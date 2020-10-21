太太不敵癌魔今晨離世　林子博：你放心走吧！我會照顧好詠渝卓楠

林子博的太太董燕君（Shirley）2019年4月確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，一直接受化療及鏢靶治療。今年8月病情開始惡化，癌細胞擴散，進食都出現嚴重困難，近日再度入院，今晨（21日）終不敵癌魔離世，遺下一對分別15歲及11歲的子女，林子博在其facebook專頁貼文：「老婆～我會照顧好詠渝、卓楠！你放心走吧！愛你！」

49歲男藝人及前TVB娛樂新聞主播林子博，與太太結婚接近17年，太太患病加上不獲TVB續約的雙重打擊下，林子博與太太仍堅強面對，太太自去年底完成化療，但病情反覆，頻頻入院留醫。

（林子博-我們這一家facebook截圖）

早前林子博因無法負擔太太接受「幹細胞治療」治療的費用而發起網上籌款，望有心人可幫他一家度過難關，短短4日內已經籌到足夠的醫療費用，他隨即感謝每一位素未謀面、願意幫助他一家的人。

近日太太病情惡化並再度入院，今晨終不敵癌魔離世，林子博於早上約7時在其facebook專頁貼文：「外父外母～請原諒我沒有好好照顧你們的女兒，你們已團聚了嗎？老婆～我會照顧好詠渝、卓楠！你放心走吧！愛你！」

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