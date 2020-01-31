武漢一線記者口述實錄：我們用抗病毒口服液碰了個杯　算是過了節

截至1月30日，全國新型肺炎個案確診已經近萬例，目前患者數字仍呈現上升趨勢。武漢成為全球新聞的焦點。和許多醫護人員一樣，各大媒體從業者，也第一時間「逆行」來到武漢，展開新聞報導和追蹤。一条採訪了4名現時在武漢一線的媒體人，他們來自不同傳媒機構，有進出武漢兩次、見證封城前後的90後新人記者；也有從業13年，不畏感染、只怕不在現場的資深前輩。有穿上防護服、走進隔離病房最前線的深度報導記者；也有前新聞主編「臨危受命」，一個人扛起電視台一天的現場報導。

今天，我們能安坐家中，全方位地掌握疫情資訊，離不開他們在當地，把一個又一個最新最有價值的消息，從武漢傳播到全世界（點圖放大瀏覽）↓↓↓

正如諾貝爾經濟學得獎者阿瑪蒂亞‧森所說：「新聞自由，是災難最大的救助者。」

編輯：莫竣威、江雁南（一条）

趙雲飛：英語記者／從業3年／中國國際電視台CGTN

陌生人的留言，讓我意識到： 我現在處在全世界新聞的最中心。

我是1月19號到達武漢，正好是第二宗死亡案例公佈的前後，到現在已經待了超過一週。其實1月11日的時候我也來過一次，但當時沒那麼嚴重。第二次來武漢之前，我一直在鄭州做春運的報導以及香港選題的策劃。

我當時預計只會在武漢停留3、4天，就該飛去香港值班了，今年春節本身就計畫在工作中度過。所以我行李也沒帶多少，就備了3、4天的衣服。誰知到了武漢，每天新增病患的數據開始猛漲，後來又開始大面積的交通停止。

這一週以來，我是看著武漢城區的變化：從一開始大家沒有什麼防禦措施，接著戴口罩的人越來越多，直到鐘南山出來說，病毒會人傳人。第2天早上出門，我的天啊！幾乎沒有人不戴口罩，你不戴口罩就是一個異類。包括我們去開記者會，全場記者都戴了口罩，很多眼熟的同行，我根本就認不出來誰是誰。

我們入住的酒店，門前有一條很熱鬧的小吃街。武漢人吃熱乾麵、臭豆腐，都是用紙碗端著，一邊走一邊吃，吃完就把紙碗一扔；酒店剛入住的時候，裡面還播賀年音樂。慢慢直到有死亡的案例出現，開始封城，市面就逐漸蕭條起來。

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我們是CGTN第一個到武漢的報導團隊，是四個男生。除了司機師傅之外，其他三個都是90後，我是記者，另外兩個是攝影和製片。

我有一個特別的感受，這場疫情讓大家的社會關係反而更近一些。像我們跟酒店的人溝通，他們知道我們是記者，對我們很好，幫我們解決了一日三餐；以前到外面用餐，點菜、吃飯、結賬就走了，因為這件事情，我們和老闆都會相互交流。我們在正在興建的火神山醫院工地採訪，總工程師跟我們說，他現在顧不上這麼多，這個醫院他就得一個禮拜建好。

1月24日年三十那天，晚上需要到在武漢市肺科醫院進行採訪。午飯的時候，小夥伴自己生怕之後會發生點什麼，我就開玩笑地說，今天我們就不喝酒，喝這個算了。我們用抗病毒口服液，碰了個「杯」，算是很有儀式感地過了節。

到醫院做採訪，我們去了一個隔離病房。必須要穿防護服進去。一套大概有7件配件，它是連體的，衣服有兩層，然後口罩、帽子、眼鏡、手套、鞋套。穿防護服很麻煩，它必須在一個指定的小房間裡面穿。防護服穿好後，鞋套穿上之前，腳不能落地，才能保證徹底的隔絕病菌，還需要有別人的幫忙，在我身後把衣服系好。折騰了20分鐘，我算是穿上了。不一會兒已經覺得很悶熱，密不透氣。

