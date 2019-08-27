新生命來臨　對大孩子的愛不應變少　只應更多丨失敗媽媽

一個新生命在我的肚子中不斷成長，家中3歲多的陳皮對於這事，沒有一句負面的評語。

不過，身邊總是充滿很多衝口而出、用嘴巴快過腦袋和心的無心之言：

「寶寶出世了，你就要做哥哥啦，媽媽到時要照顧寶寶沒有空照顧你的，你什麼都要學識啦。」

「到時你什麼都要讓寶寶，什麼都要分享給他的。」

「你大個啦，媽媽不能再抱你，要抱新的寶寶了。」

接收這些說話過後，陳皮依舊沒有開口說任何討厭新生命來臨的言語。

但他有近一個月時間，變得更黏人，晚上突然因很多奇怪的原因無法入睡，連續兩周每天都不小心撒尿...