【親子跑】勿逼小孩跑全程　教練建議3階段訓練提高興趣

踏入秋季，很多爸媽都會帶子女一起參加親子跑活動。而坊間的親子跑組別的年齡多為3至12歲，距離則是以兩公里為多，兩公里這距離對小孩來說是否適合呢？比賽前爸媽又可以如何與小孩一起準備呢？來看看香港業餘田徑總會註冊教練楊銳湘（湘Sir）的意見。
對大人來說兩公里當然很短，但對小孩來說卻是難度十足，湘Sir引用小學的體育課來說明：「一年級的體能測驗是跑4至6分鐘，6年級才會跑400米，所以如果小孩只是3、4歲，要他跑足兩公里是沒可能，因為幼兒的心肺功能和肌肉都在發展中，應付不了這距離。」他又說在田徑訓練上看，3至5歲以訓練身體協調較好，6至10歲可訓練技巧和體適能。
「參加這些活動是沒問題的，小孩想跑又願意跑當然開心，但如果家長催逼小孩全程不停跑，就變成折磨了。」湘Sir多次強調與幼兒參加這類活動應以趣味為主，爸媽更應要有心理準備全程要遷就小孩的能力和節奏而跑跑停停。如要活動前訓練，湘Sir建議以培養興趣為主，又提出三個訓練階段讓小孩愛上跑步。
第一階段：牽手陪伴跑
這階段可視為熱身，做完全身伸展、暖身動作後，大人可牽著小孩的手陪他一起跑，湘Sir指大人可能要彎腰配合小孩高度，會較為辛苦一點。
第二階段：標誌跑
用物件設一個距離，小孩作來回短程跑。如果小孩是3、4歲，湘Sir建議離設定為30至50米，每次重覆6至10次。年紀越大可適量加長距離和次數。
第三階段：協調性訓練
緩跑過後，便可做些身體協調的訓練。湘Sir指爸媽可牽著小孩的手，小孩提起一隻腳，並用另一隻腳向前跳。
做齊以上三個階段後，訓練時間已差不多一小時，對幼兒來說已經足夠。如果小孩容易覺得悶，湘Sir建議可找數個小孩一起以遊戲來培養對跑步的樂趣，例如圍圈玩拋毛巾遊戲，給小孩一個豆袋，讓他拋向前再跑向前拾回，以不同的模式吸引小孩來跑動。
除了以上的訓練模式，在跑步姿勢、比賽當日的早餐湘Sir亦有些建議，不過他認為最重要還是家長的陪伴。
楊銳湘教練。
1：拋手巾遊戲——數位小孩圍成一個圓圈坐在地上，拿著手巾的人要在圈外走動，在不知不覺的情況下把手巾放在某人背後或地上，當「被選中的細路」得知自己背後有毛巾，便要立即起來追趕放手巾的人。如果放手巾的人跑得快過後者並坐在他的位置上，後者就要負責把手巾放在另一人背後；如果後者追到放手巾的人，放手巾的人便要繼續找下一個目標。
2：拋豆袋遊戲——給小孩一件略有重量的東西，例如豆袋，讓小孩向前拋、跑上前拾起，然後重覆這過程來跑一段路。湘Sir指這些小遊戲對大人來說可能很無聊，但對小孩卻十分喜歡。
3：提腳練習——跑步時應該提高大腿帶動全身，如拖腳跑便容易跌倒。湘Sir建議可在梯間進行踏梯級訓練來改善。訓練時左、右腳輪流腳踏上同一梯級，然後輪流踏回地面，同時要配合手的擺動。每邊腳可進行十次。
4：擺手練習——前後腳站立，純粹前後擺動雙手，不要左右擺，熟習正確的擺手動作。
5：服飾——服飾方面湘Sir就認為不需刻意買專門的，因為小孩大得快，可能半年就要換新的。而且小孩的運動鞋並沒很多款式，所以短衫、短褲和運動鞋便足夠。
6：早餐——比賽前一個半小時要吃早餐，湘Sir建議吃得輕便一點，六、七分飽便可；不要吃太油膩的食物，亦不建議喝奶。而賽前可吃些軟糖來做鼓勵。
「01齊跑」現送出Fitbit一套三款智能手錶及手環，皆適合追蹤運動過程，培養健康好習慣，鼓勵全家一起跑。只要綁定裝置，跑夠指定里數再同步數據，即有機會得獎！ 立即玩，按此：https://hk01.app.link/6lF87j0FUZ 了解01齊跑玩法：https://bit.ly/2ZS3NqQ