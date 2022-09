最受歡迎在世藝術家David Hockney　9月拍賣會泳池系列勢成焦點

現今世上的藝術家,尤以David Hockney最為受歡迎。於2018年拍賣的一幅《藝術家肖像(泳池與兩個人像)》(Portrait of an Artist (Pool with Two Figures))以9,030萬美元之天價成交,打破了在世藝術家作品的拍賣價天花板。今個9月由富藝斯倫敦舉行的一場《大衛・霍克尼》主題拍賣,除了搜羅藝術家的標誌性作品,亦希望從多元化面向令大家深入了解大師觀察世界、觀看藝術的角度。



David Hockney(圖片來源:Getty Images)

雖然David Hockney的畫作極為著名,他同時亦有攝影師、舞臺設計師等身份,擅長透過色彩及空間表達來表現出其獨特視角,令作品極具識別度。除此之外,這位高齡大師亦與時並進,喜歡以新科技新媒介來創作,由以前的傳真機、影印機以至是今天的iPhone、iPad等,在是次拍賣場上也有當中一些作品。創作藝術的媒介會隨著時代而改變,但David Hockney卻認為畫作是不會消失的,正如擅長版面的他亦能以電子設備作畫。此外,大師的創作也有不少景物,但他卻非即席揮毫現場寫生,往往透過記憶和印象,再以他的色彩表達呈現出獨一無二的景象。

《Afternoon Swimming》,1979年作,彩色石版畫Arches Cover紙本(全紙本)(圖片來源:富藝斯倫敦)

David Hockney於1937年出生在英國Bradford,早在年少時已立志要成為藝術家,於是讀書時期也選擇入讀倫敦皇家藝術學院及車路士藝術與設計學院,練就出作畫、攝影及設計等範疇的深厚技法及理論。此外,他很早已公開自己的同性戀性向,即使當時的社會接受程度不高,甚至在50年代的英國同性戀仍然是非法的,但絲毫不減他的影響力及別人對他的藝術造詣的尊敬,於2012年,成為了第二位受英女皇頒發功績勳章的藝術家,其作品大受歡迎,於2017年舉行的回顧展吸引到50萬人入場,打破了該館的紀錄,被公認為「最受歡迎的在世藝術家」。

《The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (twenty eleven)》,2011年5月30日作,iPad繪畫 編織紙本(圖片來源:富藝斯倫敦)

現年85歲的David Hockney畢生追求創新,對藝術抱以極大的熱情,為了突顯這份精神,是次拍賣將以單一藝術家專場以聚焦大師的作品,拍賣將於9月13日英國時間開始,囊括從1千英鎊的入門級作品到25萬英鎊以上的名貴珍藏,以他極大的人氣相信會吸引到廣大藏家參與。焦點作品為創作於1979年的作品《Afternoon Swimming》,泳池是他具標誌性的創作題材,畫作體現了其高超的石版畫技巧,估價為25萬至40萬英鎊。另外《The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (twenty eleven)》這幅2011年作的iPad繪畫,可以體現出他追求創新的精神,即使是數碼方式作畫,亦能完全地表現出他標誌性的風格以及對於色彩運用的獨有觸角,這幅作品估價為12萬至18萬英鎊。