新年好去處2025｜香港50+新春商場打卡+新春市集活動（持續更新）

新年好去處/活動2025｜農曆新年快到了，《01親子》為大家整合多個香港新春賀年活動，大家期待已久的新年活動，本文將會一一介紹！即睇農曆新年好去處必睇展覽、新年打卡位的地點及活動日期！（本文將持續更新全港新年活動）



新年好去處2025【1】新界篇

新年好去處2025【1.1】沙田新城市廣場【桃花開運庭園】

新城市廣塑造年度催旺人緣必到勝地 —【桃花開運庭園】。當中設有四大開運打卡區域包括：「漫花嫣然步道」、「幻彩桃花祈願林」、「蝴蝶漫舞花盛放」及「桃花心語林」，祝願各位於2025年的姻緣、人緣及貴人運均節節上升！

桃花開運庭園

日期：2025年1月11日至2月16日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新城市廣場1期3樓中庭



新年好去處2025【1.2】置富 Malls x Mr. PA 拜年日記

置富 Malls今年邀得 TOYCITY 旗下網路人氣角色Mr. PA 耙老師率領夥伴來到置富 Malls 旗下四大商場，呈獻【置富 Malls x Mr. PA 拜年日記】，和大家歡度新春，以大熱網「熊」姿態祝各位來年家肥屋潤。

「置富 Malls x Mr. PA 拜年日記」

日期：2025 年 1 月 11 日至 3 月 16 日

地點：馬鞍山廣場、紅磡置富都會、+WOO 嘉湖及沙田置富第一城



新年好去處2025【1.3】新都會廣場：熊貓「蘋」安慶新年

今個新春，新都會廣場聯乘香港海洋公園全新大熊貓IP推出3大熊貓「蘋」安慶新年打卡裝置，讓一家大細來沾沾熊貓的可愛旺氣，全城投入「蘋」安喜樂的新春熊貓慶典！

新都會廣場熊貓「蘋」安慶新年大型打卡裝置

日期： 2025年1月16日至2月28日

時間： 上午10時至晚上10時

地點： 新都會廣場L4露天廣場



新年好去處2025【1.4】荃灣廣場呈獻PIXAR 幸運達『MORE』春日祭

新一年，當然祈求幸運達「MORE」， 好事連連！ 今個新年，荃灣廣場呈獻首個PIXAR DARUMA 商場裝置，由1月10日至2月16日匠心打造「PIXAR 幸運達『MORE』春日祭」，多個人氣HIT爆的PIXAR角色將化身為招福達摩登陸荃灣廣場，為大家帶來滿滿祝福！

「荃灣廣場呈獻PIXAR幸運達『MORE』春日祭」

日期：2025年1月10日至2月16日

地點：荃灣廣場L5空中樂園及L1長廊

時間：上午10時至晚上10時



新年好去處2025【1.5】MCP 新都城中心&MOSTown 新港城中心x LEGO®：新春開運全攻略

今個新春,恒基地產旗下兩大旗艦商場將軍澳 MCP 新都城中心及馬鞍山 MOSTown 新港城中心攜手呈獻「新春開運全攻略」主題活動,兩大商場聯乘 LEGO®共同打造 9 大開運打卡位及互動遊樂區,人見人愛的 LEGO®角色更會換上喜慶新春服裝向大家拜年。

「MOSTown x LEGO®春日開運花園」

日期: 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 2 月 16 日

時間: 主題打卡區:上午 10 時至晚上 10 時

玩樂區:中午 12 時至晚上 8 時

LEGO®開運迎新春期間限定店: 中午 12 時至晚上 9 時

地點: MOSTown 新港城中心 L2 天幕廣場及 L3 天橋活動區



「MCP 新都城中心 x LEGO® 新春開運遊樂園」

日期: 2025 年 1 月 11 日至 2025 年 2 月 16 日

時間: 主題打卡區:上午 10 時至晚上 10 時

遊戲區: 星期一至五(公眾假期除外):下午 1 時至 5 時

星期六、日及公眾假期:中午 12 時至晚上 8 時

地點: MCP CENTRAL(新都城中心 2 期)L1 天幕廣場



新年好去處2025【1.6】東薈城名店倉 x KITKAT®「幸運捕手」

今個新春，東薈城名店倉與知名朱古力品牌雀巢®KITKAT®首度攜手，打造東薈城名店倉 x KITKAT®「幸運捕手」新春主題活動，由最具代表性的日本吉祥「緣起物」—象徵幸運美好的招財貓和開運納福的達摩為你捕獲來年幸運，甜蜜開啟新一年的美好運程！

