新年好去處2025｜香港20+新春商場打卡+新春市集活動（持續更新）

新年好去處2025|蛇年好去處|新年快到了,《01親子》為大家整合多個本港新春賀年活動,大家期待已久的蛇年活動,本文將會一一介紹!即睇蛇年好去處必睇展覽、新春打卡位的地點及活動日期!(本文將持續更新全港新年活動)



新年好去處2024【1】新界篇

新年好去處2024【1.1】沙田新城市廣場【桃花開運庭園】

新城市廣塑造年度催旺人緣必到勝地 —【桃花開運庭園】。當中設有四大開運打卡區域包括:「漫花嫣然步道」、「幻彩桃花祈願林」、「蝴蝶漫舞花盛放」及「桃花心語林」,祝願各位於2025年的姻緣、人緣及貴人運均節節上升!

桃花開運庭園

日期:2025年1月11日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:新城市廣場1期3樓中庭



新年好去處2024【1.2】置富 Malls x Mr. PA 拜年日記

置富 Malls今年邀得 TOYCITY 旗下網路人氣角色Mr. PA 耙老師率領夥伴來到置富 Malls 旗下四大商場,呈獻【置富 Malls x Mr. PA 拜年日記】,和大家歡度新春,以大熱網「熊」姿態祝各位來年家肥屋潤。

「置富 Malls x Mr. PA 拜年日記」

日期:2025 年 1 月 11 日至 3 月 16 日

地點:馬鞍山廣場、紅磡置富都會、+WOO 嘉湖及沙田置富第一城



新年好去處2024【1.3】新都會廣場:熊貓「蘋」安慶新年

今個新春,新都會廣場聯乘香港海洋公園全新大熊貓IP推出3大熊貓「蘋」安慶新年打卡裝置,讓一家大細來沾沾熊貓的可愛旺氣,全城投入「蘋」安喜樂的新春熊貓慶典!

新都會廣場熊貓「蘋」安慶新年大型打卡裝置

日期: 2025年1月16日至2月28日

時間: 上午10時至晚上10時

地點: 新都會廣場L4露天廣場



新年好去處2024【1.4】荃灣廣場呈獻PIXAR 幸運達『MORE』春日祭

新一年,當然祈求幸運達「MORE」, 好事連連! 今個新年,荃灣廣場呈獻首個PIXAR DARUMA 商場裝置,由1月10日至2月16日匠心打造「PIXAR 幸運達『MORE』春日祭」,多個人氣HIT爆的PIXAR角色將化身為招福達摩登陸荃灣廣場,為大家帶來滿滿祝福!

「荃灣廣場呈獻PIXAR幸運達『MORE』春日祭」

日期:2024年1月10日至2月16日

地點:荃灣廣場L5空中樂園及L1長廊

時間:上午10時至晚上10時



新年好去處2024【1.5】MCP 新都城中心&MOSTown 新港城中心x LEGO®:新春開運全攻略

今個新春,恒基地產旗下兩大旗艦商場將軍澳 MCP 新都城中心及馬鞍山 MOSTown 新港城中心攜手呈獻「新春開運全攻略」主題活動,兩大商場聯乘 LEGO®共同打造 9 大開運打卡位及互動遊樂區,人見人愛的 LEGO®角色更會換上喜慶新春服裝向大家拜年。

「MOSTown x LEGO®春日開運花園」

日期: 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 2 月 16 日

時間: 主題打卡區:上午 10 時至晚上 10 時

玩樂區:中午 12 時至晚上 8 時

LEGO®開運迎新春期間限定店: 中午 12 時至晚上 9 時

地點: MOSTown 新港城中心 L2 天幕廣場及 L3 天橋活動區



「MCP 新都城中心 x LEGO® 新春開運遊樂園」

日期: 2025 年 1 月 11 日至 2025 年 2 月 16 日

時間: 主題打卡區:上午 10 時至晚上 10 時

遊戲區: 星期一至五(公眾假期除外):下午 1 時至 5 時

星期六、日及公眾假期:中午 12 時至晚上 8 時

地點: MCP CENTRAL(新都城中心 2 期)L1 天幕廣場



新年好去處2024【1.6】東薈城名店倉 x KITKAT®「幸運捕手」

今個新春,東薈城名店倉與知名朱古力品牌雀巢®KITKAT®首度攜手,打造東薈城名店倉 x KITKAT®「幸運捕手」新春主題活動,由最具代表性的日本吉祥「緣起物」—象徵幸運美好的招財貓和開運納福的達摩為你捕獲來年幸運,甜蜜開啟新一年的美好運程!

「幸運捕手」

日期:2025年1月10日至2月16日

時間:每日11am – 10pm

地點:東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場、二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)、 二樓天橋



新年好去處2024【1.7】如心廣場 x 乖巧寶寶《招財進「寶」迎新春》

今個農曆新年,人氣表情貼圖 IP 「QUBY 乖巧寶寶」 首度登陸華懋集團商場,乖巧寶寶將破天荒化身財神,帶着靈蛇寶貝空降6大 Cute 爆互動打卡位,把蛇年必備「寶」運全部送給大家!