但是對於那些ICU的大夫來講，他可以很快的速度，大概5分鐘就自己全部穿好，非常專業。而且醫生穿了好幾套之後，還得在那個環境之下，去治療病人。尤其是近視的大夫，本來就戴了一個眼鏡，然後又套了大護目鏡，如果再出汗，熱氣一噴，眼鏡全是濕的，視線可能就變得模糊，但在病房又不能摘下來。

在ICU採訪，我們遇到好多案例：一個醫生，他初八就要結婚了，結果因為這件事情就得把婚期給延後；有一個護士，是個小姑娘。她說你別拍我，因為我根本就沒有告訴爸媽，我來了重症病房工作。

碰到了一對夫妻，丈夫他是ICU主任，妻子是發熱病房的護士，他們在兩個病房，很少見到，大年三十夫妻唯一一次見面，就是兩個人給他們兒子，打了個電話，祝他新年快樂。這個發熱病房的護士談到自己沒有照顧好兒子，她就哭了。他們宣傳部的人就跟我說，哭的這段別播出去，因為怕這會顯得他們很懦弱。

但我的考慮是，我們都是人啊。當你在極度高風險和緊張的情況下工作，確實很容易崩潰。為什麼不能呈現給觀眾？需要讓大家知道，這是很正常的一件事情。

這一週，我做了無數的電視直播連線、電話連線，然後突發新聞的文字推送、新聞故事的採寫，新聞發佈會的跟進等等。我來武漢之前，並沒有跟爸媽講。因為我這3年一直在出差。以前剛從業的時候，每到一個新的城市都會告訴他們，現在已經不會這樣了。

後來疫情嚴重了，我才跟他們說，我在武漢。他們囑咐我，多注意安全，沒有再表示過任何的焦慮。雖然我知道他們內心是很擔心的，但他們不會開口說。我收到了很多朋友的關心，包括拜年的短信，我現在都沒有辦法一一回覆。最感動的，是微博上有好多我不認識的人，給我留言，然後讓我多保重。

剛剛我就看到一條評論說，她媽媽就在重症病房裡，因為一直不能進去探病，她一直沒有看清醫生們的正臉，只能聽到他的聲音。正好看到我的採訪，她才終於知道，治療她媽媽的醫生主任是長什麼樣子。感謝我做了這樣的報導。

我就突然間意識到，原來我的報導是對每個人都很重要，因為我現在處在全世界新聞的最中心。

微博上的留言（一条授權使用）

任江波：深度報導中心記者／從業6年／紅星新聞（四川）

如果感染了，就把自己隔離， 多休息、多喝水，也不告訴家人。

1月20日，武漢的疫情變得嚴重，我曾經在武漢唸大學，在那兒待過7年，也有很多親戚朋友在那裡，便主動向報社請纓。21日下午5時，我從成都出發前往武漢。我是19年8月剛剛加入紅星新聞深度報導中心的記者，再過一個月滿30歲。

去武漢之前，我打電話給了我表姐，她在武漢的一家三甲醫院當眼科醫生，當時她告訴我情況已經不好了，據她瞭解，眼科醫生都有感染的。由於發熱門診的人太多，他們的辦公室也被徵用，還跟我講了一個被感染醫生的事例。

我也和媽媽、老婆打電話交代了下。媽媽在湖北襄陽、老婆在湖北孝感。他們當然反對，但也知道我執意要去的是勸不住我的。

任江波（左）。（一条授權使用）

我所有帶的行李只有一個雙肩包和一個小挎包，帶著換洗的內衣、電腦和採訪本。當時知道武漢缺口罩，我就帶了五六個PM2.5的口罩，這個可以反覆多次使用。

另外帶了五六包外科醫用一次性的口罩，每包有十個。還有幾盒奧司他韋，這個在成都也已經很難買到了。我吃了幾天，後來都說這個只是防甲流的，其實沒什麼用。

我剛開始還是比較淡定的，判斷當時的死亡率不是特別高，而且去世的都是七八十歲，並伴有其他併發症的老年患者。我覺得只要防護措施到位，並且休息充足、免疫力強，沒有大礙，不用過分緊張。

