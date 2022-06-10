香港設計︱建築師活化街坊家具　創新社區設施凝聚社區歸屬感

香港的公共休憩空間一直為人詬病，除了設計缺乏人性化、設施數量不足外，政府的使用守則繁複亦對市民帶來諸多限制，大家想在大街小巷稍事休息殊非易事。然而，近年愈來愈多組織牽頭推出大小社區建設計劃，聯絡政府部門和不同領域專家聯席商議，希望透過建設藝術裝置或公共設施活化社區，提升當區居民對社區的凝聚力。建築師陳思安（Eric）和李雪雯（Suzanne），夫妻二人憑藉數年在上海參與社區建設項目的經驗，回流香港成立初創公司，除了接傳統的商業專案外，亦不忘回到初心讓建築凝聚社區，主動參與地區公共空間設計項目，上年大家在北角碼頭海濱見到一些可自由擺放，設計別緻的小木櫈，便是他們的作品《小街坊》。

談及做一件理想的社區項目設施，他們認為與身為用家的市民溝通最重要：

「大家有參與才會有歸屬感，市民會更愛惜設施，使用壽命才可延長 。」

文：賴家俊︱攝：賴家俊、受訪者提供



左起：建築師陳思安（Eric）和李雪雯（Suzanne），夫妻二人憑藉數年在上海參與社區建設項目的經驗，回流香港成立初創公司，上年大家在北角碼頭海濱見到一些可自由擺放，設計別緻的小木櫈，便是他們的作品《小街坊》。(賴家俊 攝)

倫敦上海經驗帶往香港

2011年上海剛舉辦完世博，標誌著中國改革新里程碑。整個社會充滿想像：微博、微信、支付寶、高鐵、各式各樣新穎建築如雨後春筍出現，整個社區充滿嘗新的活力，世博後的上海對社區的求變若渴。Eric和Suzanne自英國大學畢業後，在當地大型公司工作不久，2011年Suzanne便獲公司派往上海，參與連串與大學和社區合作的地區建設項目，丈夫Eric亦毅然辭工偕妻赴滬重新開始，如是六年過後，2018年他們因家庭原因回流香港，遂把在上海和倫敦超過10年的工作經驗帶來，由零開始成立初創公司，提供建築、室內設計、藝術裝置等設計服務。

Suzanne表示，英國的建築有不少突破，但社區比較保守；而中國因剛發展，對社區設施限制較少而走得較前。「我們看到香港較多注重設施靚唔靚，是否吸引到打卡？但好多時其功能並非以用家為導向，我們希望做一些較落地，既睇得，亦可供人享受使用的設施。」

他們表示，他們在香港全無人脈，開拓香港市場首先嘗試自己較熟悉的社區項目設施，他們與藝術家霍采兒合作，參加由香港藝術中心主辦的「路過北角」創意社區空間提案徵集，最後憑作品《小街坊》入圍。

2021年《路過北角》社區設施《小街坊》(圖片由受訪者提供)

《小街坊》簡介︱2021年在北角公眾碼頭的《小街坊》公共空間設計項目， 展示豐富街區的過去和現在。《小街坊》猶如北角的縮影，不僅反映了街坊日常使用公共空間的特性，同時通過重新升級從北角不同層面的家庭，店舖和機構收集回來的家具，供各市民體驗及使用，把北角歷史街區從過去到今天作一個敘述。



左起：李雪雯、霍采兒、陳思安，攝於《路過北角》項目《小街坊》社區設施（圖片由受訪者提供)

落區調查用家需求

計劃伊始，他們心中並未有概念做什麼，他們走遍大街小巷，多次落區發現北角街坊有一個很簡單的需求──有得坐的公共空間。「大家見海濱平時有好多細櫈，原來是街坊自己拿來，他們不肯去坐本來固定好的長櫈而自己帶櫈，但聽街坊說這些隨意擺放的小櫈，不定期會給外判清潔工清走。」

由於由港鐵站行往北角碼頭沿途甚少座位設施，因此他們原擬沿途設置摺櫈供市民使用，但礙於「路過北角」計劃規模，最終成品全數集中放置北角碼頭旁邊海濱公園。

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社區項目與一般商業項目比較，受眾大不同，他們表示商業項目只需滿足客戶（個人或公司）需求，但社區項目更要關注一眾用家感受，即是所有會用到這設施的市民。Suzanne表示，他們最先放置三款樣品供街坊測試，其中一張已通過重量測試的櫈用透明阿加力膠（Acrylic）做底座，讓它看上去有懸浮感覺，但原來不少長者會覺得這樣不穩不敢坐，又因為透明設計，長者看不到有機會絆倒，最後在用家回饋後修改了設計（見下圖）。

街坊愛惜所有設施全數收回

他們指出市民看到樣品會有不少批評意見，當中既有誤解要由他們釋疑，但亦有不少很落地的回饋，最深印象是有婆婆大讚設施關心長者需求讓她有得坐，亦有街坊會主動邀市民試坐說自己有俾意見，更有街坊悠然自得整日臥在櫈上過日晨。「大家有參與才會有歸屬感，用家會更愛惜設施，使用壽命才可延長 。」

這次「小街坊」徵集了47張櫈和3張枱，全部來自區內街坊、學校和店舖捐贈，每張枱櫈都有它們本來的小故事，滿載了地區昔日情懷，Eric和Suzanne希望以此為媒介，從中帶動社區間的溝通。時至上年年終計劃完結，最讓他們意想不到的是所有枱櫈全數收回沒有遺失，他們笑言若熟悉家具的街坊應會知道當中有些是貴價木製品，但最終所有設施完好無缺，他們十分感謝街坊對設施厚愛。

計劃完結後Eric和Suzanne構想成品如何能持續下去，讓背後信息薪火相傳？50張枱櫈最終除了小量自留外，其餘交予香港藝術中心展示或轉售，部份則會交予海濱事務委員會，放置於卑路乍灣的公共空間供市民使用，延續設施本來使命。

【點擊圖片看各張櫈子背後的街坊故事】

向本地設計師汲取經驗

Eric和Suzanne自2018年設立初創企業，可謂舉步維艱，Eric表示初創時期對一些工作細節未必掌握精準，然而在接到「路過北角」專案同一時間，他們的工作室即獲選加入香港設計中心管理的設計創業培育計劃，在計劃的協助下除了以較低廉租金開設辦工室外，亦獲得不同專業界別的人士提供諮詢協助，並有機會參加由本地設計師和企業CEO主講的工作坊，從中獲益匪淺，汲取經驗完善工作。

我們重視公共空間設計項目，北角公眾碼頭的《小街坊》後，希望在不久的將來，將工作重點放在與社區和兒童相關的項目，能滿足周圍環境和用戶，特別是我們的下一代的需求。 建築師陳思安（Eric）

受訪者簡介｜建築師陳思安（Eric）及李雪雯（Suzanne）過往十年多所設計的建築獲獎無數，2018年二人創立工作室，當中第一個項目《傾月》在2019-2020 A’ Design Award得到室內設計組別的銅獎；而Suzanne在2020年獲頒40UNDER40中國（香港）設計傑出青年獎，Eric亦獲頒第四屆中國室內設計新勢力榜華東區的Top 10。



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