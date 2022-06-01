英國美女畫家以小見大　0.05毫米針筆完成巨型細膩黑白城鄉世界？

Olivia Kemp是一位英國藝術家，她以複雜而鉅細無遺的針筆圖畫而聞名。

+ 4

Olivia Kemp在溫徹斯特藝術學院學習繪畫學士學位，然後在溫布爾登藝術學院學習繪畫碩士學位，並獲得「The Jealous Prize」。她的繪畫關注於構建和重塑景觀，建立現實世界和幻想中的地方。她曾在多個畫廊展出作品，包括薩奇畫廊、詹姆斯-弗里曼畫廊、格里芬畫廊和最近在Browse & Darby。她的作品被私人和公共收藏，如V&A、倫敦藝術大學和羅斯柴爾德收藏。

我畫畫是為了使景觀有意義，但也是為了構建和重新塑造它。我建立世界和想像中的地方，從解釋我所知道的地點的需要中生長出來，在頁面上擴展和發展它們。這包括一切，從宏偉景觀的願景到土地的細節，以及可能居住在那裡的植物和生物。 英國藝術家Olivia Kemp

+ 10

Olivia Kemp的作品經常給人一種獨特的感覺，一面細膩刻劃令人讚歎的自然景觀，同時卻又夾雜住人工結構物的不安定，兩者彷彿互相衝突，卻又融為一體、相映成趣。

Olivia大約在11歲的時候，她跟家人搬到鄉郊一個農場生活。結果，她發現那是一個非常糟糕的時光。她一家在那時破產了，失去了那個地方。但她們得在那裡被困幾個月才可以以離開。她們不被允許進入任何建築物，所有東西都被鎖起來。所以她只能把大自然的一切映入眼簾，收入腦海中帶走。

+ 14

自此，Olivia對鄉郊中的人類痕跡及奇怪之處特別感興趣，例如有趣的建築結構，可能與人們對自然風景的既定印象產生衝突。她每次繪畫這些地方都有不同的原因，有時是覺得它們很美，有時是覺得它們很有趣。最終她把它們寫在紙上，因為它們讓她著迷，有些時候她在畫完後很久還在尋找原因。

針筆又稱為「針管筆」，筆頭粗細介乎於0.05毫米至0.8毫米之間。由於能夠繪畫固定寬度的線條，所以經常被建築師、工程師等用於繪製地圖、建築圖之上。然而，Olivia 卻沉醉於針筆的細緻，利用0.05毫米的線條，在2米多乘1米多的白紙上繪畫出一幅幅複雜而鉅細無遺的作品。

儘管畫紙倘大而針筆線條幼細，Olivia卻不會事先畫下草圖，而是在創作時直接下筆，然後慢慢建構圖畫的整體及細節。她認為這樣的工作方式，能夠讓她專注於當時正在看的小區域，她可以在物體之間創造微小的關係，亦可以避免紙張的大小限制她的想像。

她過去曾經嘗試事先畫出整個作品的草圖，但照辦煮碗地畫在紙試使其感到厭煩。那感覺就像用數字畫畫，就像整幅畫已經有了定論，失去了對未知事物的興奮感。這亦是Olivia沉迷針筆作畫的原因：總是處於犯下不可挽回的錯誤邊緣。這使她的注意力更加集中，讓她全神貫注於她正在做的事情。

假如大家對Olivia Kemp的作品感興趣，不妨到她的網站、IG、Twitter了解更多。

【意大利隱世教堂內藏多具18世紀驚世大理石雕像，雕像逼真到爆！】