【復課】減低校園公共空間傳播病毒風險　醫生教路防疫細節

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全港學校停課已逾4個月。教育局宣布，學校由5月27日起分階段復課，高小（小四至小六）及初小（小一至小三）分別將於6月8日及15日復課，並實行半日上課，以減低傳播風險。孩子數小時留在校園，身處於不同的公共空間，也要注意不同的防疫細節，家長不妨與孩子及早預備！

小學及幼稚園高班將分階段復課。（資料圖片）

不宜集會、上體育課

全科醫生鍾偉傑指，為減風險，應避免讓太多孩子聚集。「如果平時學校習慣要學生喺操場集合，先返課室，復課後可以叫啲學生直接返課室，避免全校學生聚集在一起。但如果都要集隊嘅話，睇下可唔可以每個學生前後左右最少相隔一米距離。」

此外，鍾醫生亦不建議今個學年上體育課。「戴住口罩做運動時會好焗，同埋始終都會有身體接觸，建議將體育課轉為自修堂。」而在課室上課前，他建議可先用消毒濕紙巾抹一抹桌椅。「抹完枱，都可以順手抹埋凳，坐後面個同學仔都會接觸到凳背。」

注意小息細節

鍾醫生指，同學小息進食前，記緊先洗手，才除口罩。「年紀較小的小朋友，如一年級至三年級，佢哋唔係咁識除低口罩後要點處理。如果口罩量充足，洗完手就將口罩掉咗佢。而家坊間都有好多口罩儲存夾，如果是高年級，可以除口罩之後放入去。唔係嘅亦可以用兩張紙巾，一上一下鋪喺口罩兩面，將口罩接觸面部嗰面向內摺，擺喺褲袋或枱面。食完嘢，洗完手再戴一個新口罩，戴完之後再洗手，前後要洗三次。」

按圖即睇校園防疫細節：

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洗手要足20秒

他補充，如學生到訪校內圖書館，返回課室前亦宜先洗手。「始終啲圖書太多人接觸，如果借咗書，亦最好用啲消毒濕紙巾將本書抹一抹。」他又提醒大家洗手時，不需要刻意用酒精產品，「唔使特別用酒精去洗，如果每日洗咁多次手，會容易引起手部皮膚敏感。用一些比較溫和嘅梘液，甚至清水都唔係咁大問題，但就一定要洗足20秒，同埋洗乾淨哂手指罅、手指甲，就會安全好多。」

按圖即睇放學入屋防疫步驟：

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按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校暑假不一，上學日數略有不同）