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剛抵達武漢的時候，武漢和我想像中差不多。我在這裡生活了7年，很了解這裡的人。典型的「不信邪，不服周。」 緊迫感還沒有外地強（不服周，是湖北人說話的特色詞彙，常用於不服氣和不甘心的時候）。

21日抵達當天，同學來機場接我，我們一起吃飯，路上走，行人也沒多少戴口罩的。最開始的兩天採訪，我們的防護措施也只是口罩。

22日，我和同事兵分兩路，各自跑武漢的幾大醫院，海鮮市場還有漢口火車站。我在醫院採訪了一天，包括武漢中心醫院後湖院區和金銀潭醫院。見到門診大廳裡都是排隊打針的病人，掛呼吸科的號就需要排5、6個小時。由於缺乏試劑盒，很多人病情不能診斷出來，醫生也無能為力。

我們心裡清楚這幾天都是在風險最高的前線。我們儘量在醫院不待太長時間，待一段時間就多出來透氣。而金銀潭醫院作為隔離醫院，記者是根本無法靠近的。

1月23日大年夜那天晚上，我在中南醫院的重症監護室的醫護人員休息室裡，和醫生護士們一起吃了年夜飯——就是盒飯和酸奶，並且用酸奶碰了個杯。除了日子特殊一點，其他都和平常正常值班一樣。我也是回到酒店看網上的視頻才知道，有些醫院的醫生因為高強度的工作，情緒崩潰嚎啕大哭。

休息室裡的消毒做得很好，24小時的紫外線消毒，可以不用戴口罩和穿防護服。在中南醫院裡，物資沒有到匱乏的程度，但還是非常緊缺的。防護服是一次性的，每天平均要消耗三套，口罩供應也很有限。

1月24日，我去了武漢正在加緊建設的火神山隔離醫院現場，那也是我第一次做直播，自己拿手機拍攝。

第一次感到緊張是1月23日封城的那天，凌晨2點多同事給我打電話，告訴我他朋友的親人確診後去世了。另一次是1月24日，在醫院採訪時為了避免使用客梯，我去用貨梯，上面寫著患者通道。電梯停靠開門後，迎面而來的是一位穿著防護服的護士，手裡拎著一袋醫用垃圾，而我僅僅只是戴了層口罩，覺得自己暴露在病毒裡，當時真的心有餘悸。

大年夜晚上11點，我給老婆打了電話，12點給媽媽打電話。這幾天媽媽一次都沒有聯繫過我，怕我前線很忙。出發前只提醒我：「這兩天你可以不打電話，但給我發個微信，不管發什麼都行。」

儘管封城了，我也沒想過離開武漢，離開了又能去哪兒呢，這個情況也不能回家見家人。除了跑新聞，我的信息獲取也是來自朋友圈和微信裡的各個群。儘管身處最前方也是有盲區的，我們看到的視野比較窄，前方的真實是有限的真實，網上的信息是全方位的。

這次能夠分到前線部門我很開心。我也想過要是感染了，就把自己隔離，多休息、多喝水，也不告訴家人。做記者這麼多年，經歷過媒體行業的興衰變遷。但我從來沒有想過離開傳媒，不做記者。這依然是我熱愛的行業。

「臨危受命」的我 一個人頂一個團隊

敖慕麟／前新聞主編／從業7年／鳳凰衛視

1月24號，現在我接受一條採訪的位置，離這次疫情的核心區華南海鮮市場大概10分鐘車程。

我是武漢本地人，這大半年我一直生活在這裡。其實2017年我已經離開了傳媒行業，去從事企業社會責任方面的工作。我大學是讀新聞的，之前在鳳凰衛視做過記者和新聞主編。這次能參與到疫情的報導中，對我來說很突然。

