婦人煮Big Big Shop西洋菜疑食物中毒　媽媽烹調蔬菜注意4件事

日前一名42歲女子經Big Big Shop網購西洋菜，在家進食後出現食物中毒徵狀。衞生署衞生防護中心昨日（4日）公布，正調查該宗懷疑食物中毒個案，提醒市民要留意含草酸鈣針晶體的蔬菜。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，除非清楚蔬菜的來源地，否則宜避免生食蔬菜，烹調前亦要小心處理。

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海芋葉留毒素

該名女子在家進食西洋菜後，出現喉嚨腫痛、腹痛、噁心及腹瀉等病徵，隨即向私家醫生求醫。衞生防護中心表示正調查個案，又指進食意外混有含草酸鈣針晶體植物的蔬菜可能引致食物中毒，提醒市民切勿採食野生植物、從可靠的供應商購買蔬菜；以及取走混在食用蔬菜裏的其他植物，並在煮食前徹底洗淨蔬菜。

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示，根據食物安全中心，含草酸鈣或草酸鹽的食物可導致食物中毒，過往的個案中，涉事蔬菜有西洋菜、芥蘭、生菜、菠菜、枸杞。「但本身呢啲食物嘅草酸鈣含量唔高，反而未必因為呢啲菜而令身體出現中毒情況，而係因為用咗含有草酸鈣針晶體嘅海芋葉。」

她續指，海芋葉「好大塊，好似芭蕉葉咁」，在運送過程中，供應商會以海芋葉墊底或覆蓋蔬菜，以遮擋陽光、保存濕氣。當局亦曾提醒業界，在運送和加工處理蔬菜時，不應以海芋葉覆蓋蔬菜。

可致腎功能下降

Annie指，根據台灣國家環境毒物研究中心，如進食含草酸鈣的食物，即時反應包括黏膜病變，如喉嚨、嘴巴、舌頭腫脹、生水泡；當觸碰眼睛，會疼痛、流眼水；呼吸困難、皮膚敏感、肚痛、腹瀉等。同時可導致慢性中毒反應，包括腎功能下降。

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烹調蔬菜注意4件事

她提醒，大家烹調蔬菜前，首先要清洗並浸泡足夠時間，建議5至20分鐘。「當浸泡得久，或經水煮後，毒素就會在水裡流失。如果喺屋企未必好有時間去洗菜，煮完之後最好唔好飲埋啲菜湯，由得水分流走。」

Annie補充，若是可削皮的蔬菜，如南瓜、節瓜，則去皮進食。除非清楚蔬菜的來源地，否則避免生食。「尤其是有葉的蔬菜，或西蘭花，如運送過程蓋上了海芋葉，便可能有殘餘農藥或微量毒素。」

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