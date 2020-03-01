【新冠肺炎】台11歲童一開學即確診　防止校園群聚感染要這樣做

台灣2月25日才剛開學，就傳出一名11歲男童確診感染新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎），屬於家庭群聚感染，比較令人擔心的是男童在寒假期間有上補習班，目前該班也已停課。首例兒童確診讓家長慌張不已，到底該怎麼辦呢？

台灣感染新冠肺炎確診人數逾30例，而最令家長驚慌的莫過於2月25日出現兒童感染新冠肺炎首例，為第27例阿公的11歲孫子，他曾在2月11日及19日至醫院探視阿公，當時並無疑似症狀，2月23日進行接觸者採檢為陽性，確診後已收治醫院隔離觀察。此例屬家庭群聚感染，包含老翁、太太、大兒子、小兒子及孫子，一家9口就有5人確診。

11歲男童目前就讀小學5年級，所幸在開學前（24日）就確診，因此沒有去上學，但因寒假期間有到補習班上課，中央疫情指揮中心已通知地方教育局及衛生局，匡列在補習班接觸的老師、學生等接受檢驗，並進行居家隔離，目前該班也已停課。雖然補習班其他同學已在開學日進學校上課，但指揮中心應變官莊人祥表示，擴散的可能性很低。

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兒童染武漢肺炎機率低 家長勿過度驚慌

根據《中央社》採訪報導，中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬指出，中國大陸最新發表的研究數據顯示，從7萬多名臨床表現及實驗室診斷的病例中，感染武漢肺炎絕大多數落在30～79歲之間，1～9歲幼兒佔1％，10～19歲也僅佔1％，比例低很多。

再加上有延後開學，病毒在校園傳播的機會也比較小，莊人祥指出，根據目前中國大陸的少數報告，兒童罹患武漢肺炎的症狀較輕微，如：發燒、流鼻水、腸胃道症狀，雖有重症的報告，但很少見。

落實個人衛生防護措施 為最佳預防之道

本週適逢開學及228連假，疾病管制署特別呼籲，民眾應加強落實正確勤洗手、呼吸道衛生及咳嗽禮節，以及生病在家休息等良好衛生習慣，避免讓傳染病有機可乘。

開學後師生間互動頻率增加，若未做好防護措施，傳染病很容易藉機傳播並造成群聚感染，且可能透過學生將病毒帶回家中，傳染給家中其他成員。因此各級學校應提供充足完善的洗手設備，保持教室的清潔與通風，需要時進行全面環境清掃及消毒工作，隨時關心留意學生的身體狀況，並依規定進行傳染病通報，避免疫情擴散。

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【本文由「嬰兒與母親」授權轉載。】