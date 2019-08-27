新生命來臨　對大孩子的愛不應變少　只應更多丨失敗媽媽

一個新生命在我的肚子中不斷成長，家中3歲多的陳皮對於這事，沒有一句負面的評語。
不過，身邊總是充滿很多衝口而出、用嘴巴快過腦袋和心的無心之言：
「寶寶出世了，你就要做哥哥啦，媽媽到時要照顧寶寶沒有空照顧你的，你什麼都要學識啦。」
「到時你什麼都要讓寶寶，什麼都要分享給他的。」
「你大個啦，媽媽不能再抱你，要抱新的寶寶了。」
接收這些說話過後，陳皮依舊沒有開口說任何討厭新生命來臨的言語。
但他有近一個月時間，變得更黏人，晚上突然因很多奇怪的原因無法入睡，連續兩周每天都不小心撒尿...
第二胎來臨，第一胎自然升級成為哥哥姐姐，其實哥哥姐姐還是個小孩。
而之前和他有耐心認真地說道理的種種方法，他以上突然出現的問題都沒有解決。最後，媽媽我只有完全的接納他變回小寶寶，每天用心陪伴他、多回應他即時需要、每天多說幾次真的好愛好愛他，有意無意擁抱他更多……
問題有一天，我都忘了是多少天了，突然通通消失。
其實這些看似無傷大雅的「忠告」，可能在上一代本來就平常不過、幾乎大部分二胎家庭都有的說話，以為孩子聽了，就會「明白」，就會「生性」，就會成為一個「成熟」的大哥哥。
可能真的會有這些說話而成就的「成熟」大哥哥，可是心底真正的感受和聲音就這樣抑壓下去了。
我們大部分人可能都是在這樣的環境下長大，我們都成了「成熟」的家長了。可是，問心一句，回想孩子時候的我們，我們真的喜歡這些說話嗎？真的認為這些說話沒有問題嗎？
避免這些有意無意加深孩子不安的說話，不會令孩子變得脆弱，只會讓孩子更明白事理，成為一個堅強又更懂得別人感受的人。
孩子的成熟，不是通過單純的打擊說話、無情衝口而出的戲言而成就出來的；孩子的成熟，是通過大人從小無私而源源不絕的愛、加上有邏輯因果的溫柔溝通去形成。
新生命來到了，以我愚見，對大孩子的愛，不應變少，只應更多。可是，如果大人都心力交瘁了，又如何付出更多？我不知道呀，家家有本難念的經。但人每天就是隨成長要面對更大的責任、更大的挑戰，要思考如何用更有限的時間和資源，去給予身邊人更大的愛和耐心。未生孩子之前，我們不是也想像不到自己愛孩子的力量， 原來可以有這麼大的嗎？
作者簡介：失敗媽媽
一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。
作者Facebook專頁：陳皮下廚
【編按：文章題目為編輯所擬。】
（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）