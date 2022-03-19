塞爾維亞貓奴畫家｜中式水墨畫神還原主子神態　寥寥數筆盡顯貓性

Endre Penovác是一名塞爾維亞藝術家，擅長以富有表現力的筆觸和獨特的姿態表現巧妙地捕捉了動物的魅力。他最為著名的莫過於以水彩和墨水渲染而成的一幅幅毛茸茸黑貓作品。

Endre Penovác是一名塞爾維亞藝術家，擅長以水彩和墨水渲染而成的一幅幅毛茸茸黑貓作品。（圖片擷取自︰Endre Penovác Facebook）

Penovác出生於1956年，在塞爾維亞一個小村落Tornjos中長大。在他的家庭裡，沒有人對藝術感到興趣。無獨有偶地，他在童年時卻比其他孩子對繪畫更感興趣。這導致他在上高中時，他的父母告訴他：「你喜歡畫畫，就去『建築』（相關的）高中吧。」可笑的是，Penovác即使在那個時候還不知道有以美術為主修的學校，更不用談上學院的教育水準。

幾年後，Penovác在服兵役期間的一位馬其頓朋友讓他大開眼界，他年紀比Penovác大，而且畢業於美術學院。這促使Penovác下定決定，要為自己下一步應該做什麼而打算︰「尋找我的道路，體驗生活，閱讀與我對繪畫的熱情相結合，為我創造了條件。」

直至1980年代，Penovác才首次接觸到中國水墨畫，從此改變他的藝術一生。

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在20世紀80年代，Penovác在克羅地亞首都 薩格勒布舉辦的一次中國古代藝術展覽上接觸到了中國繪畫技巧，他立時被深深地吸引住了。讓Penovác著迷的就是中國古代繪畫藝術丹青。中國傳統繪畫可以描繪出生動的山水、風景、人物、肖像、植物和動物。與西方繪畫不同，中國畫側重於藝術構思，而不是具體場景。

「人們一直在尋求與自然和諧相處。我在生活中想要的東西也是如此，」Penovác在CGTN的訪問中說︰「在藝術方面，我在中國傳統繪畫中找到了這種追求的最好例子，在這些繪畫中，人、動物、植物，甚至只是一朵花或一隻昆蟲，都可以與人處於同樣重要的位置，而且是完美的和諧。」

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因此，Penovác的作品總是與自然密切相關。無論是一隻熟睡的貓，一隻悠閒散步的公雞，還是森林中靜靜流淌的小溪，他的作品都展現了大自然中和諧美好的景象。當然，Penovác最令人影像深刻的還是他一系列的黑貓作品。

現實中，Penovác的確也是貓奴的一份子，被黑色主子所寵幸著。

在Penovác的黑貓水墨水彩畫中，所有的貓都是黑色的，在沒有任何色彩的背景中悠然自得，水墨融化滲入紙張表面創造出柔軟、模糊的毛髮效果，寥寥數筆便已勾勒出貓星人庸懶自得、任性淘氣、多變莫測的神態。

不過對於黑貓的「黑」，Penovác卻強調說︰「黑色並不存在，它是由各種顏色的混合而產生的，留下的是看起來像黑色。」事實上，在他的一些畫作中，藍色、紫色和其他顏色確實隨著顏料在水洗邊緣的稀釋而浮現出來。這彷彿代表著Penovác心目中色彩和諧表現的方式之一。

假如大家對Endre Penovác的作品感興趣，不妨前往其IG、Facebook、網頁了解更多。

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