專訪｜全港首部長壽音樂劇談青春　主創怎樣改變香港看劇風氣？

撰文：梁嘉欣
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【長壽音樂劇】每逢提到音樂劇，大家不其然會想起紐約百老匯，或是倫敦西區，整條街都是劇院，不少劇只要當天走到票房已能購票觀看。香港劇場生態卻似乎完全不同，要看一套劇得動輒好幾月前提前準備，《我們的青春日誌》主創陳恩碩和其團隊便決意改變這個現象，為香港打造第一套長壽音樂劇。

《我們的青春日誌》劇照（圖片由爆炸戲棚提供）

希望觀眾找到自己影子

《我們的青春日誌》講述著重名利中學校長希望在退休前，借助中六精英學生換取榮休名銜，對一眾學生展開魔鬼式特訓。與其同時這群學生有自己對於對夢想、愛情和人生之追求，剛好跟嚴校長的價值觀背道而馳。後來他們終於抵受不住壓力，對校長作出反擊，讓嚴校長重新思考人生。

《我們的青春日誌》海報（圖片由爆炸戲棚提供）

《我們的青春日誌》編劇、作曲、填詞全是陳恩碩，創作時長卻出乎意料地短，他形容是「如有神助」：「第一稿大概用了三個月左右，當年在英國讀書時自己坐在公寓裡，對著屏幕打字、彈琴，不知不覺就把第一稿寫出來了。」

他提到自己一直很想寫一套氣氛像《那些年，我們一起追的女孩》般青春校園劇。幾年前他執導完《我和青天有個秘密》，覺得劇本比較天馬行空、不太貼近生活，便想寫一部「貼地」音樂劇：「我看到很多身邊朋友和家人之會有兩代人之間矛盾。我對夢想很有追求，看到身邊很多朋友後會思考——他們如何平衡夢想和現實呢？漸漸我對這個課題有更多了解，想寫一套劇來探討這些東西。

《我們的青春日誌》劇照（圖片由爆炸戲棚提供）

「劇有參考現實元素。譬如劇裡有一位『收兵娘娘』，原型是我的朋友。2018年四月第一次圍讀時我邀請了她，她當時看到流淚，因為劇情揭露很多人『收兵』的原因——是一種不安感。他們做這種事情，其實並不光彩，我那位朋友看完就有很多感受。

我希望任何人近來看我們的劇，都能在劇裡得到一些東西再離開，希望他們在劇裡面找到自己的影子。
陳恩碩

現時劇本是《我們的青春日誌》第七稿，此前主創團隊做了很多次圍讀、試演、微調，才誕生現時版本。陳恩碩透露他們圍讀時請了一些有資歷前輩來給一些意見，第一稿出來時曾收到一個改變整套劇的意見：「當時他說劇很無聊。我心想：『完了。』寫完整套劇，被人覺得無趣，可以怎麼辦呢？」

《我們的青春日誌》劇照（圖片由爆炸戲棚提供）

「這個劇講生活，變相我著墨點在於怎麼讓音樂變得有趣起來，有趣到能沖淡無聊部分。其次是在導演處理上，讓劇本以觀眾意料之外的方式呈現。當時試演正在賣票，所以我一定要令這套劇變得好看。」

《我們的青春日誌》主創陳恩碩（攝：梁嘉欣）

長壽劇製作不易

除了創作，陳恩碩亦包辦《我們的青春日誌》監製和導演角色。雖然已有很多舞台製作經驗，但製作一套屬於香港的長壽劇，可謂前所未有。不同於其他舞台劇，長壽劇會常駐同一場地恆常演出，他最開始想做長壽劇，是因為留意到香港舞台劇市場短板。

「我覺得香港舞台劇市場還是很小，例如有一些舞台劇前輩，在行業內很有名但大眾未必認識。他們做一個舞台劇或音樂劇，未必有很多資源可以宣傳，可能在政府場地舉行，他們只能做大概五場左右。沒有時間讓口碑傳播，無論劇本身有多高水準，沒有觀眾就是沒有觀眾。」

