九龍真光小學首輪面試改為拍片　校長：不要表現得太複雜和成熟

九龍真光中學（小學部）為私立的基督教男女校，學校於上周六（19日）舉行了兩場網上小一入學簡介會，而因為疫情的關係，為保障小朋友的安全，將更改小一面試的形式為呈交申請人之面試短片。校方預計和以往一樣，會收到約2000多份申請小一入學申請，合共提供約70個小一學位。 攝影：

聯系學校畢業有優勢 首輪需拍三條短片

九龍真光中學（小學部）署理校長林翠屏(左)、九龍真光總校長李伊瑩(右)

總校長李伊瑩表示，每年來自真光幼稚園的四成畢業生會升讀真光小學，而約五至六成的小學畢業生亦會升讀真光中學，而根據今年畢業人數，將有約20位幼稚園生升讀真光小學，換言之只會剩下50多個小一學位供非聯系學校申請人。

今次首輪面試，申請人需提交三條短片，內容分別為：自我介紹、親子閱讀時段分享以及介紹人/事/物件/活動，九龍真光中學（小學部）署理校長林翠屏認為，無論如何一定是面見形式最能看見小朋友即時反應，但一些主要的能力也可以在短片中看到，例如自我介紹時，可以看出小朋友的語言能力，能否說出較完整句子、詞彙量是否足夠；親子閱讀時段可以看出小朋友的閱讀興趣、習慣，當中透過家長的提問，也可以看出小朋友是否清楚故事中的因果關係、理解能力等等。

特別方法或有優勢 最怕家長交微電影

不少家長以過來人身份分享，為了讓小朋友留下較深刻印象，可以安排一些較特別的呈現方式，例如自我介紹時用講故事的方式，加入一些角色扮演元素或讓小朋友變變魔術等，但前題是內容仍然要符合校方要求。總校長李伊瑩表示：「這些特別的呈現方式都是表達的一種，同樣可以看出小朋友的多項能力，如想像、表達。不過最重要是，短片是想考核小朋友而非家長，因此家長和小朋友能合力想到一個較特別的表現方法，坦白說是會較引人注意和吸引些少。」

總校長李伊瑩補充，希望小朋友在影片內不要表現得太過複雜和成熟，做出不像自己年齡的表現，最怕是家長變成導演，小朋友變成演員，然後畫面特效精緻，呈交一套微電影給學校，這是不必要的。

次輪面試仍有待安排 若視像舉行仍會保留「熱身時段」

約2000多位申請人只會有200位進入次輪面試，目前因為疫情尚未穩定，暫時未決定形式是面見還是視像，惟獨校方更希望保持傳統，能面見小朋友最少一次。不過署理校長林翠屏透露，假如真的以視像形式進行，內容會是家長和小朋友分別和老師聊天、交流，雖明白家長和小朋友屆時會處於同一空間，但希望問小朋友時，讓小朋友自己回答。

而以往學校亦會有一個「熱身時段」，讓較內向的小朋友不會因陌生環境而大幅影響表現，但若然最終轉為視像形式，這個部分亦希望能得以保留，總校長李伊瑩指，會在和小朋友交流的過程中，最開始的一至兩分鐘內採不計分形式進行，希望有助小朋友接下來的發揮。

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