「幸運捕手」

日期：2025年1月10日至2月16日

時間：每日11am – 10pm

地點：東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場、二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)、 二樓天橋



新年好去處2025【1.7】如心廣場 x 乖巧寶寶《招財進「寶」迎新春》

今個農曆新年，人氣表情貼圖 IP 「QUBY 乖巧寶寶」 首度登陸華懋集團商場，乖巧寶寶將破天荒化身財神，帶着靈蛇寶貝空降6大 Cute 爆互動打卡位，把蛇年必備「寶」運全部送給大家！

如心廣場 x 乖巧寶寶《招財進「寶」迎新春》打卡裝置及市集

日期： 1月10日至2月14日（打卡裝置）

1月10日至2月16日（市集）

時間： 中午12時至晚上9時

地點： 如心廣場一期 1/F 中庭（每日）及2/F（逢星期六及日）*開放至2月14日

如心廣場二期 1/F（逢星期六及日）



新年好去處2025【1.8】好運中心 x 乖巧寶寶《招財進「寶」包好運茶居迎新春》

乖巧寶寶今個新春首次登陸華懋集團商場，破天荒變身好運寶寶率先進駐好運中心乖巧寶寶與吉祥物靈蛇寶貝打造4大超趣緻打卡位，富懷舊色彩的茶居極搶眼，讓大家影相打卡沾沾好運。

好運中心 x 乖巧寶寶《招財進「寶」包好運茶居》打卡裝置及市集

日期：1月10日至2月16日

時間：上午10時至晚上10時（打卡裝置）

中午12時至晚上9時（市集）

地點：好運中心 L3 中庭



新年好去處2025【1.9】屯門市廣場農曆新年呈獻「魚躍福來迎新歲」

屯門市廣場中央廣場亦將化身催運寶池，六條長達五米的巨型開運金魚傲遊半空中，配合540吋大電視屏幕上金魚於寶池中優雅躍動，將中國傳統技藝與現代科技結合，金魚更栩栩如生，寓意金玉匯聚、繁榮昌盛。

屯門市廣場xAEON x盛薈「魚躍福來開運市集」

活動日期：2025年1月14日起至2月2日（年初五）

活動時間：上午11時至晚上9時活動

地點：屯門市廣場1樓中央廣場



屯門市廣場「金龍醒獅舞動賀新禧」新春醒獅表演

活動日期：2025年2月3日（年初六）

活動時間：上午11時正

活動地點：屯門市廣場1樓中央廣場



新年好去處2025【1.10】香港迪士尼樂園「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動 及「Duffy 與好友同萌遊」

香港迪士尼樂園度假區將為你帶來一系列慶祝活動，賓客可以盡情體驗「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動，與家人好友過一個不一樣的新年，你可與穿上節日服飾的迪士尼朋友團聚、品嚐應節佳餚以及入手多款富迪士尼特色的年貨，感受奇妙新春體驗。

現於01空間購票可享折扣優惠

「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動

日期：2025年1月17日至2月16日

地址：香港迪士尼樂園度假區



新年好去處2025【1.11】黃金海岸商場新春呈獻「魚躍龍門百福具臻」彩燈會

新年伊始，百福臨門共迎新春。黃金海岸商場今個農曆新年呈獻「魚躍龍門百福具臻」彩燈會，於商場中庭設有以「百福」牆為主題的新春裝置，匯聚順德聯誼總會胡少渠紀念小學學生及黃金海岸社區人士，以真摯筆觸書寫下百個「福」字，寓意萬象更新百福齊聚。

「魚躍龍門百福具臻」新年裝置

日期：即日至2月16日

地點：黃金海岸商場中庭



新年好去處2025【1.12】荃新天地X荔園新春呈獻幸福過肥年

荃新天地聯同荔園及救世軍為大家呈獻充滿喜慶、童心與傳統元素的新春活動，以歡樂的心情與各位一同開展乙巳蛇年，迎接好運福氣！荃新天地1期將會聯同荔園舉辦「幸福過肥年」推廣活動，重現荔園6大經典攤位遊戲，更有逾20檔LOCOLOCO新春市集販售各式年貨，炒熱過年氣氛。

