【鄧明儀:幸福育兒】全職媽媽宜多陪伴子女 疏於管教恐成小霸王

兒子出生後，家裏才首次聘外傭，可分工很清楚，關於孩子的教育、陪伴、玩耍，甚至睡前故事時間，統統由我兩公婆負責，菲傭姐姐只分擔日常家務，所以她常笑言搵到份筍工。只有29歲的她，卻是個的智者，「香港working mom為甚麼總把教育子女的責任交給工人，自己則日忙夜忙，到退休甚麼也沒有，窮得只剩下一個供滿的幾百呎單位，以及一段疏離的親子情。」（本文作者：資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀）



可惜在繁榮的經濟社會下，大部分爸媽都不在家，外傭由「輔助」、「替代」變成「主要」的角色，疏於管教的孩子習慣衣來伸手、飯來張口，漸漸被培養成一個個的「小霸王」，並成為每個中產家庭脆弱的本質。「沒有一種成功，應該建築在家庭的失敗之上。如果家庭有需要的話，任何時間都應該先滿足家庭需要。家庭失敗的話，任何成功也無法彌補這個損失。」所以，好友曾錦強在新書《總裁爸爸「懶」出親子情》鼓勵女性做全職媽媽，而且愈早愈好。

也是這個原因，丈夫當年毅然辭去高職厚薪，全職照顧兒子逾兩年，到後來我接力，辭去報館助理總編輯一職，選擇重返校園做兼職講師，以及home office為各個媒體寫專欄，兼職工作，全職湊仔，不讓自己錯過這幸福的過程。每夜跟兒子講故事，看著他的杏眼在黑夜裏轉呀轉、濃密的睫毛眨呀眨，帶著微笑就睡著了；到翌日早上，我還未張開眼，他便抱著我大聲說：「媽me，我真係好鍾意妳呀，我愛你。」

我忽然明白「時間」的真正意義，就像當年林嘉欣為了見證兩個女兒健康成長而息影五年。她最近在訪問中剖白「全職媽媽」的樂趣：「我對自己說要做全職媽咪，因為小朋友幼兒時期，父母一定要在身邊。我唔覺得係犧牲……由你十月懷胎，到生咗再湊佢哋，你會發覺佢哋豐富咗你生命。」說到底，好媽媽勝過好老師，時間能換來無價的親子情。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「「全職媽媽」能換來甚麼？」