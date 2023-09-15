暴雨水浸要穿雨靴　國民級威靈頓靴發明者是打敗拿破崙的英雄

近日暴雨連天，香港不少地區都受災，時有水浸出現影響出行令人不得不作好準備，此時雨靴就可以出動了。雨靴平時不常用，用起來卻解決不少問題，到底雨靴是何時被何人發明出來的？



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英國有一位傳奇人物威靈頓公爵，他最著名的事跡絕對是於滑鐵盧戰役中打敗拿破崙，成為全國人民膜拜的對象。不過公爵少年時卻是一位文藝青年，熱愛音樂，並沒有如家長所期望的去當律師，最後被送往軍隊去受訓。期間他認識了一生所愛，可惜對方卻因為他的人生態度而拒絕其愛意，令他發奮立志要打下一片江山。後來他的軍隊生涯一路順風，成為了打敗拿破崙的英雄，除了是一位軍事天才之外，他亦致力於整頓軍隊、為軍隊解決問題，例如有見於軍隊要在多雨潮濕的地區行軍，特意找來了工匠為軍隊改良靴子，以騎兵平日配置的騎馬靴為藍圖，將本來尖頭的設計改為圓頭，鞋踭提高，降低了靴筒高度以方便穿脫，鞋形貼合腳形方便在不同地形長途行軍，這就是雨靴的由來，甚至得到「威靈頓長靴」的別名。

英國倫敦滑鐵盧 200 周年紀念展中展出了當年威靈頓公爵定制的威靈頓長靴（圖片來源：Getty Images）

由於這種威靈頓長靴非常實用，加上威靈頓公爵聲名大噪成為人民想要模仿的對象，威靈頓長靴被廣泛傳播到歐洲各地，並因應民用需求改良設計，不過此時的長靴還是以小牛皮製造，本質上還未真正達到普及化。另一個將這種長靴發揚光大的里程碑亦是關乎於戰爭，於威靈頓長靴成為潮流之後，1855年愛丁堡成立了一家橡膠廠The North British Rubber Company，生產輪胎、水瓶以及橡膠靴等等的橡膠用品，亦即是現時的品牌Hunter，這家公司於第一次世界大戰被任命為軍靴生產商，由於軍隊很多時需要在水陸兩地作戰，威靈頓長靴能夠克服嚴苛的泥濘地形，而且一戰有很多戰壕作戰的機會，這些戰壕一旦遇上天雨便會變成水溝，對於軍人的健康及作戰能力都大大下降，威靈頓長靴能夠解決到這些問題，順理成章地成為當時的必要軍需品。

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直到二戰時期除了軍靴之外品牌亦有為軍隊生產其他橡膠製品。在戰後，一方面為彰表品牌的貢獻，以及其產品的耐用實用，被授予皇室御用的證明，使得威靈頓長靴由皇室至平民皆會選用，特別深受農夫、工人的愛戴。在The North British Rubber Company成立之前，無獨有偶地於1852年的法國成立了一家橡膠公司「A l'Aigle」，除了一般橡膠製品之外亦主力生產威靈頓長靴；另一邊廂的芬蘭，芬蘭橡膠廠有限公司於1898年成立，生產機器皮帶、汽車輪胎還有橡膠鞋等等，後來將工廠搬到了諾基亞鎮，於1967年與當地的電纜公司及一家森林和電力工業公司合併，成為了後來聞名天下的諾基亞公司，於上世紀80年代諾基亞公司的業務很廣泛，包括橡膠、電訊、林業、電力以至電子行業。直到90年代諾基亞公司的不同部門紛紛決定要專注自己擅長的業務，所以又再分拆開來，例如主力生產輪胎的Nokian Tires、生產橡膠靴的Nokian Footwear都各自成立獨立公司，而母公司諾基亞公司則僅專注於電訊業務，也就成為了現時我們對於Nokia的印象了。