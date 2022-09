英國9歲男孩獲邀為餐廳作塗鴉裝飾　角色千變萬化全靠一個因素？

Joe Whale是一名13歲的少年,外號「塗鴉小子」(The Doodle Boy),以異想天開的塗鴉藝術而成名。他的黑白畫在許多媒介上蔓延,包括壁畫、畫布、書本等。到底他的靈感來自於什麼呢?



+ 5

Joe Whale在他的網站上說:「我從三歲起開始畫畫,藝術一直是我生活中的一個重要部份--我一有機會便會畫畫,做手工,這一點到現在都沒有改變。」當他9歲的時候,他因為在課堂上塗鴉而被訓斥,所以他的父母替他安排一個課外藝術課程。Whale的驚人能力很快就被他的同學和老師注意到。當地一家餐館甚至願意花錢邀請Whale,讓他以塗鴉藝術為餐廳進行內部裝飾。

+ 2

從那時起,Whale的繪畫才能慢慢傳開,他在英國和其他國家贏得了不少知名度。他的塗鴉包含了廣泛、各式各樣近乎無限的人物,他們有著迷人的卡通臉孔。「我最喜歡畫的人物是食物、怪物和外星人,」Whale解釋說︰「我從周圍的環境中獲得靈感,這意味著我可以創造出無窮無盡的人物,在我的腦海中,我可以看到他們都活了過來——這真的讓我非常高興,如我的漢堡和薯條人物、花、蔬菜、蛋糕、雲等等。」

這位年輕的藝術家目前正在為一個正在進行的名為《Bad Food》的系列圖書繪製插圖,作者是Eric Luper。第一本書名為《Game of Scones》,續集名為《The Good, and the Bad》,以及塗鴉男孩官方填色書《Hungry now》,其中有90頁的水墨填色畫。

「當我塗鴉時,我覺得自己是世界上最快樂的人,因為我可以充分表達自己,因為藝術沒有對錯之分。」Whale表示︰「我喜歡創作一些你通常不會想到的東西,比如看起來很滑稽的怪物之類的東西,我創作的人物包括祈禱龜、酷狗(我的小狗Pacey卡通版本)、背包小子,甚至還有一隻跳舞的大猩猩。我就是喜歡讓我的想像力自由馳騁,創造出有趣的東西。」

假如大家對Joe Whale的塗鴉作品感興趣,不妨到他的網頁、IG、Facebook了解更多。

【點擊下圖看更多Banksy的精彩塗鴉及畫作:】