惹起甚麼波瀾的生活小品。

文：湯禎兆 ｜ 原題：《秘密內幕——女警的反擊》的驚喜



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人腳當然是一大因素，除了戶口惠梨香及三浦翔平之外，其他也大多是配角人物，吸晴力自然有限。而這種一凹一凸式的夥伴設計，在日劇中也太過耳熟能詳了，而且早已名作輩出，如瑛太及松田龍平的《真幌站前多田便利屋》系列，又或是淺野忠信及神木隆之介的《刑警弓神》都看過人過目不忘，因此難以有特別期待固屬理所當然。

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想不到《秘密內幕——女警的反擊》的戶口惠梨香及永野芽郁組合竟能令人眼前一亮，承接自《我家的故事》，前者的高智冷靜超卓形象，大家自不陌生。想不到永野芽郁的純真可愛新手女警，又委實入型入格。而且劇情也不無心思，前者由故意利用後者，想去為受傷的夥伙緝兇復仇，到建立不離不棄的深刻羈絆，當中轉化也順暢自然，同樣營造的矛盾也增加了不少戲劇張力。

不過小品的中心仍是喜劇節奏，在不少場面均令人捧腹大笑。第八集圍捕非法經營風俗店老闆一場更是一絕，在一眾早已矯裝易服等候獵物之際，不知情的警察同袍卻接二連三因不同原因到來，構成多重錯摸的喜劇場面——那正是值得一看的重要因素所在。

（本文不代表藝文格物立場）

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