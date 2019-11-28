【冷鋒襲港】小朋友穿幾多衫先夠？　兒科醫生：2個位置溫暖就夠

天氣開始轉冷，日夜溫差大，不少父母都會為幼兒多穿幾件衣服。兒科醫生指，一歲以下的新生BB，體溫調節中樞功能尚未發展成熟，血液循環比較慢，手腳摸起來會較冷，但並不代表穿得不夠！

到底小朋友要穿幾多衫才夠暖？很多家長會摸摸他們的手來判斷是否加衣。不過，兒科醫生陳欣永指，這個做法並不準確。

他解釋說，1歲以下的嬰幼兒，體溫調節中樞功能尚未發展成熟，對外在環境氣溫的適應能力較差，加上血液循環較，因此手腳摸上來會較冰冷，並不代表BB穿得不夠暖。而且，穿衣多少也很視乎小朋友的體質，是否怕冷或者怕熱，「有些小朋友穿一件薄衫，食完支奶已出成身汗。」陳醫生建議，家長應因考慮孩子的體質而決定是否添衣。

陳醫生說，很多父母或祖父母都會以自己的感覺為小朋友穿衣，自己覺得冷便為寶寶不斷加衣。但其實幼兒吃奶所產生的熱量都很大，他們散熱又比較慢，如果他們穿衣過多，很容易身體過熱。

兒科醫生陳欣永。

醫生：摸手腳不能作準

陳醫生指，想了解小朋友是否已穿得夠暖，可以摸他們的頸背或是鎖骨的位置，如果這2個位置都和暖，即代表他們已穿得夠保暖衣物。

另外，他又提醒小朋友的肌膚嬌嫩，最好選擇棉質的衣物，較為乾爽透氣，又不易對皮膚造成刺激。如果小朋友較為好動，後背或腳底出汗，父母應為他們擦乾汗水，並換上乾爽的衣服，以免吹風時容易生病。