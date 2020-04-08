【媽媽最愛男神】蘇志燮宣布結婚　細數韓國6位愛妻號已婚男星

男神蘇志燮昨日宣布與26歲女主播結婚，蘇志燮所屬的事務所表示「蘇志燮遇到了珍貴的緣份，結下了百年之緣。」，相信蘇志燮會成為新一代愛妻號已婚韓星！其實韓國娛樂圈有不少已婚男星，更有些是有名的愛妻號！

1.蘇志燮

拍攝《主君的太陽》、《對不起，我愛你》的韓國4大男神之一的男星蘇志燮去年5月承認與26歲女主播趙銀政相戀，日前宣布已於4月7日登記結婚。蘇志燮與社交網站表示，「從今日開始和人生伴侶一起開始了新的生活」，相信蘇志燮會成為新一代愛妻號。

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2.劉在錫

韓國娛樂圈公認的愛妻號非劉在錫莫屬啦！韓國人氣綜藝節目《Running Man》主持人劉在錫和主播羅靜恩於2008年結婚，結婚11年間依然將老婆放在第一位。劉在錫在獲頒大韓民國大眾文化藝術總統獎時，當眾感謝老婆的付出和辛勞。拍攝節目時去到網吧，劉在錫亦在節目中提到「下次一定要帶我們靜恩來，她一定也會喜歡這裡！」愛妻號形象深入民心！

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3. RAIN

《浪漫滿屋》男主角RAIN鄭智薫與金泰希2017年結婚，婚後二人一直非常恩愛，據悉，早前金泰希生下第二胎，生產時RAIN一直陪在金泰熙身旁，形影不離的照顧她。RAIN亦曾經說過「她無論在我艱難時還是幸福時也一直陪伴在身邊，十分感動。一直以來累積的愛意和信任使我想和她舉行婚禮。」

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4.HAHA

韓國人氣綜藝節目《Running Man》主持人HAHA與太太星於2012年結婚，育有3個孩子。HAHA在婚前一直以「浪子」形象現身，但結婚後不但為太太改掉喝酒的壞習慣，而且凡事以太太為先。二人結婚快將8年，不但從不吵架，HAHA更經常在Instagram發佈家人的照片，因此亦被稱為超級愛妻號。

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5.車太鉉

拍攝《我的野蠻女友》、《與神同行》的男星車太鉉是韓國娛樂圈中知名的愛妻號，他與相愛13年初戀女友於2006年結婚，育有三名仔女。車太賢為了不讓老婆感到不安，有床戲部份的戲通通不會接拍，他亦曾經公開表示，「男人至少要在自己心愛的女人面前放下自尊」

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6.曹政奭

最近熱播《機智醫生生活》的男性曹政奭和歌手老婆 Gummy拍拖五年，於 2018 年 結婚，早前更傳出Gummy懷孕的好消息。二人結婚快將2年，一直非常恩愛。