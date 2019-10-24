【深圳親子遊】交通科普園：兒童滑板車單車天堂　地鐵站步行即到

撰文：深圳親子部落
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爸爸媽媽是否又在苦惱周末要帶寶寶去哪玩？不少父母可能已去過深圳的親子熱門旅遊點，比如擁有巨長濱海長廊的深圳灣公園、西部也能看飛機的西灣紅樹林公園、顏值爆表植被眾多的香蜜公園。不過經多方打探，小編發現深圳有這麼一個特別的公園，值得每個孩子都去看看！新奇有趣還很可愛，趕緊帶上孩子一起去逛逛吧！
它就是Mini交通科普主題公園！小朋友在這裡不僅能玩耍拍照，還能學習到交通小知識！
特點1：漲知識
這個公園藏著超迷你的巴士、矮矮的紅綠燈、短短的斑馬線，超可愛、童心滿滿！很適合玩平衡車、單車、滑板車，孩子可以在迷你公路上暢快地玩耍。
點圖放大瀏覽園內設施▼▼▼
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特點2：拍拍照
紅色大巴算是這個公園的標誌了，上下層都有藍色的位置，拍照很上鏡。家長們帶寶寶打卡必去喲！
點圖放大瀏覽必去打卡位▼▼▼
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景田北七街公園（交通科普園）
地址：福田區景田北七街街心公園
門票：免費
交通：
巴士：福田外國語學校公交站
地鐵：香梅北站B3出口（步行5分鐘）；梅景站D出口（步行10分鐘）
自駕：自駕至「福田景田北七街街心公園」，旁邊景田網球中心停車場可以停車
停車費用：首小時5元，之後1元／小時
【本文獲「深圳親子部落」授權轉載，微信公眾號：szkidsfun】