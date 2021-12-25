Netflix《哥斯拉：奇異點》的聯想｜還是日本｜湯禎兆專欄

最近在追看《新石紀》，覺得頗有意思。作為JUMP的作品之一，它當然離不開友情、熱血及勝利等三大王道漫畫元素——無論在前後的夥伴身上，千空與大樹乃至千空和石神村一眾角色的關係上，都充分體現出以上的羈絆。

文：湯禎兆 ｜ 原題：由《新石紀》到《哥斯拉：奇異點》



《新石紀》更不斷出現為他人可以犧牲性命的冒險情節，連主角千空也一早在與獅子王的對決上被殺，後來才以「科學方法」在大樹及杠的協助下死而復生，先賺人熱淚一番。

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不過最吸引我的，仍是《新石紀》的科普教育元素，我自身是科學盲，但漫畫中逐步由原始時期逐步向文明階段進發的科學實踐，的而且確看得我津津有味。但在網路上，卻看到有不少人批評當中的科學說明，認為來得粗疏及馬虎，甚至有不盡精確的一面。我看後不禁啞然失笑，這正是本末倒置的一種「偏見」。

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是的，我登是想起同在Netflix上播放的《哥斯拉：奇異點》。那正好是《新石紀》的另一端對照，我的意思是後者對設定的科幻世界說明，執著至近乎教科書式的沉溺。事實上，不要忘記其實兩者都是娛樂性的動畫作品，大前提是把心愛的題材以娛樂化的包裝，令大眾同歡同喜。

把教育娛樂得頭頭是道，早已值得大家捧場。

（本文不代表藝文格物立場）

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