1月23日，也就是武漢開始封城那天，我是被前同事的來電叫醒。雖然我在武漢，但封城的消息也是他們告訴我才知道的：武漢今天開始公共交通暫停，飛機、火車出城的通道會陸續關閉。這在我的印象中是歷史上的第一次，前所未有。因為公告在凌晨兩點發出，很多人都在睡夢中，根本不知道。那天還是工作日，有朋友早上還照常去上班，結果在途中被單位通知說趕緊回家休息。

9點半接到電話，鳳凰衛視的同事說，10點鐘的正點新聞直播，想跟我做電話連線報導。對於封城，我完全來不及震驚和思考，接到電話以後穿上衣服就下樓了。我先在住的地方逛了一圈，觀察周邊的情況。往年除夕，交通還是挺繁忙的，大家都在辦年貨。現在路面上的車流量大幅減少，有些餐廳已經關門停業。到了10點，我跟主播連了線，現場闡述了一下我在武漢看到的情況。當時有一點緊張，不是因為疫情，是因為我很久沒有做連線了。

我沒有攝影師，沒有團隊，全程都是我一個人。拿著手機、自拍桿、耳機，用最簡陋的設備，完成採訪、出鏡、直播連線報導，做了兩條視像報導，三條音頻報導，兩次電話連線、還有兩次的視像連線，當天一直工作到深夜。

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我也去了周邊拍視頻素材，包括路面、地鐵口、市民在藥房購買防護物資等等。當時藥店裡面有人不戴口罩，有民眾就去勸他，但是他還是不聽。藥店店主告訴我，他賣的一次性的外科口罩50個一盒，50塊。他就說一句，這個價格肯定是跟平時一樣，我們關鍵時候肯定不會」發國難財」。

我主要集中報導市面的情況，沒有去醫院，因為我的防護措施只有口罩，必須避免很多不確定的情況，要保護自己，對自己負責。秋冬季節，本身感冒、發燒的病患就多。事實上一月初的時候，我也曾經有咳嗽、發燒的症狀。當時去醫院看病，醫生說是普通感冒，沒有什麼炎症，查了甲流是陰性，拍了胸片也沒有問題，現在是好了。

那時候看症的速度很快，大概半個小時左右，因為都是網上預約，然後到時間就去。那幾天武漢已經是在通報新型肺炎了。我當時看到醫院裡面呼吸內科的醫生，每天接診量很大，但包括醫生也好，病人也好，防護措施並不充足。有些病人是沒有戴口罩的，包括我自己也是。

有很多朋友看到我在鳳凰的報導，大家第一關心是我的身體狀況。24號開始，台裡面也陸續派採訪團隊過來了。理想、使命先不談，我現在最希望的是，把我看到的以及我瞭解到的情況，能夠及時地傳遞出去。因為這種公開的、透明的信息流通也是防疫很關鍵的一步。

與新聞節目進行視像連線（畫面來源：鳳凰衛視）

劉海川：報導總監／從業13年／界面新聞

在武漢並沒有太大的擔憂， 畢竟去現場就是記者的天職。

封城第一天，在武漢火車站看到的情景讓我瞠目結舌。我曾經在這裡學習和生活過8年，我很熟悉這裡，對這裡也很有感情。武漢人是很熱烈的，從他們說話時的大嗓門就看得出來。

但那天晚上9點多，火車站空空蕩蕩，陸續有火車抵達武漢，人們說話都很少，大家都很沉默，這極不符合武漢氣質，而且所有人走路都非常急。出租車也變得不一樣，首先我坐的出租車不打表。你告訴他去哪兒，價格漲了兩三倍。我們問他：「這麼嚴重，為什麼出來跑出租？」司機說，「都待在這兒了，出不出來都一樣危險。」我瞬間覺得這個城市我不認識了，處在一種驚懼的狀態。不知道接下來會發生什麼。

