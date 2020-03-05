【驚蟄來臨】濕度高腸病毒濕疹有機可乘　中醫教你4招內外夾攻

今日（3月5日）是24節氣中第3個節氣「驚蟄」，指太陽到達黃經345°時，動物昆蟲自入冬以來即藏伏土中，不飲不食，稱為「蟄」，到了這時天氣轉暖，大地春雷，而「驚蟄」即上天以打雷方式驚醒蟄居動物，對於生活在南方的香港家庭來說，同時亦是霉菌快速滋生的氣候。中醫師李國手針對濕氣、濕毒等問題，介紹三款食療及一款可擺放在家中的香包給大家，有效去濕保健對抗濕氣。 攝影：許珞珩

【快活流動派】3月5-7日限定

挑戰《風俗冷知識(驚蟄篇)》有獎問答遊戲，答中四題以上，即賞777「01積分」「01積分」！立即前往

潮濕天氣下易出口罩疹

李醫師指踏入驚蟄是霉菌快速滋生的氣候，令原來人體的濕毒更加快速影響我們的皮膚。他說：「加上近日新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），大家都需要經常佩戴口罩，所以較容易形成口罩瘡及口罩濕疹。」

李國手中醫師表示經常佩戴口罩，在潮濕天氣下較容易形成口罩瘡及口罩濕疹。

另外，春季亦較易出現腸胃炎、手足口病，水痘，諾沃克病毒等傳染病，李醫師說：「中醫學角度濕氣一旦積聚在脾胃，功能減弱，便容易讓病毒乘虛而入，最常見出現屙嘔症狀，故此階段要保住腸胃健康， 強壯脾胃，自然就可以預防受感染。」

春季亦較易出現腸病毒等傳染病，宜注意脾胃健康。（Getty Images)

李醫師特別介紹適合驚蟄使用的食療給大家袪濕增強抵抗力。

針對驚蟄食療法

+ 2

自製防霉抗菌香囊

除了內服湯水之外，李醫師還教家長自製香囊放置家中，有效針對春溫，具防霉抗菌之效。他說：「時下不少家長也會在小朋友身上掛上有消毒殺菌功效的襟章，其實古時人類流行在身上掛一個香囊，只要選用適合時節的材料，是有預防疾病之用。

家長可以自己製作，只需放入兩味中藥材料，在驚蟄前夕擺放在小朋友的房間、書包，甚至大人的睡房，所有濕氣重的地方，即可防霉；放置期為一個月左右，如發現香囊氣味變重，或出現一些小昆蟲， 掉丟並重新製作便可。」