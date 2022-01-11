藝術史學家走漏眼 家中平價畫原來是17世紀宮廷畫家真跡

克里斯托弗·萊特（Christopher Wright）是一位藝術歷史學家，在過去發現了多幅公共和私人收藏畫作為大師真跡，只是最近他發現自己「老貓燒鬚」——原來1970年時他以 65 英鎊買的那幅「複製品」，實際上可能是 17 世紀佛蘭德宮廷畫家安東尼·范·戴克爵士（Sir Anthony van Dyck）所畫的真跡。（開首圖為范·戴克的自畫像，現存放於英國倫敦的蘇富比）

發現過程

此畫作的主角是西班牙王女伊莎貝拉·克拉拉·尤金妮亞（Isabella Clara Eugenia），於畫內她打扮成一位修女。萊特是在倫敦西部購入此畫，當時覺得只是複製品，多年來一直把它掛在客廳裡。

(范·戴克的其中一幅《伊莎貝拉·克拉拉·尤金妮亞的肖像畫》，現存於沃克美術館，wiki common)

愈接近的東西愈容易被忽視，直到牛津阿什莫林博物館的藝術高級策展人科林·哈里森（Colin Harrison）來到萊特的家作客，並跟萊特說他認為這幅作是范·戴克的真跡，才使萊特認真觀察這一幅畫作。

(范·戴克的《向日葵自畫像》，現存於伊頓莊園，wiki common)

哈里森回憶說自己作為策展人，到訪別人的家後就立即「四圍望」。他看到這幅畫後覺得很感興趣，而且覺得畫得很好，並仔細留意了畫作的手，因為畫家范·戴克非常重視手部的畫法。

受到哈里森的「提點」，萊特把畫作帶到了倫敦市中心的考陶德藝術學院，在那裡進行了檢查和修復。畫作雖然很髒，而且有黃色油漆，但整體而言狀況良好。

萊特估計這幅畫的價值可能在 40,000 英鎊左右（約港元42萬），儘管范·戴克的一些畫作可以賣到七位數。在意識到它的價值後，萊特就將它永久租借給巴恩斯利的 Cannon Hall 博物館，該博物館收藏了許多 17 世紀的荷蘭和佛蘭德（Flemish，或譯佛蘭芒）的同類畫作。

為什麼這麼難分辦

《伊莎貝拉·克拉拉·尤金妮亞的肖像畫》有多個版本，在後期的作品中，伊莎貝拉·克拉拉·尤金妮亞都以修女的形象出現。她的丈夫奧地利阿爾伯特七世大公於 1621 年去世後，為了表示哀傷和虔誠，她放棄了年輕時的奢華珠寶和服裝打扮，轉而以此裝束作畫象。丈夫死後，她成為了荷蘭的攝政王，直到 1633 年去世。

范·戴克的老師，著名的畫家彼得·保羅·魯本斯（Peter Paul Rubens），亦有為伊莎貝拉·克拉拉·尤金妮亞作畫。他的《伊莎貝拉·克拉拉·尤金妮亞的肖像畫》，正正是范·戴克版本的原型（在過去更被誤以為是范·戴克的作品）：

(彼得·保羅·魯本斯的版本，又被叫作《奧地利女大公伊莎貝拉·克拉拉·尤金妮婭修女肖像》，現存於帕拉提納美術館，wiki common)

就算是范·戴克的版本，亦有眾多複製品及各種形式（包括全身版、四分之三版和半身版），萊特擁有的就是半身畫。

范·戴克及其工作室在當時製作了許多這個版本的肖像畫，有一些是范·戴克自己一手畫的，一些是他只畫了一部份，一些則是全來自工作室的助手，因此難以分辨出哪一幅是范·戴克的真跡。

如果不用X射線熒光光譜儀（XRF）或能量色散X射線譜儀（EDX）等成份分析，工作室版本與范·戴克的版本在手和面相方面都有些微不同，只是如非專業的話很難看出來，而這次則是連專業的也發現不到。

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