概念藝術先驅Claude Rutault 離世　開藝術品世代接力創作新方法

法國藝廊貝浩登於社交媒體發布消息，指法國著名藝術家，當代概念藝術先驅Claude Rutault（1941-2022）於上周六離世，享壽80歲。他生前不少作品並無親自創作，而是設下極嚴格的定義規則，讓繼承者按其定義加入自己想法誕生新作品。



Claude Rutault (Perrotin Facebook)

Claude Rutault在當代藝術界舉足輕重，他的畫作彌合了戰後抽象主義與極簡主義和觀念主義藝術運動的崇高思想之間的鴻溝。其作品採用精簡抽象的形式，其中大部份是以單色呈現。 他以新穎有詩意的方法，顛覆創作者與作品的關係，更質疑畫作的圓滿與自主，創作手法一反傳統。

他的創作源起於1973年，當時他畫了一幅20 x 20厘米的畫，顏色與他廚房的牆壁一樣。他為這先驅作品定下寬鬆要求：「畫布的着色，要與掛畫的牆壁一致，形狀不限，長方形、正方形、圓形或橢圓形都可以。」成為首個「非限定義/方法（De-finition/Method）」。

所謂「非限定義／方法」，是指藝術家在繪畫前寫下文本，訂立作品要達成的目標。此舉並非只為陳述意念，而是為「作品承傳者（charge-taker）」（收藏家或策展人）定下指示，要他們負責落實非限定義／方法。

Claude Rutault作品(Perrotin Facebook)

Claude Rutault作品(Perrotin Facebook)

Claude Rutault作品(Perrotin Facebook)

在創作過程中，承傳者參與其中，作品按其想法而改變。Claude Rutault放手讓承傳者代自己做各種決定，例如畫布顔色、形狀、形態，以至懸掛方式。非限定義／方法沒有統一標準，視乎藝術家在文本留有多少空間，他會給予承傳者若干自由，令作品可以發展、演化。Rutault讓作品一直維持在未實現狀態，唯有靠著承傳者執行藝術家的指示，才能實現畫作，讓畫作存在。他們對於畫作而言，擔當著非常重要的角色。

Rutault 的作品甚少在法國以外的地方展出。他在1979年在紐約P.S.1當代藝術中心 （MoMA PS1）辦展以後，一直要到2014年貝浩登才再在紐約舉辦他的作品展，而2017年他的作品曾在香港貝浩登亮相展出。