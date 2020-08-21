棄高薪厚職創業推繪本　培養孩子閱讀習慣　媽媽：帶埋圖書入產房

電子產品無處不在，要培養孩子的閱讀習慣，讓他們主動手執書本，對家長來說都是一大難題！從事教育行業逾十年的Michelle是兩孩之母，自孩子出生，已著力為孩子挑選圖書，其後更放棄高薪厚職，成立線上閱讀平台，並推出自家原創繪本。女兒曾歷校園欺凌的她，近日推出圖書系列，宣揚保護兒童訊息。「好似性侵犯話題，如果用說故事形式同小朋友講解，就唔會怕唔好意思！」

按圖即睇Michelle的培養閱讀習慣貼士：

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帶故事書入產房 家藏3600本圖書

Michelle曾於全球最大型的私營教育機構工作逾十年，並擢升至亞太區管理層。十多年前，她誕下長女。成為媽媽後，她著力培養孩子的閱讀習慣，甚至於臨盆時，已帶同故事書入產房待產。「唔需要等小朋友識講嘢，先開始閱讀。佢聽你講故事，一方面促進親子交流，同時都潛移默化認識緊詞彙。」

她表示，孩子自出生起已不斷閱讀，從聆聽故事，到短篇繪本、小說，培養閱讀習慣的策略隨孩子的年齡改變。這些年來，她悉心為孩子挑選適合的圖書，更在家中建起藏書量達3600本的「迷你圖書館」，女兒在10歲時，更已讀了4000多本書。「以前的工作都容許我在家工作，所以每日都會花時間同佢哋讀故事書，可能早餐、午餐抽15分鐘，每日最少3節，久而久之佢哋一起身就自然去書架搵書睇。除咗親子關係親密咗，佢哋嘅語言能力都比其他同齡小朋友高，學習興趣亦提高咗。」

女兒曾歷校園欺凌 改編真實個案創繪本

Michelle的長女及幼子現時分別為13及11歲，當了逾十年的媽媽，更激發她追逐心底裡的夢想。「一直都好想離開舒適區創業，同公益有關嘅，可以回饋社會，同時應用我對挑選圖書嘅經驗。」2018年，她毅然辭職，創立閱讀點®，透過原創繪本、線上閱讀平台，以及線下閱讀和公益活動，培養孩子對閱讀的興趣。

她最近推出一套七本的《孩子是百寶箱 We Are Children Treasure Box》圖書系列，備有中、英文版本，內容圍繞兒童權益，以國際培幼會守護兒童的安全守則「No! Go! Tell!」作靈感，教導孩子在不安全的情況下，以「不﹑跑﹑說」三個步驟作口訣，保護自己。「我個女升中時，都曾經遇過校園欺凌。虐兒、欺凌，其實唔只出現喺落後地方！」

每本圖書的短篇故事均以真實個案改篇，並以小朋友的第一身角度撰寫，Michelle的兩名孩子更參與了繪本的創作過程。「我哋邀請咗囝囝、囡囡同幾個小朋友，就真實個案進行討論，然後用返小朋友嘅語法寫出嚟。如果只用大人角度，圖書就會變咗textbook（教科書）。過程有小朋友嘅參與，會令小朋友睇嘅時候更有共鳴，更投入。」

按圖預覽繪本系列：

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家長予以支持 鼓勵情緒紓發

Michelle更希望，家長可借助圖書，教導孩子保護自己。「圖書每隔幾頁就會設有問題，等家長引導小朋友思考，問佢哋『你會點做？』、『有咩感受？』。好似性侵犯話題，其實唔單止肢體接觸，言語上令小朋友覺得被冒犯，都已經算係，如果用說故事形式同小朋友講解，就唔會怕唔好意思！」

她又分享，孩子恰巧正適逢反叛期，是次的創作，更製造了更多機會讓她和孩子交流。「佢哋過程中都學到表達意見，以及接納別人意見。尤其係囡囡，會覺得分享緊自己嘅經歷，同媽咪一齊幫人，特別有成就感。」

作為過來人，Michelle認為，若子女遇上欺凌等不快事件，家長要懂得聆聽，同時鼓勵孩子紓發情緒，並予以支持。「通常會有兩個情況，一係小朋友冇同你講，而你留意到有異樣，就要引導佢；二係佢會同家長講，家長就要幫佢紓發情緒，攬住佢，俾佢喊，等佢知道你喺佢身邊，件事唔係佢嘅問題。我個女係第二個情況，佢遇到嘅係社交欺凌，佢有返嚟講，但就係唔喊，唔肯承認對方嘅欺凌行為。佢想控制自己，但其實控制唔到，情緒就會唔穩定，亂發脾氣。當刻家長唔應該批判，反而要給予肯定同支持。」

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