【補充練習】切忌狂做不停操練　資深英文老師：最重要是揀對練習

一年一度書展即將舉行，每年不少家長也會趁機入場買平書，而補充練習也成為掃貨的目標，也是每年的討論話題，不少人也會有疑問，究竟補充練習做得愈多成績愈好？中英數常科科都要買？ 有小學資深英文老師提醒家長，補充練習不是做得多就好，重點是要了解孩子的弱項，揀對練習，否則只會弄巧反拙，不但未能令成績有進步，更令他們失去信心。 攝影：黃寶瑩

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現時不少小學各學科除了學習課本及作業以外，都加入補充練習作教材，大角嘴天主教小學任教英文科的周惠賢主任表示，學校在選擇教材時，會根據學生的學習作出評估，她指學校已得到評核質素保證平台（AQP）的認證，這是考評局開發的網上系統，利用多方面資料分析測考試題，以保證題目的質素。

「在每年的3次考試後，都會輸入試卷的內容到網上系統，以了解試題是否切合學生程度，並分析學生最多錯在哪些地方，這有助老師了解學生的弱項，而我們也會根據這些分析資料去揀選適合的補充練習等教材予學生，以鞏固及加深學習。」周主任說。

最重要是要揀對練習

除了學校的功課，家長也會另購補充練習要求子女在家做，特別在測考前更會「加操」，要他們不停做。周主任表示明白家長也想孩子成績好，但不是做得多就好，更重要是要做得「對」。

「不少家長在收到子女的測考試卷後，第一時間就會睇分數，其實最重要是了解他們錯在哪裏，之後再加強這方面的訓練，揀選適合的練習。」周主任提醒家長做得對比做得多更重要，若要小朋友不停做，會令他們討厭及失去學習的興趣，並會求其做，做得再多也沒有意思。「最重要是了解孩子弱項，揀對練習，只是要他們不停做咁辛苦又有什麼意思？」

她指有家長會揀選一些程度較深的練習，這樣不但成績沒有改善，更會令他們產生挫敗感。「補充練習程度太難，他們不懂做，會因此令自信心降低，更會失去學習動力。」

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測考前狂做補充練習 帶來反效果

學習需要持之以恆，周主任建議家長不要在測考前要孩子「狂操」練習，她指這樣除了會影響作息之外，更會增加壓力，影響成績。「應該要按步就班，每日去溫習，家長可以在子女完成功課後，給他們去做一些練習，而非一次過在測考前狂做，這樣可鞏固所學的知識，更有成效。」

補充練習目的非操練

相信有到書展的人，不難發現近年各大補充練習的出版社，都位處當眼位置，而且經常迫滿人，可見家長對補充練習的需求大增。躍思教育出版社高級出版經理劉東霞（Amy）指，近年家長在購買補充練習的數量有明顯增幅，因應各學科的不同需要，更會針對性如閱讀理解、寫作等分別購買不同類型的練習，但她強調做練習的目的並非「操練」，而是要針對需要定期訓練。

「補充練習的功能是輔作教材，家長要了解子女的能力而去選擇，哪一科弱的就要補底，另一科能力較強的則可以選擇深一些的練習加強訓練。」Amy提醒家長切忌強迫子女一次過做很多，當他們抗拒地去做，不但未能吸收，更會討壓學習。

不要只看優惠著數

「要好好地為子女分配學習時間，根據他們的學習進度，可以每星期做一次，不會令他們抗拒，這樣比做得密做更為有效。」有家長會趁書展的優惠，而大量掃補充練習，Amy強調家長應專注在子女的需要，不是只睇優惠。

「家長最重要了解子女在哪一科哪一個範疇需要加強訓練，關注在能力較差的部分，揀選適合的練習，這比有什麼優惠著數更重要。」她建議家長可以利用暑期，為子女鞏固去年的知識，再預習下學年的課程。

「今年情況較為特別，下學期停課關係，學生主要用網上學習，知識吸收也會有影響，家長可以趁暑假，揀選下學期的補充練習，如小二升小三，可以揀小二下學期的練習，重溫所學過的知識，之後再預習小三上學期的課程，讓他們有初步了解。」

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