封鎖的措施一日比一日更嚴格，1月24日是到處都在測體溫；25日，市中心城區不讓機動車運行了。未來還會逐步地升級，但這會產生一系列的問題，武漢的基本生活怎麼保證、又如何運轉。比如很多患者，不僅僅是肺炎患者、疑似感染者，也包括其他病人、出行不便的人，他們的需求和困難如何解決。這都是問題，然而這個城市是沒有做好準備的。

同事們給我湊齊了一些防護措施，武漢前線包括我在內總共有三位同事，我們自備了N95的口罩30個、護目鏡4個、防護服10套，這是能帶來武漢最大的量，但我也知道這顯然是不夠的。

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24日大年夜這天，我們採訪了一個疑似患者的家庭、一個普通家庭，也去採訪了醫院和在建中的火神山隔離醫院。採訪疑似患者家庭，他們的狀態是很掙扎的，大家不知道未來的命運在哪裡，像大海上隨波飄蕩的小船，大家不知道會遭遇什麼。

大年夜那天，我和同事們也沒有吃年夜飯，下午吃了碗牛肉麵。整個武漢也很寂靜，這就是武漢大年夜晚上的狀態。

我做了十多年的記者，過去多是跑法治、調查和特稿，這也是職業生涯第一次跑這種重大的公共衛生事件。在武漢並沒有太大的顧慮和擔憂，畢竟去現場就是記者的天職。但25日這天，我覺得我和同事心態都有了微妙的變化。就好像有點臆症，老覺得自己是不是有點發燒，我每隔幾十分鐘就跑到酒店前台去測體溫。

我在朋友圈寫過一段封城第一天的感受：「武漢，封城第一日。人們的對話很少，語言都埋在薄口罩下。火車站空空蕩蕩，霓虹燈無力地照亮地板，在寥寥的乘客出站後，檢票員沉默地拉上了門閘。出租車司機也一路無言，他打開音樂，試圖緩和車內令人不安的寂靜感。他又關了它。我會問這裡的外鄉人，為什麼不趕在封城前回家。他們說，不出去，不給外面添麻煩。這是一座城池的偉大。」

新型肺炎防護指南

今年，全國的春節假期因為要配合防疫工作將進一步延長。面對疫情，我們可以從自身出發來防止病毒的感染和傳播：

一、戴口罩

戴口罩是阻斷呼吸道分泌物傳播的有效手段。日常防護選擇醫用外科口罩就足夠了。N95口罩的防病效果更好，但透氣性差，呼吸阻力較大，不適合長時間佩戴。

戴口罩時，要將折面完全展開，將嘴、鼻、下頜完全包住，接著壓緊鼻夾，使口罩與面部完全貼合。戴口罩前應洗手，過程中避免以手接觸到口罩內部。

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二、勤洗手

在餐前、如廁後、外出回家、接觸垃圾、撫摸動物後，要記得洗手。洗手時，要注意用流動水和使用洗手液或肥皂，揉搓的時間不少於 20 秒。打噴嚏或咳嗽時注意用紙巾或手臂遮蓋口鼻。

目前，新型冠狀病毒被證實可通過接觸傳播，有人提出需要戴手套。相關專家回答：一般在外環境中接觸病毒是有限的，勤洗手就可以了。

三、注意通風

居家每天都應該開窗通風一段時間，加強空氣流通，以有效預防呼吸道傳染病。

四、避免出門

避免到人流密集的場所，封閉、空氣不流通的公共場所和人多聚集的地方，如需出門，請佩戴口罩。

疫情正在發生，我們都是歷史的見證人。請做好防護，保護好自己和家人，共同迎接勝利的那一天。

向所有在一線辛勤採訪的新聞工作者致敬！

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【部分圖片由趙雲飛、任江波、敖慕麟、劉海川提供。防護資料參考《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》。】

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