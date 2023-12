紐約藝術家David Popa鷹眼視覺冰上作畫　自然流逝之巨型肖像畫作

自古以來,藝術家或是畫家在繪製作品時,其出發點也希望能讓實體之作能流傳後世,讓往後的人也能親身目睹作品,所以大多在藝術館所展出的傳奇之作也受到嚴密監控,不希望作品存有半點損壞的可能性,不過一名新晉紐約藝術家——David Popa卻不太認同!



紐約藝術家David Popa(David Popa)

目前居住於芬蘭的紐約藝術家David Popa,在21歲時隻身搬到北歐這個被宏偉華麗風景包圍著的大地,開展了他的藝術創作之路。David Popa靈敏的藝術觸覺源自他父親Albert Popa所致,Albert Popa是美國20世紀80年間第一代的紐約塗鴉界藝術家,他的作品富有洛可可(法語:Rococo)風格,並結合街頭噴畫筆觸來呈現一種具有粉嫩柔軟的風格,David Popa經過父親的指導,嘗試透過街頭藝術的自由精神來表現肖像畫作的貴麗。時至2017年,David Popa終於開始計劃繪製他的第一幅以大自然為畫布的畫作。

David Popa為求讓畫作散發著一著「人類起源」的主題,同時亦為了保護環境的關係,他在大自然的石壁上絕不會使用平常帶有工業物質的顏料,所以便研究及探討4萬年前最早的洞穴壁畫中所使用的相同天然原材料作為顏料媒介,包括以椰孖木炭作為黑色、蠔殼為白色,以及各種泥土等天然顏料,手執噴壺並配合航拍機的鷹眼俯瞰視覺,繪畫一幅又一幅驚世的巨型畫作,以「古代畫家」之名延續了地球壁畫藝術的傳統。

David Popa的「畫布」選址於大自然的山脈與島嶼中,所以變幻莫測的天氣成為了他最大的挑戰,也意味著他的創作總是相當短暫,畫作的存放機會最長可持續幾個月,但同時亦有機會一瞬即逝,回歸大自然的懷抱中,但他認為這也正是短暫自然世界的美麗動態,並讓觀眾們思考人類短暫存在的本意。

直至2018年David Popa想到作品短暫性的問題,希望讓更多人能看到他的作品,所以便邀請了芬蘭大自然攝影師Juuso Hämäläinen一同合作,透過Juuso的鏡頭為他的作品留下最美的一面,Juuso二話不說的答應了,同年雙方更攜手合作創作了名為「Facing the Universe」畫作,作品描繪了著芬蘭星空下一名被凍結在石頭裡的女人肖像。

「Facing the Universe」,2018(David Popa)

這幾年來David Popa在芬蘭群島、挪威、希臘、法國與美國等的地方,延續他們的創作,包括「BORN OF NATURE」、「INCEPTUS」、「EXODUS」、「BORN OF NATURE II」、「PROMETHEUS」、「FRACTURED」、「POWER OF THE EARTH」及「TRANSCENDENCE」等等。

當中「FRACTURED」絕對是最為觸目的一次創作企劃,他攜同航拍攝影師Sam Putkonen前往芬蘭南部,在短暫存在的破裂浮冰上創作一系列肖像畫作,並配合航拍機錄影了David Popa與浮冰畫作一步一步破裂成馬賽克的同步過程,這過程反而更營造出一種意想不到的震撼畫面。