「幸福過肥年」推廣活動

日期：2025年1月17日至2月16日

地點：荃新天地1期



新年好去處2025【1.13】HomeSquare《熊遊新春》新春藝術裝置

風靡全城的大熊貓家族以可愛萌爆新春造型來到全港最大一站式家居主題商場HomeSquare中庭「竹林」與大家「拜個早年」！以《熊遊新春》為主題，帶來三個熊貓開運區域，HomeSquare與大家一起投入香港的大熊貓熱潮。

《熊遊新春》新春藝術裝置

日期：即日起至2月9日

時間：上午11時至晚上9時

地點：HomeSquare L1中庭HomeSquare



《熊遊新春》新春年宵市集

日期：1月18、19、25及26日

時間：中午12時至晚上7時

地點：HomeSquare L2及L3



新年好去處2025【1.14】將軍澳中心：Pawsome Island賀年市集「七福好運祭」

將軍澳中心將攜手Pawsome Island舉辦全港首個以狗狗為主題的「七福好運祭」，帶來一系列精彩亮與各位迎新春！由八哥Mike帶領一班狗狗朋友化身七福神，乘坐寶船運載滿滿的祝福來到將軍澳中心。

將軍澳中心xPawsome Island財神見面會

日期：2025年1月29日至31日、2月1至3日

時間：下午2時至下午4時

地點：將軍澳中心商場G/F至L1



將軍澳中心xPawsome Island醒獅匯演

日期：2025年2月3日

時間：下午2時至下午4時

地點：將軍澳中心商場G/F至L1



將軍澳中心xPawsome Island七福好運祭

日期：2025年1月9日至2025年2月2日

時間：下午12時至晚上8時30分

地點：將軍澳中心商場G/F中庭



新年好去處2025【1.15】卓爾廣場呈獻【納福迎春市集】

新鴻基旗下卓爾廣場特意聯乘多個本土特色小店及品牌舉辦【納福迎春市集】，打造以春日和風花海為主題的日式市集，售賣各式各樣的應節賀年食品、精緻禮盒、美酒、蘭花盆景及其他精選生活用品等，大家盡情選購心水禮品辦年貨，必定滿載而歸，齊齊行大運！

「花見之森」巨型花藝裝置

日期：2025年1月8日至1月28 日

時間：上午10時至晚上10時

地點：卓爾廣場地下中庭



「卓爾廣場 ⚫ 納福迎春市集」

日期：2025年1月8日至1月28 日

時間：上午11時至晚上8時

地點：卓爾廣場地下中庭



新年好去處2025【1.16】life@KCC乙巳蛇年呈獻「貓肥屋潤」

life@KCC及joy@KCC乙巳蛇年新春呈獻「貓肥屋潤」，穿上賀年喜慶服裝的可愛招財喵將萌爆現身life@KCC 6大招財喵開運方位，以醒神姿態恭候大家到來招財招運！每隻招財喵都代表著不同的祝福寓意，在招財喵開運方位為你催閏蛇年運程。大家更可帶上心愛的毛孩主子一同打卡留念，共度喜慶節日，留下最歡樂的回憶！

life@KCC 「貓肥屋潤」

日期：即日起至3月9日

時間：上午10 時至晚上10 時

地點：葵涌life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC



life@KCC 「貓肥屋潤」

日期：即日起至3月9日

時間：上午10 時至晚上10 時

地點：葵涌life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC



新年好去處2025【1.17】D．PARK 及中環街市獨家夥拍AllRightsReserved呈獻全港最大型新年熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》新春站

由創意品牌AllRightsReserved呈獻全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》自亮相以來持續掀起熱潮！《PANDA GO！香港遊》超過800隻大熊貓雕塑將會悉心佈置於D‧PARK 1樓中庭，跟大家共度喜慶新年！

PANDA GO！GUIDE 驚喜現身

日期：2025年1月19日

時間：中午12時及下午3時

地點：荃灣D‧PARK L1 中庭



新年好去處2025【1.18】大埔超級城強勢推出《福貓團圓慶新年》

今年新年,大埔超級城以「招財富貴貓的聚會」為主題,於佔地逾 1,500 呎的場地精心設計大型農曆新年裝飾。打扮別緻招財富貴貓在桃花盛開的的遊園地內聚會,在富貴貓貓身旁的則是一顆顆放大版的金桔、飽滿的餃子、巨大的筷子以及茶杯等應景裝飾。

