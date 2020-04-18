許冠傑與妻子相戀50年依然恩愛　盤點娛樂圈6對恩愛夫妻相處之道

歌神許冠傑早前舉辦夢想演唱會，妻子亦有現身。許冠傑與太太Rebecca Fleming相戀超過50年，一直恩愛如昔，是娛樂圈中的模範恩愛夫妻之一。其實娛樂圈有不少明星夫妻結婚後一直非常恩愛，如張繼聰謝安琪、陳豪陳茵薇等，即盤點娛樂圈6對恩愛夫妻。

1.許冠傑 Rebecca Fleming （1971年結婚）

歌神許冠傑60年代出道至今，擁有無數經典金曲，但他一生中就只愛着太太。許冠傑與太太Rebecca Fleming相戀超過50年，堪稱現代童話。1966年只有18歲的許冠傑在麗晶酒店唱歌演出，結識了來港度假的美菲混血兒Rebecca Fleming（Rebu），二人一拍即合，很快墮入愛河。當年二人在香港邂逅相戀，其後Rebu回到美國，許冠傑就與Rebu每日以書信聯絡。

其後二人為了能夠長期見面，1971年決定於結婚，許冠傑更為妻子創作了歌曲「A carnation for Rebu」。二人已經結婚快50年，至今依然非常恩愛。

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2. 張繼聰 謝安琪 （2007年結婚）

張繼聰和謝安琪在2007年結婚，是近年娛樂圈中有名的「模範夫婦」。張繼聰和謝安琪由出道以來不斷受到外界抨擊，二人婚後更不堪壓力一同患上抑鬱症，不過隨著時間，二人攜手跨過難關，成為圈中的模範夫婦。去年情人節，謝安琪告訴張繼聰「唔想要任何物質嘢，只係想要一份過咗好多年之後都仲記得嘅禮物」，結果張繼聰帶著Kay到尖沙咀海旁，問人借了一支結他，即場自彈自唱情歌《每天愛你多一些》，真的非常恩愛！

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3.周潤發 陳薈蓮 （1987 年結婚）

發哥周潤發是娛樂圈出名的超級愛妻號，周潤發1987 年與陳薈蓮結婚，兩人沒有孩子，一直過着二人世界。陳薈蓮是新加坡富商之女，二人相識後通過電話聯繫，其後成為無話不談的知音。周潤發和陳薈蓮相戀30年，在發哥成為國際巨星的期間，發嫂則在發哥身後的賢內助和經紀人，默默的付出。

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4.陳豪 陳茵媺（2013年結婚）

陳豪和陳茵媺這一對亦是娛樂圈有名的恩愛夫妻，二人結婚7年育有3名仔女，雖然有仔女，但二人依然恩愛如昔。結婚多年如同熱戀期全因二人婚後，每日都會互相講「我愛你」，而且在出門前他們一定會抱抱、goodbye kiss；每年亦會計劃一次只有兩個人的旅行，留下屬於二人新的回憶；重要日子如結婚紀念日、情人節，他們會暫時放下小朋友，享受獨處時間。

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5.劉青雲 郭藹明 (1998年結婚)

劉青雲和郭藹明結婚20多年，是圈中的模範夫妻，即使結婚多年，二人至今行街仍會甜蜜拖手，郭藹明婚後亦實行事事老公行先，亦會適時向老公撒嬌。劉青雲亦曾公開感謝太太郭藹明「我要多謝我太太，每次當我揸住隻太空船，飛到去宇宙唔知邊一度嘅時候，你總係有辦法，令我好安全咁返嚟地球，多謝！」

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6. 苗僑偉 戚美珍 （1990年結婚）

「三哥」苗僑偉與戚美珍亦是圈中模範夫婦，二人1990年結婚，結婚初期因戚美珍性格火爆，常常鬧分手。不過苗僑偉靠著3大舉動，成功將老婆收服，首先，苗僑偉會無條件包容、主動向三嫂示好；第二，三哥會為了三嫂安心，杜絕一切緋聞；第三，無論戚美珍身形和樣貌變成如何，依然不介意，並表示結婚後一定不離不棄。