他認為長壽劇是改變香港風氣其中一步：「我很想將看音樂劇這件事變成香港人恆常活動。大家現在吃飽飯會考慮看電影、回家看電視，只有絕少人會想起看舞台劇。現在子啊香港看舞台劇要提前幾個月買票，可能演個十場八場便完結。沒有那種可以『walk-in』（即場購票）表演，香港可以做上幾個月的劇幾乎全是明星陣容，像是《最後禮物》，基本是無法買到票，因為全場滿座。

我們希望可以做到一種現象，讓大家每次吃完飯，都有一套等你們來看的音樂劇。只要你願意來看，我們就會有一個盛大的表演預備好。
陳恩碩

當然，長壽劇與以往舞台劇形式不同，困難也不一樣：「我想做長壽劇已有7年，但製作期間發現有一個問題——香港根本沒有場地可以供長壽劇使用。像是康文處場地，使用期限大概是一兩個禮拜左右。就算是演藝學院劇場最多是能讓你用兩三個月，像是黃子華的號召力可能可以租到兩個月。但是以我們這種劇團來說比較難，要我們用一個一千人場地同樣不太合適，那不如我們自己「生」一個場地出來吧。」

現在選址是陳恩碩從大廈工程還沒完結已在留意，終於找到心儀地點：「對街地舖能大眾覺得這套劇『貼地』，不用特意去到文化中心，走過街邊便有一個劇場，像美國百老匯。」

爆炸戲棚劇場（圖片由爆炸戲棚提供）

從零開始製作，資金是他重要考量：「這是一個過千萬製作，但其實是一件幾千萬才能完成的事情。當然如果我認定這件事情要幾千萬才能完成，那永遠不可能成事。

回本是很大問題，以我們現時數字，可能要上幾年才能回本。與其同時劇目本身能否運行幾年仍是未知數，所以我們只能盡力去做。一年要幾萬人聽起來不算難，但是你要每晚持續有百多人填滿劇場並不容易。」

要保持人流量，需要讓觀眾當起「回頭客」，他認為這部劇有獨特魅力：「我覺得這部劇內容最吸引，是用外國音樂劇風格來做一個本地故事。我們會有踢踏舞，還有探戈、爵士舞元素，來講一個校園青春故事，希望可以讓觀眾目不暇給。

我覺得音樂劇最大價值，不單是音樂好聽、或故事感動好看，而是台、燈、聲、梳、化、服加上故事、音樂、演繹，所有東西加起來的協同效應，令觀眾在劇場找到在劇場之外找不到的情感體驗，才是音樂劇最有魅力、最有價值之處。如果只有歌好聽，那我去買原聲大碟就行了。我們過去在設計、或是進行微調時，是朝著這個方向去做，讓觀眾出來以後會『心思思』回來看某一些東西。」

演員的重新出發

《我們的青春日誌》主創陳恩碩及其主演團隊（攝：梁嘉欣）

香港專業音樂劇演員不多，不少演員來自五湖四海，有從事空中服務員，也有本身是音樂人。劇目一個禮拜演六場，自然需要有不同演員交替演出，主角Victor由唐曉楓和黃進林二人輪班，雖然他們有演藝背景，但長壽劇仍是全新嘗試，他們分別表示持續學習與身體健康最重要。飾演Alex的楊皓鈞因為現實因素一直沒有實行表演夢想：「疫情讓我想法改變了很多，覺得終於是時候做自己一直想做的事情，要改變自己心態，要有勇氣。」至飾演主角Victor爸爸的葉運強則形容劇目對他來說是「新開始」。

【演出地圖】

【演出詳情】
名稱：我們的青春日誌
地點：葵興葵榮路30至34號地舖爆炸戲棚劇場
日期：九月一日起逢星期三至日

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