《福貓團圓慶新年》

日期：1月24日至2月12日

地點：大埔超級城



新年好去處2025【2】九龍篇

新年好去處2025【2.1】朗豪坊20周年頭炮活動：《魚樂漣年》及【蛇王到！新年市集】

朗豪坊以「WoW!WePLAY」為全新品牌定位，運用無限創意推動本地創作及旺角社區潮流文化，展現充滿玩味的生活態度。作為新年頭炮活動，朗豪坊邀請本地版畫藝術家兼紋身師李寧首次跨界合作，以旺角「金魚街」為靈感，結合象徵吉祥和幸福的金魚，打造全港首個金魚藝術體驗館《魚樂漣年》。

《魚樂漣年》金魚藝術體驗館

日期: 2025 年 1 月 10 日至 2 月 16 日

時間: 體驗館:上午 11 時至晚上 11 時

體驗活動:下午 2 時至晚上 9 時

地點: 朗豪坊 4 樓通天廣場



潮流集中地朗豪坊今年與本地文藝市集團體《白紙市集》及創作單位《Cheap Century》特派「蛇王」指路，同大家Chill住過新年！今日起至1月28日（年廿五至年廿九）更加開新春年宵市集，由大麻成駐場，並邀請到多個本地熱門YOUTUBE頻道創作團隊，包括試當真、JFFT及人氣KOL柿柿Chichi 參與，設有獨家攤位發售一系列賀年新品。

【白紙市集 x Cheap century - 蛇王到！】年宵市集

日期：即日至1月28日

時間：正午12時至晚上9時 （1月28日：正午12時至晚上10時 ）

地點：朗豪坊7樓、9至12樓



【朗豪坊x白紙市集 x Cheap century - 蛇王到！】新春週末市集

日期：即日至1月31日 （逢星期六及日）

時間：正午12時至晚上9時

地點：朗豪坊9至12樓



新年好去處2025【2.2】The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你

日本人氣表情包貼圖角色「SHO-CHAN」（燦子）以一系列鬼馬可愛表情包配上啜核字句，散發無限活力成功俘虜一眾粉絲！今個農曆新年，接地氣的主角燦子將聯同家人及小伙伴一齊駕臨The ONE，帶著滿滿的新春喜氣同大家拜年！

The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你

日期：2025年1月10日至2月16日

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭



新年好去處2025【2.3】MOKO x Cheeky Cheeky 新春呈獻「厚面的愛抱抱節」

適逢1月21日碰上「國際擁抱節」，為了帶給大家充滿愉悅、溫暖和愛的新春及情人節，以及繼續借勢熊貓經濟，新鴻基地產旗下的旺角 MOKO 新世紀廣場將窩心呈獻「MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節」。

「MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節」

日期：2025年1月3日至2月23日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MOKO 新世紀廣場 MTR 層中庭



新年好去處2025【2.4】iSQUARE國際廣場 福氣滿滿玩轉肥年

尖沙咀iSQUARE國際廣場聯乘3大本地人氣插畫家包括：圓DUM DUR、Hello Wong 及豚豚，呈獻【iSQUARE國際廣場 福氣滿滿玩轉肥年】一起「過肥年」。精通港式幽默的他們，齊集iSQUARE國際廣場3大打卡吉慶區域，合力為大家帶來一個開心爆棚，港味十足的農曆新年！

iSQUARE 國際廣場 福氣滿滿玩轉肥年

日期：2025 年 1 月 10 日至 2 月 23 日

時間：上午 10 時 30 分至晚上 10 時 30 分

地點：地下 iPIAZZA、3 樓 iFUNCTION、大堂樓層 iEXHIBITION



新年好去處2025【2.5】奧海城「豐衣足食賀新歲」

靈蛇躍至，共賀新春！今個農曆新年，奧海城以「豐衣足食賀新歲」為主題，於2期地下活動大堂設華麗中式庭園，掛滿燈籠張燈結綵非常喜慶，庭園中央設巨型全盒放滿賀年食品，寓意全年豐衣足食，年年有餘。

奧海城「豐衣足食賀新歲」賀年裝飾

日期：2025年1月13日至2月16日

地點：奧海城2期地下活動大堂



新年好去處2025【2.6】LCX x M&M’S 慶新年.樂無限

恭喜發財,利是「豆」來!今個新年,當然要帶色彩繽紛的M&M’S與親朋好友開心Share才夠喜慶!,M&M’S多位成員齊集LCX，與大家一齊開Party「慶新年」。

