荷花BB展｜第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽 附早鳥優惠/購物優惠券

BB展｜每年最矚目的「第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽」即將於2024年8月1至4日在香港會議展覽中心Hall 1舉辦，今年「荷花BB展」設有逾680個攤位，一站式包攬嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等產品。部份產品優惠低至3折，現場更有很多會場優惠，各位父母更要留意場內免費贈品和熱門親子活動，為小朋友們搜羅各類驚喜。



+ 1

第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽

日期：2024年8月1至3日 (10:00 am – 8:00 pm)、2024年8月4日 (10:00 am – 7:00 pm)

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1

門票資訊 【入場門票早鳥優惠】購票連結

早鳥開賣日期：2024年7月22日中午12:00至7月28日晚上11:59

成人門票連博覽優惠券 (1本)：$52 (原價$55)

成人門票：$27 (原價$30)

小童門票：$18 (原價$20)

博覽購物優惠券：

逾400頁場內攤位獨家優惠及限量禮品換領券，期間限量發售。

每張成人門票只限購買一本優惠券。



【正價入場門票】購票連結

開賣日期：2024年7月12日中午12:00至8月4日晚上18:00 (成人門票連博覽優惠券將於8月3日晚上18:00停售)

成人門票連博覽優惠券 (1本)：$55

成人門票：$30

小童門票：$20



香港01購票優惠 隨時即減$8

【新登記成為「香港01」會員賞800積分， 即減$8購票】

以手機號碼登記成為新會員，即送您800積分。

購買荷花BB展門票時，選取門票數量後， 在購票詳情頁面使用「01積分」，以100積分= $1抵扣方式付款。

【*低至半價換購】- 優惠適用指定活動門票，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。有關「01積分」的使用條款及細則，請詳閱 /terms 之相關部分其他請參閱條款及細則。