日本導演義揭武漢真相：被誤解的海鮮市場　兩周檢測千萬人的秘密

2013年，日本紀錄片導演竹內亮，帶著全家人搬回妻子的故鄉——南京，成了南京人的女婿，從此開啟了在中國拍攝紀錄片的8年。今年6月初，他和團隊4人，深入解封後的武漢拍攝記錄，向全世界介紹，許多中國人都不了解的疫情后的武漢城。

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自述：竹內亮 編輯：陳薇沁（一条）

《好久不見，武漢》迅速躥紅，紀錄片上線不到24小時，播放量就破了2500萬。上線10天，話題閱讀數破億，豆瓣8.3分，B站9.9分，微博日榜最高第1名。中國外交部發言人點讚，評價它之所以能夠打動中日兩國觀眾的心，「關鍵在於它樸實無華，透著真善美」。7月7日，一条拜訪了他在南京的工作室。

在南京工作室初見竹內亮，他鬍子拉碴，衣服皺巴巴的，在妻子兼合夥人趙萍的催促下，才從午間小憩中醒來，睡眼惺忪地望著我們。完全想不到，他竟然是一名粉絲百萬的「網紅導演」。

竹內亮出生在日本千葉縣，妻子趙萍是南京本地姑娘，兩人2011年一起搬回南京，並開始拍攝關於中日文化的紀錄片《我住在這裡的理由》。

央視報道、共青團微博轉發 點圖了解更多竹內亮及他的90後團隊：

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說到成名路，竹內亮表示，那都是因為他蓬鬆的捲發和帥氣的面容……現場冷場幾秒鐘後，他才認真地說：直線漲粉是一場意外。

今年1月，他和他的紀錄片團隊都因為疫情被困在了南京，與其坐吃山空，不如就在周邊拍起了疫情專題日記。共青團中央的微博也點讚轉發。

2月，武漢封城期間，竹內亮開始蠢蠢欲動，他說，紀錄片導演聞到了故事的味道。3月、4月，他一直在等武漢重啟的消息；5月，他開會重提武漢紀錄片計劃，這次70%的人舉手，願意同去，他選了3個人。等了3個月，竹內亮的團隊終於出發前往武漢，他吶喊：「好久不見，武漢！」紀錄片的名字因此而來。

團隊裡除了他，全是90後，大家都選擇瞞著家人。紀錄片火了以後，他們的家人才在朋友圈裡知道了這件事。說起故事的選擇標準，他選的是外國人也想知道的武漢故事。很多外國網友看完留言說：「謝謝你帶我了解最真實的武漢。」中國網友也留言：「最具靈魂和血肉的一部紀錄片。這種情況下，不帶任何色彩地記錄真實的情況，也就只有竹內先生能夠做得到了。」

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以下是竹內亮的自述：

今天的武漢讓我想到當年的福島，我出生於1978年，是一個住在南京的日本紀錄片導演。今年年初，新冠疫情爆發。1月23日，武漢封城。之後，城內感染人數不斷上升。真實的、虛假的消息雜糅著傳到我的耳中：武漢每天都死好多人，武漢政府裡擠滿了感染者。全世界無數的媒體都將武漢和病毒聯繫在一起，這讓我想到了日本的福島。

日本311大地震的時候，福島縣的核電站爆炸了。至此以後，福島人去哪裡都受到歧視，3年、5年，現在已經過了10年了，還是有很多人不敢去福島。解禁後的武漢，很多人不了解，也不敢去，但是我特別想去看真實的武漢，把真實的武漢傳達給大家，傳給全世界。

還原解封後最真實的武漢

我的紀錄片風格自由、隨意、隨便、真實。為了不讓自己帶有先入為主的觀點，前往武漢前，我什麼資料都沒有看。出行前唯一定下來的就兩件事：一要拍攝外國人也感興趣的故事，二要按照拍攝順序來剪輯。

在新冠疫情發生之前，99%的外國人是不知道武漢的。現在即使知道了，也只關心4個點：華南海鮮市場，雷神山醫院，死去的病人，拼死的醫護。

如何在兩周檢測千萬人？雷神山醫院真的10天建成？點圖看看竹內亮團隊記錄的真實故事：

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一個日本人 做南京的上門女婿

我拍中日文化交融的故事已經10年了，這一切都是因為我的妻子趙萍。2004年，我在日本要拍一個關於麻將的紀錄片，朋友就介紹我認識了趙萍，我對她一見鍾情，主要還是因為她長得漂亮。

剛知道我們交往，岳父母其實是很反對的，嫌棄我太過「耿直」，用現在的話說就是鋼鐵直男，上門從來不知道討好他們。我為此還看了許多中國電視劇，《咱們結婚吧》《離婚律師》《一主二僕》《虎媽貓爸》，婆媳劇看多了，中文都變好了。

2011年，我們從日本搬來了南京，創建了自媒體公司，趙萍也從老婆升級成了合夥人。我們倆天天從公司吵到家裡。直到2018年底，我發現她將公司快破產的消息瞞了下來，背著父母和我，跟親戚借錢。我才幡然醒悟：必須要謙讓和我同甘共苦的妻子。我拍攝的每一期《我住在這裡的理由》（竹內亮的周更紀錄片）都是對她的一封情書。

剛來南京的時候，我的日本朋友擔心我在南京會被打，而我最擔心的是我的兒子在學校會不會被欺負。這麼多年過去了，他在班級裡吃香喝辣，就是成績給我考了個全班倒數第二。

我最近在拍攝關於高考的紀錄片，起因也是我兒子。我的教育方式是跟孩子商量著來，不去強迫他做不想做的事情。因為我上高中的時候，也會因為愛看電影逃學，夢想著做一名電影導演，後來進了專門學習電影的學校，現在倒是真的成為了一名導演。

兒子趙純的發展卻超出我的想像，他現在變得打也不行，罵也不行，送禮物也不行。女兒趙珉也有樣學樣，只愛體育，不愛學習，這讓我頭痛壞了。這次我跟拍高考，才發現中國的家長對孩子相當重視。因為沒有提前很久打招呼，沒有家長願意接受我們的採訪，怕打擾孩子學習，更別說接觸考生。許多家長把孩子送到考點，就在門口苦等幾個小時，等孩子出來了，再幫他們拿書包，這是讓我很迷茫的點。我想等我兒子和女兒高考的時候，我應該不會去送他們，畢竟我也有自己的工作。

拍紀錄片的導演也需要賺錢

《好久不見，武漢》是我時隔多年拍攝的唯一一部1小時紀錄片，為了適應中國的短視頻市場，我曾經放棄長片。這次剪輯成1小時，也是跟團隊鬥爭了很久，最後大家都說，哪怕沒人看，導演高興就好。

在武漢的時候，拍了一大半後，一天晚上凌晨2點，我突然覺得肚子巨痛，「快死了一般」，在急診等了2個小時才等到醫生。當時我就對攝影師說：快拍，記錄下我的人生的最後時刻。爆火可以說是一場意外，但卻給了我一絲希望去拍攝更多長紀錄片。沒有贊助商，有觀眾對於紀錄片這種形式的認可也是好的。

全世界的紀錄片導演普遍是窮困潦倒，我不想去承認這個市場現象，我覺得應該要可以賺錢，一邊賺錢一邊拍高質量的片子。

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