【深圳親子遊】交通科普園：兒童滑板車單車天堂　地鐵站步行即到

爸爸媽媽是否又在苦惱周末要帶寶寶去哪玩？不少父母可能已去過深圳的親子熱門旅遊點，比如擁有巨長濱海長廊的深圳灣公園、西部也能看飛機的西灣紅樹林公園、顏值爆表植被眾多的香蜜公園。不過經多方打探，小編發現深圳有這麼一個特別的公園，值得每個孩子都去看看！新奇有趣還很可愛，趕緊帶上孩子一起去逛逛吧！

它就是Mini交通科普主題公園！小朋友在這裡不僅能玩耍拍照，還能學習到交通小知識！