森畢京柏回顧展｜稻草狗：不談暴力　還能說些甚麼｜吳昊｜鮮浪潮

【藝文編按】今年「鮮浪潮」的「焦點攝人」系列聚焦西部電影大師森畢京柏（Sam Peckinpah），展出其畢生所拍14部電影。今天看森畢京柏的電影，即使是最陌生的西部類型，也能感受到一種絕不陌生的精神——不管時代怎樣改變或被取代，都改變不了個人對原則、信念與尊嚴的堅持，對信諾的承擔、愛人的守護與家園的保衛，誓死不屈。重看森畢京柏的西部片，有助我們對這個美國荷里活專有的類型片在它的最後歲月有更多的理解。



本文獲鮮浪潮授權，按語及標題為編輯撰寫。文章摘自吳昊《稻草狗──不談暴力，還能說些甚麼？》一文，原載於《中國學生周報》第1029期，1972年4月7日，頁10。原文所提及的稻草狗出自《大丈夫》的英文名稱《Straw Dogs》。



《大丈夫》海報（圖片來源：@pri.scila_/ Instagram）

芻狗者，祭神之物……祭祀既訖，則芻狗為車所轢……既車轢之後；必載以為樵。 《魏書‧周宣傳》

《大丈夫》（Straw Dogs，1971），不談森畢京柏的暴力，還能說些甚麼？

三十五分鐘無政府主義的毀滅和人類的暴虐相殘，你只能癱瘓的頹倒於椅上，給眼前的影像驚得手足無措。這一個狂暴的場面是極度壓迫性，（自然得助於出色的割接技法），再不容許你有思想的餘地，只是被動的牽着走（也不會懷疑一個人能否有足夠的力量殺死五個狂徒），怎樣也無法跳出來剖析事態的解決應否訴諸暴力（作出道德上的批判）。換言之，在你易地而處的時候（妻子被污，執法者遇害，外面人要殺進來，內面卻又發生兩性爭雄），亦同樣激引起自己獸性的保衛機能的條件反應：殺（否則便要被殺），再沒有任何選擇的機會。如果別些片子沒有做到的話，那麼畢京柏便給你見識他的手段：暴力的價值觀念是可以中性化。

稻草狗是有兩個意義，一指老子所說的「天地不仁，以萬物為芻狗」——畢京柏的暴力的宇宙觀，一指犧牲儀式（古中國社會有結草為狗作祭祀之用，正如成玄英疏《莊子‧天運》：「結草為狗以解除也。」）——畢京柏的暴力的社會觀。《大丈夫》那一片荒原野地滿目是自然的蕭殺（氣氛陰鬱，鴉雀無聲，生物不留——偶有亡命飛逃的驚鳥和土鼠），人為的物質世界又是同樣殘缺不全（夫婦的住所的車房未曾搭好，汽車吵得半天才能走動，多士爐拿去修理，鬧鐘斷鏈，槍和獵獸器只掛作牆飾，火爐又從未生起過火），而一個人際的社會又不見得正常（父親粗暴得失去理性，戀弟的花痴女兒，心智殘缺的跛子，幾個色情狂，還有一段行將破碎的婚姻）。《流寇誌》（The Wild Bunch，1969）有着一股愁情，是因為民謠加上宿命，《大丈夫》是滾石一球，機械的運行壓碎你的感官。森畢京柏突然把暴力看成天道（多於宿命），故此片中事件的因果問題並不重要（事情總得要發生），他的仰鏡頭也就比俯鏡倍加有力：幾次以俯鏡網羅地上的人物亦失去定命的感覺，一組仰鏡拍攝天帝（牧師）和誦詩的儀式，你便知道一件例行的「神聖」的事就要施行。David初嘗毀滅的滋味（持槍狩獵），家內的妻子卻受人摧殘，這是他要對暴力所付出的代價，天地不仁之處在此，畢京柏把兩件事情以Cross-Cutting連在一起，彷彿是要說：你在這裡向生命施暴，別一個角落又有人幹着性質相同的事情（很平常吧）。