LCX x M&M’S慶新年.樂無限

日期:2025年1月11日至2025年2月14日

時間:上午 10 時至晚上 10時

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX



新年好去處2025【2.7】Mira Place「『陶』花祈緣」

尖沙咀Mira Place將於1月16日至2月16日呈獻全港首個新春陶瓷花藝裝置「『陶』花祈緣」，以陶瓷花及光影繁花打造超過3,000朵極致華麗的花卉盛宴。

Mira Place 「『陶』花祈緣」

日期：2025年1月16日至2025年2月16日

地點：Mira Place 1中庭

時間：上午10時至晚上10時



新年好去處2025【2.8】黃埔天地「新春傳藝盛典」

黃埔天地新春呈獻《新春傳藝盛典》，延續18萬顆璀璨燈飾及互動繁花光影藝術裝置慶新春；國粹大師親身詮釋中式傳統技藝，帶來川式變臉、醒獅、扯鈴及轉碟等民間技藝，展現非物質文化遺產國粹魅力。

新年好去處2025｜黃埔天地「新春傳藝盛典」

「新春傳藝盛典」

時間：10:00am – 10:00pm

地點：黃埔天地



新年好去處2025【2.9】海港城「彩獅鼓躍」農曆新年佈置&「百彩醒獅長廊」

海運大廈露天廣場將會設置28米長「百彩醒獅長廊」，展出18隻喜慶色彩的醒獅及13個傳統中國鼓。 大樓梯貼上大型「8」字吉祥圖騰，兩隻3米高巨型醒獅更在入口恭迎大家。

新年好去處2025｜海港城「彩獅鼓躍」農曆新年佈置&「百彩醒獅長廊」

「彩獅鼓躍」農曆新年佈置

日期：2025年1月11日至2月16日

時間：上午10時至下午10時

地點：海港城海運大廈露天廣場 及 海運大廈地下中庭



新年好去處2025【2.10】荷里活廣場「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」

蛇年將至，深受大人與小朋友喜愛的Sesame Street及深受千禧世代喜愛的LINE FRIENDS破天荒於香港首次聯乘，登陸荷里活廣場，舉行「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」，與大家一起開心迎佳節！

新年好去處2025｜荷里活廣場

「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」

日期：2025年1月11日至2月16日

時間：上午10時至晚上10時

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場



新年好去處2025【2.11】AIRSIDE《福運瑞獸慶典》瑞獸匯聚呈獻祥和豐盛

南豐集團旗艦地標AIRSIDE於乙巳蛇年匯聚祥和豐盛之氣，四大瑞獸祥龍、麒麟、鳳凰、靈龜一同降臨商場中庭「福運瑞獸慶典」，與本地藝術家、設計師與社區團體攜手合作，為啟德社區以至全港帶來最吉祥喜慶新年祝福。

新年好去處2025｜AIRSIDE《福運瑞獸慶典》

AIRSIDE《福運瑞獸慶典》

日期：2025年1月16日至2月15日

時間：上午10時到晚上10時

地點：AIRSIDE2樓中庭（九龍啟德協調道2號）



新年好去處2025【2.12】Mikiki新春呈獻「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓 港式情懷賀新年」

乙巳蛇年即將到來，新鴻基旗下商場新蒲崗Mikiki聯乘兩大本地人氣插畫師設計的卡通人物，分別為菠蘿油妹妹及「貓室」的阿讚貓，攜手呈獻「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓 港式情懷賀新年」，陪大家靈蛇獻瑞！

「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓 港式情懷賀新年」

日期：即日起至2月16日

時間：10am – 10pm

地點：Mikiki地下中庭B區



「菠蘿油妹妹 x 阿讚貓」 港式年宵市集

日期：即日起至1月28日

時間：11am – 9pm

地點：Mikiki地下中庭A區



新年好去處2025【2.13】黃大仙中心新春「鯉躍慶豐年」

為迎接新春佳節，黃大仙中心舉辦「鯉躍慶豐年」主題活動，特別邀請本地藝術家Vika Cheng，精心設計3.5米高的錦鯉許願池互動藝術裝置。「錦鯉」象徵富貴吉祥，寓意和平與友誼，兩條栩栩如生的巨型紙品錦鯉，寓意鯉魚躍動，為新春佳節增添濃厚的喜慶氣氛。

黃大仙中心「鯉躍慶豐年」

日期：2025年1月13日至2月16日

時間：上午11時至下午8時

地點：黃大仙中心北館中庭



新年好去處2025【3】港島篇

新年好去處2025【3.1】太古城中心 x 可口可樂®《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》

太古城中心以復古餐廳概念打造6大打卡及互動區域，透過一系列趣味活動和裝置，與親朋摯友聚首一堂，盡情傾訴心底話，向對方送上新春祝福，齊齊 LIVE HAPPY！

LIVE HAPPY 快樂Cheers!

