【親子跑】勿逼小孩跑全程　教練建議3階段訓練提高興趣

踏入秋季，很多爸媽都會帶子女一起參加親子跑活動。而坊間的親子跑組別的年齡多為3至12歲，距離則是以兩公里為多，兩公里這距離對小孩來說是否適合呢？比賽前爸媽又可以如何與小孩一起準備呢？來看看香港業餘田徑總會註冊教練楊銳湘（湘Sir）的意見。

對大人來說兩公里當然很短，但對小孩來說卻是難度十足，湘Sir引用小學的體育課來說明：「一年級的體能測驗是跑4至6分鐘，6年級才會跑400米，所以如果小孩只是3、4歲，要他跑足兩公里是沒可能，因為幼兒的心肺功能和肌肉都在發展中，應付不了這距離。」他又說在田徑訓練上看，3至5歲以訓練身體協調較好，6至10歲可訓練技巧和體適能。

「參加這些活動是沒問題的，小孩想跑又願意跑當然開心，但如果家長催逼小孩全程不停跑，就變成折磨了。」湘Sir多次強調與幼兒參加這類活動應以趣味為主，爸媽更應要有心理準備全程要遷就小孩的能力和節奏而跑跑停停。如要活動前訓練，湘Sir建議以培養興趣為主，又提出三個訓練階段讓小孩愛上跑步。

第一階段：牽手陪伴跑

這階段可視為熱身，做完全身伸展、暖身動作後，大人可牽著小孩的手陪他一起跑，湘Sir指大人可能要彎腰配合小孩高度，會較為辛苦一點。

第二階段：標誌跑

用物件設一個距離，小孩作來回短程跑。如果小孩是3、4歲，湘Sir建議離設定為30至50米，每次重覆6至10次。年紀越大可適量加長距離和次數。

第三階段：協調性訓練

緩跑過後，便可做些身體協調的訓練。湘Sir指爸媽可牽著小孩的手，小孩提起一隻腳，並用另一隻腳向前跳。