小一叩門2024｜137間熱門小學叩門面試要求+日期｜附13大叩門清單

2024小一派位結果將於6月5日及6日公布，如家長對於子女派位結果不滿意，可選擇到心儀學校「叩門」，為子女爭取入學機會。鑒於全港官津小學收取「叩門」申請表及要求均有不同，《01親子》為大家搜羅港島、九龍及新界多所熱門小學的「叩門」詳情，讓家長們先了解各大學校要求。



先了解學校叩門要求 做足事前準備

如家長已計劃向心儀學校叩門，應事先了解清楚學校叩門申請日期、時間和要求。部分學校會優先考慮安排1-1-1（自行分配階段選擇該校及統一派位甲部和乙部均選擇該校為首志願）或1-1-0（自行分配階段選擇該校及統一派位甲部選擇該校為首志願）的申請者參加面試。

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叩門所需文件清單：

1. 學童出生證明文件副本

2. 學童證件相

3. 個人履歷（包括生活照、獎項及證書等）

4. 學童幼稚園成績表副本

5. 叩門自薦信

6. 自行分配學位申請表家長存根副本

7. 統一派位申請表家長存根副本

8. 小一註冊證副本（放榜後領取）

9. 父母/監護人身份證副本

10. 回郵信封（貼上足夠郵費）

除了以上十項必備文件，如有需要亦可準備以下文件：

1. 填妥的叩門申請表格

2. 學童領洗紙或受浸紙副本

3. 推薦信（校長或教會相關人士）

叩門前記得準備好所需文件：

最遲6月7日收到小一註冊證

若家長在6月7日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月8日至6月9日到指定的領取中心取回《小一註冊證》（屆時請參閱教育局小一入學統籌辦法網頁所載詳情）。