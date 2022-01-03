快餐品牌挑戰意大利政府　法庭禁麥當奴於羅馬市古蹟開速食店

一路吃漢堡包，一路欣賞羅馬帝國的遺址會是怎麼樣的感覺？在大理石古蹟群屹立一座紅色裝潢大大英文字母商標的快餐店，又會對環境帶來怎麼影響？

速食文化影響無遠弗屆，分店遍布多國，當中速食文化代表麥當奴，旗下快餐店遍布多個主題公園和旅遊景點。對一些人來說這些是全球化的現象，但同時有不少人視它為速食文化入侵，對地區文化的「破壞」。最近，意大利最高行政法院便明確禁止麥當勞在 3 世紀的卡拉卡拉浴場（Terme di Caracalla，羅馬最著名的古遺址之一）地下建造 10,000 平方米的分店。



卡拉卡拉浴場（Wikimedia Commons）

意大利政府上個月 28 日公布的州議會裁決維持下級法院判決，禁止快餐連鎖店使用靠近浴場的一塊土地開設免下車餐廳和停車場。事緣2015年在意大利文化部和市議會對該項目審查後，麥當勞已經開始在古浴場旁邊建造免下車通道，但該項目於 2019 年在羅馬時任市長Virginia Raggi被叫停。在媒體強烈抗議後，羅馬市長介入干預，文化部隨後調轉立場出手叫停項目，以保護羅馬遺產為理據與麥當奴展開訴訟，最終在上月正式獲得裁決結果。

根據裁決書，法院基於「保護文化遺產的重要性」做出了裁決，政府當局有權阻止其他重要遺產地段或附近的未來開發項目。由於古浴場位於國家景觀規劃保護的地段以及受聯合國教科文組織保護的羅馬歷史古城中心內，因此任何開發項目都明確需要景觀規劃「許可」。未來，當地市政府和意大利文化部可以「下令暫停旨在改變景觀的工程」，包括現有歷史遺跡和當局「打算保護」的遺址。裁決指出，這有效地允許「保護尚未宣布具有文化或景觀價值的區域或房地產」。

卡拉卡拉浴場位於意大利首都的中心，其歷史可追溯至公元 216 年，是當時最大、最豪華的羅馬浴場之一。這座建築巨大，面積超過十一公頃，是現今羅馬帝國保存最完好的溫泉建築，浴場以大理石建築並有雕塑裝飾，高峰期每天有 6,000 至 8,000 人可以免費參觀。

(Getty)

意大利政府財困影響保育政策

麥當奴在意大利是個頗具爭議的餐飲集團。1986年集團第一間在意大利的餐廳開幕，便已有人反對這種新興的速食文化，擔心店內的食物口味及消費人流會破壞生活品質，改變當地傳統歷史風貌。2016年時便有梵蒂岡樞機主教反對麥當奴在聖伯多祿廣場（Piazza San Pietro）旁教廷擁有的物業開分店，認為餐店會招來嘈吵人群，餐飲特式亦「極度不尊重」廣場的歷史特色，還一度上書教宗要求阻止有關項目（最終分店仍如常開幕）。除了梵蒂岡麥當奴分店惹來爭議，佛羅倫斯市長此前亦禁止麥當奴在著名歷史景點主教座堂廣場（Piazza del Duomo）開店，促使麥當奴在2016年向市政府索賠。

因為早年歐債危機，財政困乏的意大利政府往往將古蹟保育責任外判給財團，容許它們承擔保育經費來獲得地區商業經營權，2014年麥當奴在羅馬南方的城市Frattocchie興建分店，便意外挖出一條近兩千年歷史的羅馬古道，最終麥當勞贊助30萬歐元（約260萬港元）保留古蹟樣貌，還開設集團第一個結合博物館和餐廳的分店。這些財團加入贊助地區古蹟保育項目，讓地區經常出現其商標或分店，讓當地人就古蹟保育帶來兩極的討論和爭議。

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