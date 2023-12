《作家出道殺人事件》充滿本土情懷　以古鑑今匠心獨運｜何故專欄

《作家出道殺人事件》,以古鑑今,匠心獨運,是一部充滿本土情懷,而且見證動盪大時代的本地推理舞台劇。



《作家出道殺人事件》宣傳海報

《作家出道殺人事件》是香港劇團「劇場空間」「推理空間——本土再造」系列的最新製作,由香港著名推理小說作家陳浩基同名作品改編的舞台劇,「劇場空間」藝術創作總監余振球身兼四職,分別是監製、導演、改編和舞台設計,質與量都比此系列的前作更勝不只一籌!

《作家出道殺人事件》原作收錄於陳浩基短篇推理小說結集《第歐根尼協奏曲》,「劇場空間」於2021年推出的「推理空間——本土再造」系列,致力於改編香港原創的推理小說,將推理文本與舞台劇本結合,將劇場舞台變成犯罪現場,《第歐根尼協奏曲》裡的《隱身的X》、《窺伺藍色的藍》、《Ellie, My Love》、《頭頂》(演出時名為《另眼》)、《姊妹》(演出時名為《雙頭魚》),都已先後被改編搬上舞台,表現手法異迴,水準有所參差,當中《Ellie, My Love》入圍「第14屆香港小劇場獎」的「最佳整體演出」、「最佳劇本」(黎曜銘)、「最佳導演」(布韻婷、阮泓竣)和「最佳男主角」(梁景堯),最後得到「最佳導演」和「最佳整體演出」的兩項殊榮,與此同時,《Ellie, My Love》也入圍「IATC(HK) 劇評人獎」2022的「年度演出獎」和「年度導演獎」(布韻婷、阮泓竣),最後雖然空手而回,也算是得到了劇評界的肯定。至於萬眾期待的《作家出道殺人事件》,終於在2023年12月16日正式登場。

《作家出道殺人事件》由陳志雲、王耀祖和倪秉郎主演,他們分別飾演原著中的「編輯」、「作家」和「刑警」,然而,陳志雲在劇中還有另一個特別身份,因為這個特別身份,以陳志雲作為主演,絕對是不作他人之選。陳倩瑜、楊曉嵐和謝慧思,乃是本劇的其他演員,她們分別飾演原著的中的一對姐妹,以及舞台劇的新增的重要角色:「刑警」的記者女兒。某程度上,這個「刑警」的女兒雖然有點喧賓奪主,卻可以完善原著女角不足的設定,在「政治正確」的大前提下,滿足不同觀眾的需要。

《作家出道殺人事件》在正式演出前,「劇場空間」特別在2023年12月3日下午,於香港文化中心的「牧羊少年與他的浮萍」餐廳舉行了一場讀劇演出(圖片來源:筆者)

《作家出道殺人事件》有別於「推理空間——本土再造」系列的前作,是真的建基於原著的「改編」,並非以原著名義的「重寫」。《作家出道殺人事件》的故事背景改為「六七暴動」的時期,「四大探長」、「麗的呼聲」、「麗的三花」的梁舜燕、甚至推理小說女王阿嘉莎克莉絲蒂都是劇情的重要元素,這些改動非常有趣,既言之有物,又語帶雙關,但對於不熟悉那段歷史的年輕觀眾,適當的導讀是必須的。然而,在保留了原著話劇社的設定下,將原著中的「R大」變成香港大學,並將「作家」的職業改為大學圖書館裡的員工,是比原著更合適的設定,因為他在犯罪現場出現的機會更高,也更合理。然而,將犯罪現場改為陸佑堂,就有點牽強了!如果此劇的主創們到香港大學本部大樓實地觀察一趟,就會知道問題所在,在此不贅。

筆者與原作者、香港著名推理小說作家陳浩基之合照(圖片來源:筆者)

《作家出道殺人事件》在正式演出前,「劇場空間」特別在2023年12月3日下午,於香港文化中心的「牧羊少年與他的浮萍」餐廳舉行了一場讀劇演出,有幸先睹為快,並且坐在最前排,跟六位演員近距離接觸,果然是賞心樂事!是次特別的演出,加入了不同聲效和聲音片段,並非一般的讀劇演出,然而,如果可以配合跟劇情相關的影像,相信將會是更豐富的演出,為觀眾帶來不一樣的視聽之娛。