片子開始的時候，孩子們手拉手繞着墓碑跑，看來就像一個原始民族的祭儀（起先影像是糢糊的神秘），向死亡和毀滅膜拜，森畢京柏總要這下一代的人物見證生命的戰場（《流寇誌》如此），應天之道（可能是和紅印第安人的民族信念有關），從而成長。只有人類才把暴力看成一種祭典，自圖騰主義開始，犧牲和征服變成宗教理想，穿黑衣服持著蠟燭的教士（David引用孟德斯鳩（Montesquieu）的話：「流血最多的王國就是基督教。」）向黑暗中談煉獄，教堂以外的狂徒開始進行芻狗的祭儀。大家都陷於歇斯底里的狀況，狂性漸漸萌生，自教堂派對的場面而下，人物的面孔（尤其David）全都變得灰白可怕，事實上下半場戲簡直發展成近乎原始宗教的犧牲儀式，就和恐怖片配上同一張面譜。

森畢京柏回顧展宣傳圖片（圖片來源：鮮浪潮Facebook）

這實在是一個很典型的西部片處境：一個人（隱姓埋名的槍手或弱者）多次不願出手，但受到三番四次的折磨，為了維護自身最基本的尊嚴，憤然堅守壁壘拚力而戰。畢京柏在西部以外發展個人對決狂暴的西部處境，無非是要印證自己的世界觀是有其普遍及永恆之處。David退居一隅永遠隔着窗看人，就正如他只從電視機上看動亂的美國，總認為可以躲着過寧靜生活，但世界是隨着一個模式推展：這一面暴力爆發，難免那一方不是如此。這是一個可悲的處境，從David面上的愁容看出他對人間的憂鬱，不時把眼鏡除下來，只希望對週遭保持一個模糊印象。屋子是他的蝸牛殼（他說：「這間屋就是我自己」），屋子和他共有一個生命，同樣的孤獨地守着荒原，外界的暴力慢慢滲入來（先是貓兒被殺，妻子被姦，然後……），漸漸的向屋子瘋狂進擊，屋子默默的乘負着痛苦就彷彿一個生命遇襲受傷，畢京柏把屋子賦予感覺，也就加深了我們的心理負擔（我們躲在戲院的暗角裡失去安全，因為街上的人好像要殺將進來——很不好受）。為屋子而奮起還擊是唯一向自己交代的途徑。在《流寇誌》中我們已經看到對自我塑造和毀滅是分不開。

畢京柏對Humanity有惡的一面看法。David從不願接觸人的問題，才會着迷於天體的互動關係（天文數學），那次和牧師交談是帶着自辯的態度回到社會互動的層面上來（戰爭和基督教的辯論）。把視點從宇宙轉到了人間，本就是可喜的事情，可是一旦如此又便捲進了暴力的漩渦，《大丈夫》給人的詭辯：要接觸人性便得參與暴力，未免過於灰色。你明白了遊戲的規則？要解除心理的魔障，需得找尋代罪羔羊——那就「結草為狗，以解除也」。

《大丈夫》在技巧上得手，未必等如在藝術上有成就。畢京柏沒有提供足夠的資料給你支持批判的立場，他抹去故事應有的社會背景和心理背景，也殺害人物之間的關係，顯然是過於自覺的要將暴力這個原始現象重行一次的從Microcosm推展為Macrocosm。畢京柏實在也太極權，以暴烈的影像硬逼着人，那股專橫的氣勢已經淘去了藝術家的情懷。《大丈夫》及不上《流寇誌》就因為少了一分人的感情。由此亦可看出片子頗為弱於境界。畢京柏過於利用《大丈夫》顯露他的暴力手段，那麼就應該緊記芻狗的寓言（目標達成手段即無價值）：芻狗一經祭神之後，便棄之為廢物，給車載去作柴燒掉。

（原載於《中國學生周報》第1029期，1972年4月7日，頁10。文章經統校和修正。）

【電影展詳情】



名稱：「鮮浪潮」焦點影人系列：「西部．家園的最後守護者——森畢京柏回顧展」



日期：22/7/2022 至 6/8/2022



放映作品：《流寇誌》、《驚天動地搶人頭》、《大丈夫》、《精忠英烈傳》、《大丈夫與小人物》、《荒漠怪俠赤手闖天涯》、《亡命大煞星》、《摩登牛郎》、《鐵漢與寡婦》、《午後槍聲》、《英雄血》、《衝破重圍》、《血灑唐人街》、《週末大行動》共14部森畢京柏長篇電影。兩部參考電影：杜琪峯《放‧逐》、阿瑟潘(Arthur PENN)的《小人物》



詳情：鮮浪潮 Facebook專頁



【本文獲鮮浪潮授權，按語及標題為編輯撰寫。本文並不代表藝文格物立場。】

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