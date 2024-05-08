全校僅餘8個學生　今年沒新生入學？日小學破格讓山羊入學有段故

近日，日本鹿兒島縣伊佐市的南永小學舉行入學典禮，一年級新生竟然是一隻4個月大的山羊。



據《NHK》、《讀賣新聞》等多家日媒報道，南永小學是一間僅有8名學生的小型小學，由於該地區學生數量稀少，本學年沒有一年級學生入學。新任校長新地哲郎在以前的學校養過一隻山羊，於是他想出了一個主意，邀請一隻山羊來當學生們的同伴。

面對收生不足，這所小學決定邀請山羊來為校舍注入生氣！（按圖了解）

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這隻4個月大的母山羊來自該校六年生古城蒼真家，被取名為「南醬（みなみちゃん，Minami-chan）」，緣於學校名稱中的「南」，從3月起就在學校生活，並且已經非常習慣這裏的生活，課間休息時會和高年級學生一起在校園裏散步，雖然牠偶爾也會在散步時掙脫皮帶逃跑。

4月24日，在山羊步入禮堂並走向由稻草製成的特殊座位時，在場包括學生和居民在內的約30名觀眾紛紛致以熱烈的掌聲。

典禮上，新地校長請山羊叫聲「咩」向同學們問好，另一位老師則叮嚀道：「恭喜你們被錄取了，我們一起開心地玩吧，請不要跑到馬路上去哦。」

隨後，孩子們把當天早上剛割下的草送給南醬，南醬吃得津津有味。

一名四年級女孩稱：「很開心，感覺我又多了一個家人。」另一名六年級男孩表示：「我想擁抱牠，因為牠毛茸茸的。我希望牠和大家一起保持健康和活力。」

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