如心廣場 x 乖巧寶寶《招財進「寶」迎新春》打卡裝置及市集

日期: 1月10日至2月14日(打卡裝置)

1月10日至2月16日(市集)

時間: 中午12時至晚上9時

地點: 如心廣場一期 1/F 中庭(每日)及2/F(逢星期六及日)*開放至2月14日

如心廣場二期 1/F(逢星期六及日)



新年好去處2024【1.8】好運中心 x 乖巧寶寶《招財進「寶」包好運茶居迎新春》

乖巧寶寶今個新春首次登陸華懋集團商場,破天荒變身好運寶寶率先進駐好運中心乖巧寶寶與吉祥物靈蛇寶貝打造4大超趣緻打卡位,富懷舊色彩的茶居極搶眼,讓大家影相打卡沾沾好運。

好運中心 x 乖巧寶寶《招財進「寶」包好運茶居》打卡裝置及市集

日期:1月10日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時(打卡裝置)

中午12時至晚上9時(市集)

地點:好運中心 L3 中庭



新年好去處2024【1.9】屯門市廣場農曆新年呈獻「魚躍福來迎新歲」

屯門市廣場中央廣場亦將化身催運寶池,六條長達五米的巨型開運金魚傲遊半空中,配合540吋大電視屏幕上金魚於寶池中優雅躍動,將中國傳統技藝與現代科技結合,金魚更栩栩如生,寓意金玉匯聚、繁榮昌盛。

屯門市廣場xAEON x盛薈「魚躍福來開運市集」

活動日期:2025年1月14日起至2月2日(年初五)

活動時間:上午11時至晚上9時活動

地點:屯門市廣場1樓中央廣場



屯門市廣場「金龍醒獅舞動賀新禧」新春醒獅表演

活動日期:2025年2月3日(年初六)

活動時間:上午11時正

活動地點:屯門市廣場1樓中央廣場



新年好去處2024【1.10】香港迪士尼樂園「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動 及「Duffy 與好友同萌遊」

香港迪士尼樂園度假區將為你帶來一系列慶祝活動,賓客可以盡情體驗「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動,與家人好友過一個不一樣的新年,你可與穿上節日服飾的迪士尼朋友團聚、品嚐應節佳餚以及入手多款富迪士尼特色的年貨,感受奇妙新春體驗。

現於01空間購票可享折扣優惠

「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動

日期:2025年1月17日至2月16日

地址:香港迪士尼樂園度假區



新年好去處2024【2】九龍篇

新年好去處2024【2.1】朗豪坊20周年頭炮活動:《魚樂漣年》

朗豪坊以「WoW!WePLAY」為全新品牌定位,運用無限創意推動本地創作及旺角社區潮流文化,展現充滿玩味的生活態度。作為新年頭炮活動,朗豪坊邀請本地版畫藝術家兼紋身師李寧首次跨界合作,以旺角「金魚街」為靈感,結合象徵吉祥和幸福的金魚,打造全港首個金魚藝術體驗館《魚樂漣年》。

《魚樂漣年》金魚藝術體驗館

日期: 2025 年 1 月 10 日至 2 月 16 日

時間: 體驗館:上午 11 時至晚上 11 時

體驗活動:下午 2 時至晚上 9 時

地點: 朗豪坊 4 樓通天廣場



新年好去處2024【2.2】The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你

日本人氣表情包貼圖角色「SHO-CHAN」(燦子)以一系列鬼馬可愛表情包配上啜核字句,散發無限活力成功俘虜一眾粉絲!今個農曆新年,接地氣的主角燦子將聯同家人及小伙伴一齊駕臨The ONE,帶著滿滿的新春喜氣同大家拜年!

The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你

日期:2025年1月10日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:尖沙咀The ONE UG2中庭



新年好去處2024【2.3】MOKO x Cheeky Cheeky 新春呈獻「厚面的愛抱抱節」

適逢1月21日碰上「國際擁抱節」,為了帶給大家充滿愉悅、溫暖和愛的新春及情人節,以及繼續借勢熊貓經濟,新鴻基地產旗下的旺角 MOKO 新世紀廣場將窩心呈獻「MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節」。

「MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節」

日期:2025年1月3日至2月23日

時間:上午10時至晚上10時

地點:MOKO 新世紀廣場 MTR 層中庭



新年好去處2024【2.4】iSQUARE國際廣場 福氣滿滿玩轉肥年

尖沙咀iSQUARE國際廣場聯乘3大本地人氣插畫家包括:圓DUM DUR、Hello Wong 及豚豚,呈獻【iSQUARE國際廣場 福氣滿滿玩轉肥年】一起「過肥年」。精通港式幽默的他們,齊集iSQUARE國際廣場3大打卡吉慶區域,合力為大家帶來一個開心爆棚,港味十足的農曆新年!

