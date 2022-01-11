熊本縣居民失智失明死亡事件調查　《毒水曝光》主角原型還原真相

撰文：moom bookshop
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「攝影充其量只是一種小小的聲音，但有時 ── 只是有時 ── 一張或一組照片可以誘使我們的感官化作意識。這在很大程度上取決於觀者；在某些情況下，照片可以喚起足夠的情感，成為思想的催化劑。這就是我和 Aileen 在水俁市拍照的原因。」身為二十世紀的新聞攝影大師， W. Eugene Smith 不斷追求著他所經歷的「真相」，並將紀實攝影提升為一種藝術形式；他曾報導二戰時期美軍對塔拉瓦環礁、關島和硫磺島的血腥入侵，然而，這種執著在攝影集《MINAMATA（水俁）》當中更顯強烈。
文：moom bookshop　｜　圖：《MINAMATA（水俁）》⠀

自 1932 年，日本窒素公司任意排放含有甲基汞及其他重金屬的廢水，在熊本縣水俁市附近的海洋中引發生物積累。居民因食用有毒海產而導致數以千計的「水俁病」案例，患者四肢末端感覺麻痺，語言能力、視覺、聽覺受損等，重症者從神經錯亂到昏迷、死亡，甚至禍及胎兒。這是日本在經濟快速發展時期的四大污染事件之一，直到 1968 年，日本政府才正式承認水俁病是由工業污染引起的疾病，受害者的賠償鬥爭自此揭開序幕。

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W. Eugene Smith 受《生活》雜誌委託，在 1971 年與第二任妻子 Aileen 搬遷至水俁市，於三年間捕捉當地病患與家屬的故事。「當然，這是非常敏感的，我們沒有貿然闖入。」 Aileen 說。她在這個長期項目中與 Eugene 一起拍攝。

我們住在那裡，了解那裡的人們，並進行拍攝。受害者很容易接受；他們的感覺是『我們希望全世界都知道』。
Aileen

1972 年， Eugene 在一次抗爭衝突時受化工廠僱用的暴民毆打，以致他一隻眼睛失明。任自己的生命曝曬於危險之中，Smith 夫婦將這項工作視為「對世界的警告」，展示了受害者的身體和精神痛苦，於此同時刻畫出他們的決心、人性和快樂時分。

這些照片發表於《生活》雜誌上，在全球展覽中巡迴展出，並在 1975 年匯整為合著攝影集《MINAMATA》出版，成為 Smith 的最後作品。這部不朽的時代資料已絕版多年，如今隨著同名改編電影《惡水真相》（港譯《毒水曝光》）的上映再度面世，此書為 2021 出版的日文版。⠀

書中收錄以下文章：
·〈Eugene Smith 留下的東西〉攝影師 石川武志
·〈相遇的照片故事〉電影製片人 山上徹二郎
·〈水俁病關聯年譜〉前朝日新聞記者和自由記者 斎藤靖史
·〈水俁病 歴史與解說〉斎藤靖史
·〈水俁病 醫學報告與解說〉醫師、岡山大學大學院教授 頼藤貴志
·〈照片是由觀者完成的〉Aileen M. Smith

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場

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