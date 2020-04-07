【新冠肺炎】貪方便常食加工肉影響健康　營養師教媽媽自製醃肉

受新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，全家人一日三餐多留在家進食，家長要每天照顧在家的小朋友，最苦惱的一定是煮什麼給他們吃。一方面，家長自己有時想方便，另一方面，疫情期間也想減少出門，因而會購買保存期更長的食物，而香腸、火腿正正符合以上條件，但長期進食這類加工肉類，真的可以嗎？

香腸火腿為「1 類致癌物」

世界衞生組織在2015年已經把香腸、火腿及煙肉等加工肉列為「1 類致癌物」與吸煙同級。目前並未有實際證據說明紅肉會致癌，但加工肉類為了延長其保鮮期而添加了防腐劑，或是使用了大量調味料等處理手法，才是增加了致癌的風險的原凶。

不應用香腸、火腿取代新鮮肉類

註冊營養師Annie表示，香腸、火腿無論是大人和小朋友都不應該經常食用，不過兩者相比之下，火腿比香腸好一點，皆因火腿銷售期較短使用的防腐劑較少。不過如果用香腸、火腿、午餐肉之類的加工肉類去取代新鮮肉類，小朋友便吸收不到好的蛋白質，尤其是疫情期間，小朋友更需要食更多不同種類的蛋白質去促進生產免疫球蛋白增強免疫力。

註冊營養師Annie建議家長可自行醃製肉類取代香腸、火腿

家長可自行醃製肉類 最長可存放兩星期

註冊營養師Annie建議家長可以用自行醃製的方法去取代進食香腸、火腿等的加工肉類，效果同樣方便。家長可以用新鮮免治豬肉自行醃製，加少許豉油、糖，最後可分成小包放進雪櫃，到需要用時才取出，在負18度的冰格，可保存一至兩星期，而用法可以是做成肉丸，當肉碎加入炒飯亦可。

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因此要避免進食這類加工食品，常見的例子可以按圖：