王余家潔紀念小學搞網上聖誕聯歡會　老師校長屏幕前載歌載舞

在第四波疫情下，不少學校只能透過網上形式舉行聖誕聯歡會活動，與以往相比，課室內沒有男同學的喧嘩聲、走廊上沒有戴著聖誕帽的女同學玩耍，今年校園內顯得格外冷清，但取而代之，在螢幕上卻熱鬧起來，東華三院王余家潔紀念小學一眾老師及校長在直播間中載歌載舞，大玩抽獎！而大獎更十分特別，是成為「一小時校長」的特權。 攝影：黃寶瑩

只要學生好 不介意放下身段

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東華三院王余家潔紀念小學劉秀萍校長表示，早前和同事商量疫情下聖誕節聯歡會應如何安排時，不少老師第一反應都是「不知該做甚麼，不如繼續上堂」，但最終仍想把正能量帶給同學，於是在甄偉年老師的統籌下舉行了是次特別的「聖誕ZOOM-ZOOM聯歡會」。

作為統籌的甄偉年老師（甄Sir），亦是今次聯歡會的主持人，他一身「大帥哥」的打扮，在綠幕前又講又跳接近一小時！每當後台音樂響起，甄Sir便聞歌起舞，有時更忍不住在直播訴苦：「著住呢套衫跳真係好攰！」逗得看直播的同學十分高興。甄Sir 1997年開始他的教學生涯，主教體育的他恐怕入行當天也從沒想過自己有朝一日化身「校園KOL」走上幕前，不太善於舞步的甄Sir直言不介意在直播上獻醜，他說：「我可以為學生放下身段，只要為咗佢哋好，而且佢地笑得開心就係成功。」

甄Sir的「大帥哥」裝扮在今年疫情已出現數次並已深入同學的心，有時低年班同學看見他都直呼「大帥哥」，不過幽默的甄Sir則會回應「呢到無大帥哥喎」，令同學不要忘記對師長的應有禮貌。

大獎為「校長生涯一小時」 校長總結疫情年最大挑戰

在「聖誕ZOOM-ZOOM聯歡會」上的抽獎環節上，校園電視台呈現的效果十分理想，在虛擬的學號輪盤下，加上緊張的背景音樂，令一眾小朋友都投入其中，不停呼叫自己學號渴望得獎，更有老師笑言像跑馬現場，「8號8號8號！」

而獎品當中有一些文具、桌遊等等，而當中最特別的終極大獎，便是「校長生涯一小時」 。劉校長笑說：「其實未實際諗好會做啲咩，因為校長工作例如每朝早在校門迎接同學、同主任開會、巡堂，如果真係做呢啲，擔心會似『懲罰』多啲，所以諗緊會同兩位得獎小校長一齊食飯或者其他活動，令佢哋體驗到校長日常之外都亦更似獎勵。」

而整個2020學年，都在疫情下度過，劉校長總結一年來，最大的挑戰便是不斷的變革，時而停課，時而高小、低小分階段復課，到後來恢復面授等等，作為校長要馬上與團隊配合。根據最新消息，目前最快可在明年1月11日復課，校長指防疫物資還是課堂的準備上也有足夠時間，但由於該復課日子仍有機會變動，對於呈分試安排是否延後要待教育局指引。

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