【阿翔與蝦多士10】阿翔化身外賣仔　

這是一個關於兩歲小孩阿翔和一隻退休導盲犬「蝦多士」的任務之旅，今集阿翔和蝦多士將繼續留在餐廳，不過不是做侍應，今次挑戰做外賣仔！

合理任務有助增強自信心

今次阿翔同蝦多士完全示範了一次如何增加小朋友自信的最佳做法，首先為他們設立一個豐挑戰性而又私合他們能力的任務，完成後亦收到來自伯伯的讚美，小朋友的自信便會慢慢透過這些成功感，建立起自我形象。

香港基督教服務處深中樂Teen會隊長程黛雲女士補充，自我形象及自尊心的建立，是從自己的經驗及別人對自己的反應中逐漸形成的。家是小朋友第一所學校，而家長就是小朋友的第一位老師，不但教導生活技能，家庭更是奠定小朋友人格和價值觀基礎的地方。小朋友常利用各種機會來試驗自己的能力，如果對手與自己的能力不協調時，他們很快就放棄而另找新的對手。

一旦符合了興趣與能力時，就會有顯著的進步而令他們感到高興，進而稱讚自己並全心投入於活動之中。小朋友就在這種過程中發現自己的價值，這些體驗同時也能成為心理上的支持，形成活動的意欲。有自信的小朋友遇到新的事物就會有敢於嘗試的精神，小朋友努力的想增加自己的價值感，而且也會藉著對自己的肯定及稱讚來增加信心。

因此，當家長看見小朋友這種努力的精神，家長都應該為之喝采，家長別讓小朋友只有「內發性的報酬」，更應該從外在給予勉勵和稱讚。

怕羞是正常的

阿翔今集受到讚賞時，表現得相當怕羞，程女士強調每位小朋友自從一出生就與眾不同，除了先天的氣質不同，每位小朋友的社交智慧也有著不同的表現，作為家長絕不應該責罵自己的小朋友是「鵪鶉」；應接納個性害羞的小朋友。

如小朋友的怕羞程度影響社交生活，筆者建議家長可以透過角色扮演的方式，讓小朋友慢慢學習到基本待人接物的方法之後，家長可鼓勵小朋友邀請他的朋友或同學放學後到家裡玩耍；在這之後，也可以帶著小朋友參加一些社區活動或團體活動，讓小朋友有機會接觸更多種類的人。

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