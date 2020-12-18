打邊爐│中醫營養師建議兒童慎吃3款火鍋湯底　一個食法可避免肚痾

臨近冬至，加上天氣轉冷，在限聚令大幅收緊情況下，不少家庭都會選擇留在家中打邊爐，湯底就更是當中的精髓所在，過往要在餐廳食肆或料理達人才製作得到的火鍋湯底，現在隨住食材供應愈趨方便，數十元已經可以尋回地道風味，麻辣湯底、雞煲、酸菜魚等一應俱全，但有註冊中醫及營養師均提醒家長，有幾款湯底是兒童不宜，吃後少則引起腸胃不適，嚴重的甚至會影響心血管健康，家長絕對要多加注意。

註冊中醫師倪詠梅認為不少家長以為小朋友「食得辣」，就讓小朋友吃麻辣火鍋或者雞煲，她是不建議的，她說：「因為一個對一個十歲以下的小朋友來說，臟腑比較嬌嫩，腸胃發育未成形，臟腑功能較差，特別是脾胃較虛弱，不宜吃辛辣食物。」

而註冊營養師呂家蕙不建議小朋友吃重口味食物，她說：「在麻辣火鍋或者雞煲中，一般比較多辣油，攝取過量脂肪不利小朋友心血管健康，會增加日後患上心血管疾病的機會。」

點圖即睇３款中醫及營養師最「不建議」十歲以下小朋友進食的火鍋湯底：

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點圖即睇5款中醫及營養師「建議」十歲以下小朋友進食的的火鍋湯底：

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打完邊爐都會肚痾？

點圖即睇倪醫師建議打邊爐同時吃一款食物養脾胃，減少吃火鍋後的腸胃不適：

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對於有些人來說，打邊爐後會很容易肚痾，倪醫師認為是脾胃失調所致，她說：「吃得太油膩、吃過量、又或者吃了未煮熟的食物，都會令腸胃功能下降，因而肚痾。」

她表示在打邊爐的食材當中，有很多都是油份過多。「例如肥牛、雞件的雞皮、午餐肉、魚皮餃…全部都多油，我們的腸胃就最怕這些油膩食物，因為油膩會加重脾胃負擔，令到我們的消化功能下降，腸胃裏面多了很多水、濕氣、油脂，因而肚痾。」

為避免在打邊爐後肚痾，倪醫師建議先吃飯再吃其他食物，那麼吃飯就可吸走油份，減少肚痾的機會？倪醫師否認說：「其實主要原因有兩個，首先，吃了飯之後，就會吃少了其他食材，相對地吸收的油脂少了。第二，在中醫角度都認為米飯是養脾胃，特別有些人習慣每餐都吃飯，那一餐完全不吃飯，腸胃會不習慣，所以吃少少飯再打邊爐，或者一邊打邊爐一邊吃飯，其實都有幫助脾胃健康，大家可以考慮這個方法。」

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點圖即睇5款中醫及營養師最「不建議」十歲以下小朋友進食的火鍋食材中：

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點圖即睇中醫及營養師「建議」兒童進食之火鍋食材：