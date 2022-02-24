俄裔英國藝術家自創「家庭超現實主義」　晾衣線上掛出衫褲牛馬

Helga Stentzel是一位俄羅斯出生、長居英國倫敦的藝術家，她稱自己的作品為「家庭超現實主義」（Household Surrealism）。

Stentzel出生在俄羅斯西伯利亞。她曾在鄂木斯克國立技術學院學習，並獲得中央聖馬丁學院的平面設計和廣告學學士學位。Stentzel在成為全職藝術家之前，曾在廣告業工作擔任藝術總監，並經營一家兒童服裝企業。

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她的作品涉及廣泛不同媒介，包括插圖、攝影、影像和動畫等。Stentzel以在藝術品中使用家用物品而聞名，特別是食物和衣物。她認為「簡單」、「日常活動」和「沒有期望的觀察」是她作品的主要靈感來源。

Helga Stentze創作出一個全新的詞語「家庭超現實主義」（Household Surrealism）來形容自己的作品。

對我來說，家庭超現實主義是關於在平凡中發現神奇，在不完美中看到美麗，並以一種新的方式與我們的現實相聯繫。 俄裔英國藝術家Helga Stentze

她喜歡注意事物間有趣的相似之處，繼而作為聯想的起點，開拓超乎想像的創作旅程。她舉例說︰「無論是服裝生產線上的一件毛衣看起來像一匹馬，還是一片麵包看起來像小狗的頭。不過這只是一個起點。從這一刻起，故事和視覺效果開始在我的腦海中嗡嗡作響。這匹馬會是什麼樣子？她的名字和性格是什麼？她喜歡和其他馬匹一起比賽嗎？- 諸如此類的問題不勝枚舉。」

而她的最終目的是希望自己的藝術能「幫助人們與他們內心的孩子聯繫起來」、「重新發現在家中內外的視覺小樂趣」。

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2021年，她的作品《Pegasus》和《Smoothie》，在晾衣線上以掛晾衣物構成的一匹馬和一頭牛，吸引了國際媒體《El Colombiano》、《朝鮮日報》和《Colossal》的報道，成為其經典作品之一。

假如大家對Helga Stentzel的作品感興趣，不妨到其網頁、Instagram、Facebook、Twitter了解更多。

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