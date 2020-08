棄高薪厚職創業推繪本　培養孩子閱讀習慣　媽媽：帶埋圖書入產房

電子產品無處不在,要培養孩子的閱讀習慣,讓他們主動手執書本,對家長來說都是一大難題!從事教育行業逾十年的Michelle是兩孩之母,自孩子出生,已著力為孩子挑選圖書,其後更放棄高薪厚職,成立線上閱讀平台,並推出自家原創繪本。女兒曾歷校園欺凌的她,近日推出圖書系列,宣揚保護兒童訊息。「好似性侵犯話題,如果用說故事形式同小朋友講解,就唔會怕唔好意思!」

帶故事書入產房 家藏3600本圖書

Michelle曾於全球最大型的私營教育機構工作逾十年,並擢升至亞太區管理層。十多年前,她誕下長女。成為媽媽後,她著力培養孩子的閱讀習慣,甚至於臨盆時,已帶同故事書入產房待產。「唔需要等小朋友識講嘢,先開始閱讀。佢聽你講故事,一方面促進親子交流,同時都潛移默化認識緊詞彙。」

她表示,孩子自出生起已不斷閱讀,從聆聽故事,到短篇繪本、小說,培養閱讀習慣的策略隨孩子的年齡改變。這些年來,她悉心為孩子挑選適合的圖書,更在家中建起藏書量達3600本的「迷你圖書館」,女兒在10歲時,更已讀了4000多本書。「以前的工作都容許我在家工作,所以每日都會花時間同佢哋讀故事書,可能早餐、午餐抽15分鐘,每日最少3節,久而久之佢哋一起身就自然去書架搵書睇。除咗親子關係親密咗,佢哋嘅語言能力都比其他同齡小朋友高,學習興趣亦提高咗。」

女兒曾歷校園欺凌 改編真實個案創繪本

Michelle的長女及幼子現時分別為13及11歲,當了逾十年的媽媽,更激發她追逐心底裡的夢想。「一直都好想離開舒適區創業,同公益有關嘅,可以回饋社會,同時應用我對挑選圖書嘅經驗。」2018年,她毅然辭職,創立閱讀點®,透過原創繪本、線上閱讀平台,以及線下閱讀和公益活動,培養孩子對閱讀的興趣。

她最近推出一套七本的《孩子是百寶箱 We Are Children Treasure Box》圖書系列,備有中、英文版本,內容圍繞兒童權益,以國際培幼會守護兒童的安全守則「No! Go! Tell!」作靈感,教導孩子在不安全的情況下,以「不﹑跑﹑說」三個步驟作口訣,保護自己。「我個女升中時,都曾經遇過校園欺凌。虐兒、欺凌,其實唔只出現喺落後地方!」

每本圖書的短篇故事均以真實個案改篇,並以小朋友的第一身角度撰寫,Michelle的兩名孩子更參與了繪本的創作過程。「我哋邀請咗囝囝、囡囡同幾個小朋友,就真實個案進行討論,然後用返小朋友嘅語法寫出嚟。如果只用大人角度,圖書就會變咗textbook(教科書)。過程有小朋友嘅參與,會令小朋友睇嘅時候更有共鳴,更投入。」

家長予以支持 鼓勵情緒紓發

Michelle更希望,家長可借助圖書,教導孩子保護自己。「圖書每隔幾頁就會設有問題,等家長引導小朋友思考,問佢哋『你會點做?』、『有咩感受?』。好似性侵犯話題,其實唔單止肢體接觸,言語上令小朋友覺得被冒犯,都已經算係,如果用說故事形式同小朋友講解,就唔會怕唔好意思!」

她又分享,孩子恰巧正適逢反叛期,是次的創作,更製造了更多機會讓她和孩子交流。「佢哋過程中都學到表達意見,以及接納別人意見。尤其係囡囡,會覺得分享緊自己嘅經歷,同媽咪一齊幫人,特別有成就感。」

作為過來人,Michelle認為,若子女遇上欺凌等不快事件,家長要懂得聆聽,同時鼓勵孩子紓發情緒,並予以支持。「通常會有兩個情況,一係小朋友冇同你講,而你留意到有異樣,就要引導佢;二係佢會同家長講,家長就要幫佢紓發情緒,攬住佢,俾佢喊,等佢知道你喺佢身邊,件事唔係佢嘅問題。我個女係第二個情況,佢遇到嘅係社交欺凌,佢有返嚟講,但就係唔喊,唔肯承認對方嘅欺凌行為。佢想控制自己,但其實控制唔到,情緒就會唔穩定,亂發脾氣。當刻家長唔應該批判,反而要給予肯定同支持。」

