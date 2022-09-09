私隱｜2千家長無視危險　FB留小孩資料選小模特兒　台政府也發聲

早前，台灣某經營兒童嬰兒用品的Facebook專頁，發文舉辦小模特兒公開選拔，規則是要求家長於公開貼文留言區提供孩子近期照片，註明小名、身高、體重，選擇方便拍攝的縣市，如有孩子Facebook／專頁／IG更好，選中就能免費拍攝高規格精修照片。



廠商特別強調，請家長直接留言、不要私訊，理由是「廠商直接挑、廠商可看到更多照片」；留言熱絡也可增加Faceook觸及率。滾雪球宣傳策略奏效，短短3天內就累積有2000多則留言，上千名家長前仆後繼奉送孩子照片和基本資料，有的甚至還註明出生年月日。

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上千則奉送個人資料的留言中，有少數留言善意提醒活動潛藏侵害兒童權利的隱憂，但該專頁的小編高調反駁「爸媽都有權發佈自己小孩照片權利吧！看不慣就封鎖粉絲團就好了啊，想幫小孩留紀念有甚麼問題嗎？真的很正義魔人（編按：正義到走火入魔）」。

殊不知，這個活動連台灣衛生福利部保護服務司司長張秀鴛都看不下去，她除了親自留言提醒家長，也希望媒體協助報道，提醒家長：很多性剝削一開始看起來都是正常的商業行為，「狐狸尾巴都在後面」，絕對要提高警覺。

張秀鴛說，目前Facebook看來「暫時沒有違法行為」，因為沒有看到裸露、性剝削。但要提醒家長，無論是私訊給廠商或公開貼在留言區，都很危險，因為不知道目的是否單純、後續如何利用。從過去案例看到，很多性剝削一開始都是看來正常的商業行為，不會明白說要裸照，而是用漸進的方式，狐狸尾巴都在後面。

張秀鴛指出，剛開始平淡無奇，一個很正常的拍攝活動，家長會很注意，但後續發生的事情，往往都是在「平靜海面下的波濤洶湧」，現在根本不知道後續會出甚麼招。比方說，說拍一張上半身裸露沒關係、要小孩做些有點奇怪的動作。家長可能隱隱不安，又因為一些誘因和條件，很煎熬「要不要相信他」。

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這樣的活動舉辦方式，對孩子和家長也很沒保障。張秀鴛也說，正常的平面媒體公司要徵選模特兒，應該要以律師公證等具法律效力保障的正當方式去進行，不會是這種方式。

有其他擔心的家長指出，活動辦法這麼簡略，是不是騙個人資料？選中才談細節，選中私下敲模特，不額外公佈名單，誰知道來聯絡的是不是真的廠商？粉絲團每則帖文都在徵求模特，是不是某些廠商想找連車馬費都不用給的免費小孩模特的管道？家長接受選拔規則，提供照片之後，就等於授權廠商使用嗎？有沒有簽肖像權使用合約？

就算廠商沒問題，網絡世界的有心人士也很多。張秀鴛說，從孩子的照片、個人資料，還有家長的帳號，當中就能汲取非常多資訊。過去許多兒童權利公約相關的文章都提醒過，兒童照片和影片可能會被非法利用、重製，可能是被拿去戀童癖的網站跟社團分享。知道孩子讀甚什麼學校、常出沒的地方，也可能讓有心人士有機會在現實中接觸到小孩，甚至對孩子下手，做出不好的事情。

「家長真的要提高警覺，不要想當星爸星媽想昏頭，自己直接開門讓人進來。」張秀鴛說，現在衛福部（衛生福利部）沒有法律介入的空間，也不能要帖文移除下架，Facebook也無法檢舉，所以她也着急地在下方留言，請家長注意個人資料，注意拍攝目的是否單純，務必慎重。

台灣兒福聯盟政策中心資深主任李宏文表示，家長都希望孩子受肯定，有心人士利用此心態，隱藏不利於孩子的目的、鑽法令的漏洞。如擔任模特兒是勞務工作，台灣勞基法規定15歲以下勞務需事先向地方勞工局申請許可。廠商以贈送照片取代酬勞，迴避勞動主管機關的監督，恐構成勞務剝削。

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李宏文表示，對特殊癖好者來說，有時候不需裸露的照片就足以他們幻想，仍具有一定市場；近年因加疫情影響，人們上網時間變長，各國或跨國的兒少網路性剝削、誘拐、詐騙，都翻了不只一倍，台灣亟需師法國際，成立跨部會兒少網路安全專責單位，才能預防孩子成為被害人。

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