日期：2025年1月16日至2月16日

時間：上午11時至晚上9時

地點：太古城中心二樓 LIVE+ 服務處（近 265號舖）



新年好去處2025【3.2】皇室堡x Pingu™ 暖笠笠鈎織雪樂園

熱愛歷險的人氣企鵝Pingu今個農曆新年將帶同整個家族由南極洲越洋來到皇室堡「旅居」，攜手打造【皇室堡 x Pingu™ 暖笠笠鈎織雪樂園】，勢要與大家過一個溫馨又愉快的新年！

皇室堡x Pingu™ 暖笠笠鈎織雪樂園

日期：2025年1月9日至2月16日

時間：上午10時至晚上10時

地點：皇室堡地下中庭



新年好去處2025【3.3】香港仔中心爆運呈獻「招財麻雀貓齊賀富竹蛇年」

香港仔中心為大家帶來兩大爆運招財打卡位，包括：「招財麻雀貓富竹賀蛇年」、「幸運麻雀貓盲盒齊瘋搶」自動售賣機，祝願大家蛇年收獲豐富，滿滿福氣！

「招財麻雀貓富竹賀蛇年」戶外新春裝置

日期：2025年1月9日至2月17日

時間：上午10時至晚上10時

地點：香港仔中心露天廣場及4期地下



新年好去處2025【3.4】太古廣場及星街小區呈獻「細織祝福 喜悅年年」

太古廣場和星街小區呈獻「細織祝福 喜悅年年」，打造一系列搶眼色彩繩藝裝置、精緻利是封及豐富購物禮遇，把傳統佳節喜悅細織進每一個角落！

新年好去處2025｜太古廣場及星街小區呈獻「細織祝福 喜悅年年」

「細織祝福 喜悅年年」

日期：2025年1月16日至2月16日

地點：太古廣場



新年好去處2025【3.5】香港 ifc 商場呈獻「錦繡萬象繪如意」

春意盎然,山水相映景如畫,諧和之中洋溢蓬勃生氣,掀開一年之始。為慶祝農曆新年的到來,香港 ifc 商場隆重呈獻「錦繡萬象繪如意」新春藝術裝置,一幅崇山峻嶺畫卷高掛於商場中庭,寓意繁榮興旺。

新年好去處2025｜香港 ifc 商場呈獻「錦繡萬象繪如意」

「錦繡萬象繪如意」

日期:2025 年 1 月 16 日(星期四)至 2 月 12 日(星期三)

時間:早上 10 時 30 分至晚上 10 時

地點:ifc 商場一樓中庭



新年好去處2025【3.6】THE SOUTHSIDE 新春甜蜜「鋁」途

港鐵商場THE SOUTHSIDE由即日至2月16日再度聯乘港島南學校，包括新會商會陳白沙紀念中學及香港加拿大國際學校，打造新春大型藝術裝置 ─ 甜蜜「鋁」途，將超過200個回收鋁罐轉化為手繪藝術作品，賦予回收物二次生命，組裝成心型裝置，同時祝願大家來年福運「全」開！

THE SOUTHSIDE【甜蜜「鋁」途】

日期：2025年1月9日至2月16日

地點：THE SOUTHSIDE LG中庭



新年好去處2025【3.7】北角匯與 Dustykid 塵 新春聯手呈獻「好運蛇蛇蛇蛇進來」

蛇年將至，為祝福香港市民有個幸福美滿新一年，北角匯於即日起至 2 月 16 日特別與本地療癒圖文創作品牌 Dustykid 塵 聯乘舉辦新春主題活動 --「好運蛇蛇蛇蛇進來」-- 透過溫馨治癒又好意頭的插畫及文句，讓塵將好運「蛇」給你！

好運蛇蛇蛇蛇進來

日期：即日起至 2 月 16 日

時間：中午 12 時至晚上 10 時

地點：北角匯二期 2 樓 214 號舖 (近 燒肉 Like 餐廳)

北角匯一期 (酒店基座商場) 1 樓 105 及 108 號舖 (近 The Tokyo Trend 店)



新年好去處2025【4.1-4.17】

新年快到，各位父母準備帶子女到哪裡慶祝新年？最近多個地方舉辦了工作坊或娛樂親子項目優惠，玩樂同時建立親子關係，一同留下美好回憶。現在報名更可享有獨家優惠，立即參閱精彩的新年親子活動吧！新年全港17大工作坊/餐廳/遊樂場