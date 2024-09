【鄧明儀:幸福育兒】全職媽媽宜多陪伴子女 疏於管教恐成小霸王

兒子出生後,家裏才首次聘外傭,可分工很清楚,關於孩子的教育、陪伴、玩耍,甚至睡前故事時間,統統由我兩公婆負責,菲傭姐姐只分擔日常家務,所以她常笑言搵到份筍工。只有29歲的她,卻是個的智者,「香港working mom為甚麼總把教育子女的責任交給工人,自己則日忙夜忙,到退休甚麼也沒有,窮得只剩下一個供滿的幾百呎單位,以及一段疏離的親子情。」(本文作者:資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀)



可惜在繁榮的經濟社會下,大部分爸媽都不在家,外傭由「輔助」、「替代」變成「主要」的角色,疏於管教的孩子習慣衣來伸手、飯來張口,漸漸被培養成一個個的「小霸王」,並成為每個中產家庭脆弱的本質。「沒有一種成功,應該建築在家庭的失敗之上。如果家庭有需要的話,任何時間都應該先滿足家庭需要。家庭失敗的話,任何成功也無法彌補這個損失。」所以,好友曾錦強在新書《總裁爸爸「懶」出親子情》鼓勵女性做全職媽媽,而且愈早愈好。

也是這個原因,丈夫當年毅然辭去高職厚薪,全職照顧兒子逾兩年,到後來我接力,辭去報館助理總編輯一職,選擇重返校園做兼職講師,以及home office為各個媒體寫專欄,兼職工作,全職湊仔,不讓自己錯過這幸福的過程。每夜跟兒子講故事,看著他的杏眼在黑夜裏轉呀轉、濃密的睫毛眨呀眨,帶著微笑就睡著了;到翌日早上,我還未張開眼,他便抱著我大聲說:「媽me,我真係好鍾意妳呀,我愛你。」

我忽然明白「時間」的真正意義,就像當年林嘉欣為了見證兩個女兒健康成長而息影五年。她最近在訪問中剖白「全職媽媽」的樂趣:「我對自己說要做全職媽咪,因為小朋友幼兒時期,父母一定要在身邊。我唔覺得係犧牲……由你十月懷胎,到生咗再湊佢哋,你會發覺佢哋豐富咗你生命。」說到底,好媽媽勝過好老師,時間能換來無價的親子情。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「「全職媽媽」能換來甚麼?」