iSQUARE 國際廣場 福氣滿滿玩轉肥年

日期:2025 年 1 月 10 日至 2 月 23 日

時間:上午 10 時 30 分至晚上 10 時 30 分

地點:地下 iPIAZZA、3 樓 iFUNCTION、大堂樓層 iEXHIBITION



新年好去處2024【2.5】奧海城「豐衣足食賀新歲」

靈蛇躍至,共賀新春!今個農曆新年,奧海城以「豐衣足食賀新歲」為主題,於2期地下活動大堂設華麗中式庭園,掛滿燈籠張燈結綵非常喜慶,庭園中央設巨型全盒放滿賀年食品,寓意全年豐衣足食,年年有餘。

奧海城「豐衣足食賀新歲」賀年裝飾

日期:2025年1月13日至2月16日

地點:奧海城2期地下活動大堂



新年好去處2024【2.6】LCX x M&M’S 慶新年.樂無限

恭喜發財,利是「豆」來!今個新年,當然要帶色彩繽紛的M&M’S與親朋好友開心Share才夠喜慶!,M&M’S多位成員齊集LCX,與大家一齊開Party「慶新年」。

LCX x M&M’S慶新年.樂無限

日期:2025年1月11日至2025年2月14日

時間:上午 10 時至晚上 10時

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX



新年好去處2024【2.7】Mira Place「『陶』花祈緣」

尖沙咀Mira Place將於1月16日至2月16日呈獻全港首個新春陶瓷花藝裝置「『陶』花祈緣」,以陶瓷花及光影繁花打造超過3,000朵極致華麗的花卉盛宴。

Mira Place 「『陶』花祈緣」

日期:2025年1月16日至2025年2月16日

地點:Mira Place 1中庭

時間:上午10時至晚上10時



新年好去處2024【2.8】黃埔天地「新春傳藝盛典」

黃埔天地新春呈獻《新春傳藝盛典》,延續18萬顆璀璨燈飾及互動繁花光影藝術裝置慶新春;國粹大師親身詮釋中式傳統技藝,帶來川式變臉、醒獅、扯鈴及轉碟等民間技藝,展現非物質文化遺產國粹魅力。

「新春傳藝盛典」

時間:10:00am – 10:00pm

地點:黃埔天地



新年好去處2024【2.9】海港城「彩獅鼓躍」農曆新年佈置&「百彩醒獅長廊」

海運大廈露天廣場將會設置28米長「百彩醒獅長廊」,展出18隻喜慶色彩的醒獅及13個傳統中國鼓。 大樓梯貼上大型「8」字吉祥圖騰,兩隻3米高巨型醒獅更在入口恭迎大家。

「彩獅鼓躍」農曆新年佈置

日期:2025年1月11日至2月16日

時間:上午10時至下午10時

地點:海港城海運大廈露天廣場 及 海運大廈地下中庭



新年好去處2024【2.10】荷里活廣場「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」

蛇年將至,深受大人與小朋友喜愛的Sesame Street及深受千禧世代喜愛的LINE FRIENDS破天荒於香港首次聯乘,登陸荷里活廣場,舉行「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」,與大家一起開心迎佳節!

「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」

日期:2025年1月11日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場



新年好去處2024【3】港島篇

新年好去處2024【3.1】太古城中心 x 可口可樂®《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》

太古城中心以復古餐廳概念打造6大打卡及互動區域,透過一系列趣味活動和裝置,與親朋摯友聚首一堂,盡情傾訴心底話,向對方送上新春祝福,齊齊 LIVE HAPPY!

LIVE HAPPY 快樂Cheers!

日期:2025年1月16日至2月16日

時間:上午11時至晚上9時

地點:太古城中心二樓 LIVE+ 服務處(近 265號舖)



新年好去處2024【3.2】皇室堡x Pingu™ 暖笠笠鈎織雪樂園

熱愛歷險的人氣企鵝Pingu今個農曆新年將帶同整個家族由南極洲越洋來到皇室堡「旅居」,攜手打造【皇室堡 x Pingu™ 暖笠笠鈎織雪樂園】,勢要與大家過一個溫馨又愉快的新年!

皇室堡x Pingu™ 暖笠笠鈎織雪樂園

日期:2025年1月9日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:皇室堡地下中庭



新年好去處2024【3.3】香港仔中心爆運呈獻「招財麻雀貓齊賀富竹蛇年」

香港仔中心為大家帶來兩大爆運招財打卡位,包括:「招財麻雀貓富竹賀蛇年」、「幸運麻雀貓盲盒齊瘋搶」自動售賣機,祝願大家蛇年收獲豐富,滿滿福氣!

「招財麻雀貓富竹賀蛇年」戶外新春裝置

日期:2025年1月9日至2月17日

時間:上午10時至晚上10時

地點:香港仔中心露天廣場及4期地下



新年好去處2024【3.4】太古廣場及星街小區呈獻「細織祝福 喜悅年年」

太古廣場和星街小區呈獻「細織祝福 喜悅年年」,打造一系列搶眼色彩繩藝裝置、精緻利是封及豐富購物禮遇,把傳統佳節喜悅細織進每一個角落!

「細織祝福 喜悅年年」

日期:2025年1月16日至2月16日

地點:太古廣場