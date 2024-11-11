直資聯展2025｜聯展講座精華回顧 多位校長分享面試與升學攻略

直資聯展2025｜直資學校｜直資中學｜直資小學｜由香港直接資助學校議會（DSSSC）主辦的「香港直資學校聯展2025」，於上周六（11月9日）順利舉行，當日入場人次達逾萬人。是次聯展逾有50間直資中、小學校參展，共舉行了12場講座，多位直資學校校長為家長解構子女教育及升學問題，分享直資學校的特色、教育理念及面試貼士。



直資學校一直深受家長們熱捧，為了讓各家長能夠更深入了解直資學校的情況與特色，香港直接資助學校議會（DSSSC）主辦的「香港直資學校聯展2025」提供了家長與校長交流的機會，讓家長一次過輕鬆掌握心儀學校的入學資訊，多位直資學校校長亦在講座中分享教育心得及直資學校的特色。

陳狄安校長：直資學校營運彈性 提供明確就業導向

英華書院校長及香港直接資助學校議會主席陳狄安於講座上分享直資學校的特色與優勢，他提及直資學校的營運彈性，包括學校行政、財務管理、人事管理、設施管理及收生政策，為學生提供更多元化的學習機會及清晰明確的職業導向。除此以外，直資學校的課程選擇繁多，部分直資學校甚至能讓學生自由選擇報考香港中學文憑（DSE）、英國GCE A-Level或國際文憑課程（IBDP）。同時，直資學校不時會舉辦活動，助學生更容易融入校園生活當中。

然而，不少家長或會擔憂學費問題難以承擔，當提及起這個情況，陳校長指出直資學校提供學費減免計劃，為有需要的家庭減輕學費帶來的經濟負擔。

英華書院校長及香港直接資助學校議會主席 陳狄安（夏家朗攝）

陳馨校長：一條龍學校提供銜接課程 學生無需面臨派位壓力

港大同學會書院校長陳馨為家長講解一條龍學校優勢及特色，一條龍學校提供十二年中小學銜接課程，而現時香港一共有9所直資學校提供一條龍課程。這代表着學生無需經過考核便能夠無縫銜接至其所屬中學，減低同學在呈分試和升中派位所需要面臨的壓力。

提及起一條龍學校的優勢，陳校長指出學生能夠在同一個辦學團體度過12年的中小學生涯，不僅能夠和同學建立深厚的友誼，長遠來說，可讓學校追蹤學生的需要並幫助他們專注於學生的生涯規劃發展。

港大同學會書院校長 陳馨（夏家朗攝）

徐區懿華校長：培養獨立自覺孩子 助提升子女自信和自理能力

福建中學附屬學校校長徐區懿華於直資聯展上分享培養獨立自覺孩子的重要性和策略。她提及，現今社會的孩子被父母過度保護，導致孩子犯事時不願意為自己承擔責任，若孩子的成長階段中沒有得到好的支持及引導，可能會導致孩子缺乏主動性、過度依賴、自我懷疑、容易沮喪等。這樣特質或阻礙孩子表現及自信心，不利於於學習或升學發展。

就着這個情況，徐校長建議父母應放手讓孩子自由探索及自行解決問題，在適當時候給予鼓勵，從而提升孩子的自理能力和自信心。她同時強調，父母對孩子的管教需有一致性，避免小朋友出現焦慮及迴避問題的情況。

福建中學附屬學校校長 徐區懿華（夏家朗攝）

黃志揚校長：分享直資小學面試攻略 社交技巧成致勝關鍵

保良局陸慶濤小學校長黃志揚向家長解述直資小學面試攻略，他提醒家長在報讀小學前，應就着子女的強、弱項及性格為子女挑選心儀的學校。他同時提醒應搜集該學校的背景資料，衡量學校的發展、校園風氣、願景等是否符合家長的期望。

當黃校長提及起小學面試情況時，他強調學生的心理健康極其重要，因此當今年輕人應同時具備解難及抗壓能力，他以保良局陸慶濤小學為例，指出自己更看重學生與他人之間的互動、是否具備聽從指令的能力和正面積極的態度。然而，每所直資學校的面試收生情況不一，黃校長提醒家長緊記密切留意學校的面試時間表，以及不同學校的面試比重。